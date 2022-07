Taille du marché des caméras infrarouges d’une valeur de 9 055,58 millions de dollars américains d’ici 2027 | CAGR 7,1 % : les partenaires Insight

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, titre « Prévisions du marché des caméras infrarouges jusqu’en 2027 – Impact et analyse COVID-19 – par type (fixe et portable), composant (objectif IR, capteur IR, processeur et autres), longueur d’onde (LWIR, MWIR, NIR et SWIR) et application (électronique grand public, sécurité et surveillance, aérospatiale et défense, etc.) », le marché était évalué à 5 259,70 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 9 055,58 millions de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 7,1 % de 2020 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs avec leurs développements sur le marché.

Perspectives du marché des caméras infrarouges

Les gouvernements et les forces de défense des pays développés et en développement préparent leurs forces de sécurité frontalières dans le but de prévenir les intrusions et les intrusions transfrontalières. Les caméras IR modernes sont capables de détecter des cibles à longue distance, ce qui permet aux forces de sécurité d’empêcher toute immigration non autorisée ou illégale. La demande pour de telles caméras IR avancées ne cesse d’augmenter parmi les forces de défense et les gouvernements. Par conséquent, plusieurs acteurs du marché des caméras infrarouges développent et introduisent des produits importants pour répondre aux demandes. Par exemple, FLIR Systems, Inc., un fabricant de caméras infrarouges reconnu par l’industrie, a dévoilé FLIR Ranger HDC MR, un système robuste de surveillance de la sécurité des frontières infrarouge à ondes moyennes (MWIR) haute définition en 2020. La caméra a la capacité de détecter les activités illégales dans des conditions météorologiques défavorables, en utilisant une solution intégrée d’analyse informatique et de traitement d’images pour minimiser la charge de travail cognitive et permettre aux opérateurs de différencier les vraies menaces des fausses alarmes. Cette solution devrait générer une demande substantielle parmi les forces de sécurité frontalières, ce qui aiderait l’entreprise à augmenter ses ventes annuelles et à faciliter l’essor du marché des caméras infrarouges au fil des ans.

La période tumultueuse de la pandémie de COVID-19 a exhorté les gouvernements du monde entier à imposer des restrictions strictes sur les véhicules et les mouvements humains. En raison des interdictions de voyager, des confinements massifs et des fermetures d’entreprises, la pandémie a affecté les économies et d’innombrables industries dans divers pays. L’imposition du confinement a entraîné une diminution de la production de produits de base, de biens et de services. La fabrication, l’automobile, les semi-conducteurs et l’électronique, le pétrole et le gaz, les mines, l’aviation et d’autres industries ont connu un déclin de leurs activités en raison de l’arrêt temporaire des activités. Les acteurs du marché des caméras infrarouges ont également connu un ralentissement des volumes parce que les installations de fabrication fonctionnaient avec une main-d’œuvre limitée. Cela a eu un impact négatif sur le marché. En outre, la fermeture temporaire a entraîné une réduction des achats de caméras infrarouges parmi les industries au cours du premier trimestre de 2020, et le scénario devrait se poursuivre au cours des six premiers mois de 2021.

