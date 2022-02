Taille du marché des capteurs de pression, analyse SWOT, indicateurs clés, tendances du secteur et prévisions 2029

La recherche et l’analyse menées dans le rapport sur le marché Capteurs de pression aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse des études de marché mondiales. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie Capteurs De Pression. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout très rapidement et facilement de nombreux problèmes commerciaux. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché des capteurs de pression est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Les capteurs de pression peuvent être définis comme l’appareil qui permet de mesurer la pression d’un liquide ou d’un gaz. Les capteurs de pression agissent comme transducteur dans un circuit électronique. Il indique le signal électroniquement lorsque la pression est imposée dans sa plage à partir de phénomènes externes. Le capteur de pression est également appelé manomètre, transducteur de pression, indicateur de pression, transmetteur de pression et piézomètre. Le capteur de pression est utilisé pour contrôler et surveiller les niveaux de débit de fluide/gaz, la vitesse, le niveau d’eau et l’altitude et ils peuvent être utilisés dans diverses applications telles que l’automobile, la médecine, l’électronique grand public et autres. De nos jours, les capteurs de pression IoT sont utilisés pour la surveillance et le contrôle à distance des niveaux de pression. Il aide également à obtenir la lecture avec l’aide d’Internet.

Le capteur de pression a sa large applicabilité dans les régions ayant développé l’industrie automobile comme l’Europe. L’adoption croissante du capteur de pression dans l’industrie automobile et médicale devrait stimuler la demande de capteur de pression. L’adoption croissante de la technologie informatique et mems dans les appareils connectés et l’utilisation accrue des capteurs de pression dans les appareils portables stimulent le marché des capteurs de pression.

Le marché mondial des capteurs de pression devrait enregistrer un TCAC substantiel de 7,8 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Segmentation : marché mondial des capteurs de pression

Le marché mondial des capteurs de pression est segmenté en quatre segments notables qui sont le type de capteur, la technologie, le type et l’industrie verticale.

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en piézorésistif, optique, solide résonnant, piézoélectrique, capacitif, électromagnétique, autres En octobre 2018, Bosch s’associe à Huawei en Chine pour créer la suite logicielle IoT de Bosch sur le cloud Huawei. Cela donnera un coup de pouce à Bosch sur le marché asiatique. Sur la base du type, le marché est segmenté en filaire et sans fil En janvier 2019, Zhejiang Petrochemical Co. Ltd. utilisera la technologie de procédé de Honeywell inc. afin de réaliser le plus grand projet pétrochimique en Chine. Cela permettra à Honeywell de créer une forte présence sur le marché asiatique.



Sur la base de l’industrie verticale, le marché est segmenté en pétrole et gaz, services publics, électronique grand public, aviation, industrie, automobile, médical, marine, autres En février 2018, SPLT, une startup de covoiturage a été rachetée par Bosch pour se lancer dans le covoiturage.

Sur la base du type de capteur, le marché est segmenté en capteurs de pression relative, capteurs de pression absolue, capteurs de pression différentielle, capteurs de pression à vide et capteurs de pression scellés

Analyse concurrentielle : marché mondial des capteurs de pression

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont Schneider Electric SE, Baumer, Fuji Electric Co., Omron Corporation, Broadcom, Panasonic, Infineon Technologies AG, Honeywell International Inc., Siemens, Hitachi automotive system Ltd., Emerson Electric Co., ABB, NXP Semiconductors, STMicroelectronics, Sensata Technologies, Inc., Robert Bosch GmbH, TE Connectivity, Oxensis et entre autres.

Lancement de produit

En décembre 2018, pour soutenir l’écosystème des PME, Bosch a lancé une plateforme d’écosystème intelligent nommée Phantom. Cela contribuera à la transformation de la feuille de route numérique.

En septembre 2018, NXP a lancé la puce d’étiquette ADN NTAG 424 qui a activé la sécurité et la confidentialité multicouches pour l’IoT. Ces puces permettent de protéger les produits de manière rentable.

En janvier 2018, ABB a annoncé le projet de bus électrique autonome en fournissant deux chargeurs de véhicules lourds (HVC) 300P à Singapour, ce qui les aiderait à couvrir une plus grande part de marché du marché en pleine croissance.

En février 2017, un nouveau capteur de pression a été lancé par Sensata spécifiquement pour les chaudières à gaz et les pompes qui permettront la surveillance de la fonctionnalité de la pompe et la détection du colmatage

Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont passés en revue dans le rapport tout compris sur les capteurs de pression. Ce rapport vise à examiner le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, le coût et le profit des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, la taille du marché, le volume des ventes, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport sur le marché mondial des capteurs de pression contient des informations complètes et approfondies basées sur l’intelligence économique.

Principaux faits saillants du marché des capteurs de pression dans la pandémie de Covid-19 couverts dans le rapport :

Le rapport fournit l’impact du COVID-19 sur le marché des capteurs de pression ainsi que son impact sur l’industrie et l’économie globales du monde. En outre, cela ajoute des changements dans le comportement d’achat des consommateurs car cela a un impact majeur sur la croissance du marché et les ventes. Les distributeurs et les commerçants sur l’analyse de la stratégie marketing axée sur les besoins de la région dans la pandémie de covid-19 sont également ajoutés dans le rapport sur le marché des capteurs de pression. Le dernier segment du chapitre sur l’impact du COVID-19 comprend la récupération et les changements majeurs optés par les principaux acteurs impliqués sur le marché des capteurs de pression.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

