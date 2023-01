Taille du marché des capteurs pour voitures particulières, croissance de 9,00 %, analyse du secteur, tendances, principaux acteurs et prévisions 2022-2030 || Continental AG (Allemagne), Robert Bosch GmbH (Allemagne), DENSO Corporation (Japon)

Le rapport de recherche mondial sur le « marché des capteurs pour voitures particulières» 2022-2029 met en évidence diverses opportunités de croissance, les tendances de développement commercial et les défis de l’industrie. Il donne une analyse complète des principaux segments de l’industrie qui comprend le type, l’application et les régions. En outre, le rapport comprend l’analyse des principaux fabricants avec les revenus de l’industrie, le statut CAGR, les nouveaux plans d’investissement et les développements commerciaux dans tous les pays. Le rapport sur le marché des capteurs pour voitures particulières donne également des informations qualitatives et quantitatives sur les facteurs macro et microéconomiques avec une analyse SWOT.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des capteurs pour voitures particulières était évalué à 129,80 milliards USD en 2022 et devrait atteindre la valeur de 258,63 milliards USD d’ici 2030, à un TCAC de 9,00 % au cours de la période de prévision . En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de production et analyse du pilon.

Principaux acteurs clés mentionnés dans le rapport d’étude de marché Capteurs pour voitures particulières :

Continental AG (Allemagne)

Robert Bosch GmbH (Allemagne)

DENSO Corporation (Japon)

TE Connectivity (Suisse)

BorgWarner Inc. (CROCHET)

Allegro MicroSystems (États-Unis)

Analog Devices, Inc, (États-Unis)

Infineon Technologies AG (Allemagne)

NXP Semiconductor (Pays-Bas)

ZF Friedrichshafen AG (Allemagne)

Hitachi, Ltd. (Japon)

STMicroelectronics (Suisse)

VALEO (France)

Industries des composants semi-conducteurs, LLC (États-Unis)

CTS Corporation (États-Unis)

Elmos Semiconductor SE (Allemagne)

Sensirion SA (Suisse)

Thor Industries (États-Unis)

Autoliv (Suède)

Développement récent

En avril 2021, Honda a lancé son système avancé d’assistance à la conduite (ADAS) nommé « Honda Sensing Elite ». Ce système est uniquement destiné à une gamme spéciale de véhicules disponibles au Japon. Ce système est livré avec un module pilote Traffic Jam et possède des capacités SAE niveau 3.

Dynamique du marché mondial des capteurs pour voitures particulières

Conducteurs

Augmentation de la disponibilité de capteurs supplémentaires dans les voitures particulières

Des capteurs supplémentaires tels que les capteurs de châssis, de carrosserie et de groupe motopropulseur jouent un rôle essentiel dans la croissance du marché des capteurs pour voitures particulières. Les capteurs du groupe motopropulseur sont essentiels au bon fonctionnement du système de transmission, de l’alternateur et du moteur. Les fonctions de freinage, de suspension et de direction sont toutes observées par des capteurs de châssis. Un groupe de capteurs est utilisé dans les systèmes ADAS, de direction assistée et de freinage des automobiles SAE AV. Les capteurs corporels évaluent les performances et l’état du véhicule en fonction de divers facteurs. Les capteurs corporels, par exemple, transmettent et collectent des informations sur l’occupation des sièges, la fermeture des portes/du toit et peuvent déclencher des alarmes et exécuter des fonctions de base en conséquence. Ainsi, des voitures autonomes équipées d’une large gamme de capteurs qui peuvent diminuer le stress du conducteur tout en augmentant la productivité. Par conséquent,

Augmentation de la demande de véhicules électriques

La popularité croissante des véhicules électriques et les règles strictes visant à limiter les émissions de carbone ont augmenté les ventes de voitures électriques dans de nombreux pays. Selon les États de l’International Energy, aux États-Unis, l’immatriculation des véhicules électriques a été multipliée par 3 au cours des quatre dernières années avec environ 1,8 million d’immatriculations au total jusqu’en 2020. L’adoption croissante de capteurs de proximité et de température dans les véhicules électriques intelligents dans le cadre de son système de sécurité va alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Opportunités

Introduction de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS)

L’introduction de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) est l’un des principaux facteurs qui créeront de nombreuses opportunités pour la croissance du marché des capteurs pour voitures particulières. Les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS augmentent considérablement la sécurité du conducteur en minimisant les effets des défauts du plongeur. Ce système fonctionne comme un système de copilote en fournissant des instructions, des avertissements et des conseils basés sur la situation au conducteur, ainsi que des informations relatives à normes de sécurité routière.

Demande croissante de capteurs pour voitures particulières en raison de multiples fonctionnalités

Le capteur de voiture de tourisme aide à gérer le moteur d’une automobile. Ces produits se sont avérés utiles pour le bon fonctionnement de tout moteur de voiture en régulant la consommation de carburant et en permettant à l’automobile de fonctionner efficacement. En plus de cela, les capteurs de voiture sont également utiles pour gérer la pression et la température et surveiller les courants, le groupe motopropulseur et la lumière. Ces caractéristiques du produit pourraient stimuler la demande du produit et contribuer à la croissance globale du marché dans la période à venir.

Contraintes

Limites du marché des capteurs pour voitures particulières

Le marché des capteurs pour voitures particulières présente certaines limites qui peuvent entraver la croissance du marché, telles que les réglementations en matière de diagnostic, les prix élevés des produits de capteurs, ainsi que des capacités de calcul améliorées et les attentes croissantes des équipementiers. En outre, la participation réduite du conducteur a le potentiel de remettre en question la croissance du marché au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché des capteurs pour voitures particulières fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l'analyse import-export, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Basé sur les segments de marché de l’industrie des capteurs pour voitures particulières :

Taper

Compact

Taille moyenne

Luxe

VUS

Type de capteur

Capteurs de pression

Capteurs de pression des pneus

Capteurs de pression EGR

Capteurs de débit d’air

Capteurs de position

Capteurs de position d’embrayage

Capteurs de position de vitesse

Capteurs de position du papillon

Capteurs de position de vilebrequin

Capteurs de position d’angle de braquage

Capteurs de position d’arbre à cames

Capteurs de vitesse

Capteurs de vitesse de roue

Compteur de vitesse

Capteurs de température

Capteurs de température du liquide de refroidissement du moteur

Capteurs de pluie/humidité

Capteurs de température d’huile/carburant

Capteurs de température de batterie

Capteurs de température de l’air

Capteurs O2 et NOx

Capteurs de sécurité et de confort

Capteurs de ceinture de sécurité

Capteurs de commutateur de frein

Capteurs de commutateur de porte

Capteurs ADAS

Détection d’angle mort

Capteurs de vision nocturne

Capteurs de lumière

Capteurs de stationnement

Régulateur de vitesse

Capteurs d’impact

Capteurs antivol

Capteurs de détection de cognement

Autres

Application

Capteurs du groupe motopropulseur/du système de transmission

Capteurs du système d’échappement

Capteur de système intérieur/confort

Capteur du système de contrôle du corps

Capteurs de sécurité/DAS

Les objectifs d’étude de ce rapport sont :

Analyser et étudier les ventes, la valeur, le statut (2017-2021) et les prévisions (2022-2029) du marché mondial Capteurs pour voitures particulières.

Se concentre sur les principaux fabricants du marché Capteurs pour voitures particulières, pour étudier les ventes, la valeur, la part de marché et les plans de développement à l’avenir.

Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux, pour définir, décrire et analyser le paysage concurrentiel du marché, analyse SWOT.

Définir, décrire et prévoir le marché par type, application et région.

Analyser le potentiel et les avantages du marché mondial et des régions clés, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques.

Identifier les tendances et les facteurs importants qui stimulent ou inhibent la croissance du marché.

Analyser les opportunités du marché pour les parties prenantes en identifiant les segments à forte croissance.

Analyser stratégiquement chaque sous-marché en ce qui concerne la tendance de croissance individuelle et sa contribution au marché

Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché

Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser en profondeur leurs stratégies de croissance.

Le rapport de recherche sur le marché des capteurs pour voitures particulières fournit une vue complète des principaux acteurs ainsi que des données statistiques et consolide une image significative de l'exécution par une partie des détenteurs du marché mondial. Des recherches primaires et secondaires sont menées dans ce rapport pour obtenir les dernières réglementations gouvernementales, les informations sur le marché et les données du secteur, ainsi que leurs études de marché approfondies, le développement historique du marché et des informations sur leurs concurrents sur le marché.

Analyse régionale du marché Capteurs pour voitures particulières:

Amérique du Nord : (États-Unis, Canada, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie)

Asie-Pacifique : (Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Malaisie)

Amérique latine : (Mexique, Brésil, Argentine, Colombie)

Moyen-Orient et Afrique : (Turquie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis)

Table des matières

1. Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé exécutif

4 aperçus premium

5 Aperçu du marché

6 Marché mondial des capteurs pour voitures particulières, par type de déploiement

7 Marché mondial des capteurs pour voitures particulières, par taille d’entreprise

8 Marché mondial des capteurs pour voitures particulières, par canal de vente

9 Marché mondial des capteurs pour voitures particulières, par application

10 Marché mondial des capteurs pour voitures particulières, par région

11 Marché mondial des capteurs pour voitures particulières, paysage de l’entreprise

12 Analyse Swot

13 Profil de l’entreprise

14 Questionnaire

15 rapports connexes

