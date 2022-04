Taille du marché des capteurs portables d’une valeur de 5 208,05 millions de dollars, à l’échelle mondiale, d’ici 2028 à un TCAC de 29,3 % | Les partenaires Insight

Popularité croissante des appareils connectés pour offrir des opportunités de croissance au marché des capteurs portables

Selon notre dernière étude de marché, intitulée « Prévisions du marché des capteurs portables jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type de capteur, application, vertical et géographie», le marché devrait passer de 1 906,74 millions de dollars américains en 2021 à atteindre 5 762,57 millions de dollars américains d’ici 2028. On estime qu’il augmentera à un TCAC de 17,1 % de 2021 à 2028.

Le marché mondial des capteurs portables est segmenté en cinq grandes régions : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le reste du monde. En 2020, l’APAC était en tête du marché avec une part de revenus substantielle, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Le paysage IoT en plein essor et la miniaturisation sont à la mode dans les technologies portables. La technologie portable intègre l’électronique dans les activités quotidiennes, complétant ainsi l’évolution des modes de vie. Les appareils portables, y compris les vêtements de corps, les bracelets et les lunettes, sont utilisés dans les secteurs de la santé et de l’électronique grand public.

Téléchargez un exemple de rapport PDF ici : https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00002908/

Avec les améliorations continues et régulières de la technologie portable, les appareils deviennent compacts. Une forte augmentation de l’utilisation des smartphones et des appareils connectés et le besoin croissant de capteurs plus petits et plus légers avec des exigences de faible puissance et des performances améliorées sont quelques facteurs stimulant la tendance à la miniaturisation.

STMicroelectronics, NXP Semiconductors et Broadcom sont des acteurs clés qui investissent massivement dans la R&D. Microvision (États-Unis) a présenté la technologie de balayage PicoP du module d’affichage le plus petit et le plus léger au monde pour les lunettes intelligentes qui utilisent un miroir MEMS ultra-miniature pour balayer un faisceau laser modulé à l’aide de systèmes de contrôle de pointe. Ainsi, l’utilisation croissante des MEMS, des systèmes nanoélectromécaniques (NEMS) et des capteurs basés sur CMOS renforce le marché des capteurs portables.

De plus, l’augmentation des cas de maladies cardiovasculaires (MCV) dans le monde est un facteur clé qui contribue considérablement à l’adoption croissante des appareils portables. Selon l’American Heart Association, environ 17,0 millions de personnes meurent chaque année en raison d’anomalies cardiaques, et ce nombre devrait atteindre environ 23 millions d’ici 2030. Les capteurs PPG mesurent généralement la saturation en oxygène, la pression artérielle et le débit cardiaque grâce à une série de détection des ondes et des pics.

De plus, le nombre croissant d’appareils connectés alimente la demande de capteurs portables. Selon Cisco Systems, en termes de volume, les appareils portables connectés sont passés de 325 millions en 2016 à 529 millions en 2018, en particulier dans les applications de santé. Cette tendance devrait se poursuivre dans un avenir proche, favorisant la demande d’appareils portables connectés. Avec l’augmentation des investissements de diverses industries dans les capteurs IoT et IoT, le besoin d’appareils portables dans plusieurs secteurs devrait augmenter et créer une opportunité massive pour les acteurs du marché des capteurs portables au cours de la période de prévision.

Renseignez-vous avant d’acheter une copie du marché des capteurs portables @ https://www.theinsightpartners.com/inquiry/TIPRE00002908/

Le marché mondial des capteurs portables est évalué sur quatre fronts : type de capteur, application, vertical et géographie. En fonction du type de capteur, le marché est segmenté en accéléromètre, gyroscope, capteurs de mouvement, capteurs d’image, capteurs de position, capteurs de pression et de force, capteurs tactiles et autres capteurs. En fonction de l’application, le marché est divisé en bracelets intelligents, lunettes intelligentes, vêtements corporels intelligents, chaussures intelligentes et autres applications. Sur la base de la verticale, le marché est classé en électronique grand public, santé, entreprise et industrie. En termes de géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Russie et reste de l’Europe), Asie-Pacifique (Australie, Chine, Inde , Corée du Sud, Japon et reste de l’APAC) et Reste du monde (Brésil, Argentine, Émirats arabes unis,

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des capteurs portables

Le COVID-19 a eu un impact significatif sur l’industrie de l’électronique et des semi-conducteurs en 2020. Selon l’Electronic Component Industry Association, la pandémie a entraîné une obstruction de la chaîne d’approvisionnement, l’annulation d’événements commerciaux, un retard dans la sortie des produits et une perturbation de diverses autres activités de l’industrie. En raison des normes de confinement, l’électronique et les semi-conducteurs ont temporairement arrêté leurs activités.

De plus, les fabricants de divers produits électroniques et semi-conducteurs, y compris les acteurs des capteurs portables, ont dû subir un retard dans les délais, ce qui a eu un impact négatif sur le marché en 2020. Malgré l’augmentation des cas de COVID-19 en APAC, la région a assoupli les normes de confinement, et les fabricants d’électronique et de semi-conducteurs étaient pleinement opérationnels en 2020. Par exemple, bien qu’il y ait eu une deuxième vague de COVID-19 en Inde au deuxième trimestre, Amphenol a annoncé que son usine de fabrication de Pune, en Inde, était pleinement opérationnelle et que la date de livraison n’était pas entravée. De même, les usines sont toujours fonctionnelles avec l’augmentation continue des cas de COVID-19 en Chine. Pendant ce temps, en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 en Malaisie au troisième trimestre 2021, les acteurs du marché, tels qu’Infineon Technologies, NXP Semiconductors et STMicroelectronics,

En revanche, le marché des capteurs portables n’a pas été affecté et a connu une croissance constante du côté de la demande. Cependant, à partir du second semestre 2020, les gouvernements du monde entier ont commencé à assouplir les normes de confinement et la chaîne d’approvisionnement du marché des capteurs portables a commencé à se stabiliser. À partir du quatrième trimestre 2020, les acteurs du marché des capteurs portables ont commencé à connaître une trajectoire de croissance positive de leurs revenus.

NXP Semiconductors SA ; Infineon Technologies AG ; STMicroelectronics SA ; InvenSense, Inc. ; Robert Bosch GmbH; TEXAS INSTRUMENTS; APPAREILS ANALOGIQUES ; Panasonic Corporation ; Broadcom limitée ; et Murata Manufacturing Company Ltd. sont les principales entreprises opérant sur le marché des capteurs portables.

Achetez une copie du rapport d’étude de marché sur les capteurs portables @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00002908/

Nous contacter

Personne à contacter : Sameer Joshi

Téléphone : +1-646-491-9876

Identifiant de messagerie : sales@theinsightpartners.com