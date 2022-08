Taille du marché des capteurs de tunnel d’une valeur de 5,39 milliards de dollars américains d’ici 2027 | CAGR 5,5 % : les partenaires Insight

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Marché des capteurs de tunnel jusqu’en 2027 – Impact COVID-19 et analyse mondiale par solution (surveillance de la visibilité, surveillance du débit d’air, surveillance de la qualité de l’air, surveillance des filtres, surveillance des incendies, autres); Services (services d’installation, services de maintenance, services de conseil); Connectivité (filaire, sans fil); Application (tunnels routiers, tunnels ferroviaires, autres); et la géographie », le marché était évalué à 3,55 milliards de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 5,39 milliards de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 5,5 % de 2020 à 2027.

Aperçu du marché

La transformation numérique révolutionne les industries du monde entier grâce à des avantages tels que l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, l’amélioration de la productivité et la réduction des coûts. Les entreprises de toutes tailles investissent massivement dans l’adoption de diverses technologies numériques telles que les applications Web / mobiles, l’informatique en nuage, l’Internet des objets, l’analyse prédictive et le Big Data. La transformation numérique et l’automatisation des processus ont le potentiel de créer des opportunités inégalées pour les entreprises de créer plus de valeur et d’augmenter leurs revenus. Par conséquent, les clients adoptent des solutions avancées de capteurs de tunnels qui aident à automatiser les systèmes de surveillance des tunnels et réduisent ainsi le nombre d’accidents et les coûts liés à la maintenance des tunnels. Parmi les principaux avantages stratégiques offerts par les solutions d’automatisation des tunnels, citons la réduction des coûts, l’augmentation de la précision, l’amélioration de la productivité, les avantages environnementaux et l’amélioration de la conformité réglementaire. En outre, le nombre de réglementations gouvernementales dans des régions telles que l’Amérique du Nord et l’Europe favorisant l’automatisation des systèmes de tunnels augmente à un rythme impressionnant. Les capteurs de tunnel jouent un rôle majeur dans la détection et la surveillance de divers paramètres critiques du tunnel pour assurer la sécurité du tunnel et des personnes sont quelques-uns des facteurs clés qui stimulent la croissance du marché des capteurs de tunnel à travers le monde.

Selon le dernier rapport de situation(5 mai 2020) de l’OMS, les États-Unis, l’Espagne, l’Italie, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Iran, la Chine et la Russie figurent parmi les pays les plus touchés par l’épidémie de COVID-19. L’épidémie a commencé en Chine en décembre 2019 et, depuis lors, elle s’est propagée à un rythme rapide dans le monde entier. Selon les estimations de l’OMS, il y a eu environ 3,5 millions de cas confirmés de COVID-19 dans le monde et près de 2 43 000 décès au total. Les interdictions de voyager à l’échelle mondiale, les fermetures d’usines et les confinements aux frontières pour combattre et contenir l’épidémie ont eu un impact sur toutes les industries et toutes les économies du monde entier. La forte baisse de l’industrie de l’électronique et de la construction affecte la croissance du marché mondial des capteurs de tunnel, car ils sont les principales sources d’offre et de demande de capteurs de tunnel. Les fermetures d’usines, les interdictions commerciales, les interdictions de voyager et les confinements aux frontières pour réduire et contenir l’épidémie ont eu un impact sur la fabrication, l’approvisionnement et les ventes de divers composants électroniques nécessaires à la fabrication de solutions de capteurs de tunnel. Tous ces facteurs devraient avoir un impact négatif sur la croissance du marché mondial des capteurs de tunnel, en particulier en 2020 et 2021, en fonction de la durée de l’épidémie. fabrication.

