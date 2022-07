Taille du marché des capteurs de réseau intelligent d’une valeur de 1 221,6 millions de dollars américains d’ici 2027 | CAGR 18,3 % : les partenaires Insight

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, titre « Prévisions du marché des capteurs de réseau intelligent jusqu’en 2027 – Impact covid-19 et analyse mondiale – par type de capteur (capteur de tension et de courant, capteur de température et autres), plage de tension (basse à moyenne tension et haute tension) et application (automatisation des sous-stations, infrastructure de comptage avancée, réseau de distribution de réseau intelligent et autres) », le marché était évalué à 325,0 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 1 221,6 millions de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 18,3 % de 2020 à 2027.

Aperçu du marché – Marché des capteurs de réseau intelligent

Les déploiements de réseaux intelligents ont rendu l’exploitation des systèmes électriques plus efficace grâce à l’application de l’informatique distribuée dans l’interopérabilité des réseaux. Cependant, de tels stratagèmes ont grandement déclenché un certain nombre de problèmes de sécurité qui sont considérés comme des préoccupations majeures. Les menaces, y compris les attaques physiques, les cyberattaques et les catastrophes naturelles, sont des menaces importantes pour le déploiement de SG qui devraient entraîner une défaillance des infrastructures, un vol d’énergie, des pannes d’électricité, une mise en danger de la sécurité du personnel, une violation de la vie privée des clients, etc.

Selon le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les États-Unis, l’Inde, l’Espagne, l’Italie, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie, le Brésil, l’Iran et la Chine figurent parmi les pays les plus touchés par la crise du COVID-19. L’épidémie a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019, et depuis lors, elle s’est propagée à un rythme rapide à travers le monde. Selon les derniers chiffres de l’OMS, le 25 septembre 2020, il y avait 32 029 704 cas confirmés de COVID-19 avec un total de 979 212 décès dans le monde, et le nombre augmente à des rythmes variables dans divers pays. La crise de la COVID-19 affecte les industries du monde entier. L’économie mondiale connaît la plus durement touchée en 2020, et elle devrait se poursuivre en 2021 également. L’industrie mondiale de l’énergie et de l’énergie est l’une des principales industries qui subissent de graves perturbations en raison de la crise du COVID-19, ce qui a un impact sur la croissance du marché mondial des capteurs de réseau intelligent. Les fermetures d’usines, les interdictions de voyager, les interdictions commerciales et les confinements aux frontières pour combattre et contenir l’épidémie ont eu un impact sur le marché des capteurs de réseau intelligent.

