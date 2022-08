Taille du marché des caméras de drone, analyse des parts, entreprises clés et prévisions jusqu’en 2028

La du marché mondial des caméras pour drones devrait atteindre 32,07 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 28,4 % sur la période de prévision, selon un dernier rapport d’Emergen Research. Les améliorations technologiques dans différentes industries et l’augmentation des applications de la caméra de drone dans divers secteurs tels que l’agriculture, la défense, les médias et le divertissement font partie des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché.

Ce rapport est le dernier document englobant les changements massifs qui ont eu lieu sur le marché Caméra Drone suite à l’émergence de la pandémie de COVID-19. La pandémie a drastiquement affecté le paysage économique mondial, perturbant ainsi le mécanisme de fonctionnement du marché Caméra Drone. La grave crise mondiale a incité les organisations à réagir efficacement à l’évolution rapide de l’environnement des affaires.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/844

Paysage concurrentiel :

Les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial des caméras pour drones et étudiés dans le rapport incluent DJI Innovations, Canon Inc., Aeryon labs Inc., Precision Technologies Ltd. , Garmin Ltd., GoPro, Inc., Aerialtronics DV BV, Aerobros, AiDrones et DST Control.

Segmentation du marché des caméras pour drones :

Emergen Research a segmenté le marché mondial des caméras pour drones en fonction du type, de l’application, du type, de l’utilisation finale et de la région :

Type Outlook (Revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Caméras HD

Caméras SD

(Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Photographie et vidéographie

Imagerie thermique

surveillance

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

12MP

12MP – 20MP

20MP – 32MP

32 MP et

plus (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Commerciale

Militaire

Sécurité intérieure

Autres

Quelques points saillants du rapport

En novembre 2020, DJI a lancé le drone mini 2, qui est équipé d’un CMOS de 3 pouces, de 5 modes de prise de vue rapide, d’une batterie de secours de 5200 mAh et jusqu’à 12 millions de pixels effectifs. Avant cela, DJI a également lancé deux autres modèles Mavic, Mavic Mini en octobre 2019 et Mavic Air 2 en avril 2021. Avec cela, il a élargi son écosystème DJI Drone Camera en Chine.

Le segment des caméras SD a représenté une part de revenus significativement robuste en 2020 et devrait enregistrer un taux de croissance rapide dans les années à venir grâce à des images et une résolution de haute qualité.

Le segment de la photographie et de la vidéographie représentait une part de revenus significativement importante en 2020 en raison de la tendance constante de la photographie aérienne et de la vidéographie, qui permet aux utilisateurs de prendre des images sous un angle et une perspective uniques, ce qui n’est autrement pas possible avec une configuration de caméra traditionnelle.

Comme l’industrie des drones s’est développée rapidement en peu de temps, les drones commerciaux et les caméras montés sur ces appareils se sont considérablement améliorés, ce qui a entraîné une popularité et une préférence rapides dans diverses industries et secteurs ces dernières années. Sur cette base, les revenus du segment commercial devraient enregistrer un taux de croissance rapide au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des domaines d’application des drones dans des industries et des secteurs tels que les transports, le pétrole et le gaz, les mines et la logistique.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/844

Le rapport complet répond aux questions suivantes :

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quel segment d’applications ou d’utilisateurs finaux devrait afficher une croissance significative au cours de la période prévue ?

Quel est l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la croissance globale du marché ?

Quels sont les facteurs macro et microéconomiques qui influencent la croissance du marché ?

Quelles sont les récentes avancées technologiques et en R&D sur le marché Caméra Drone?

Analyse régionale :

Selon l’analyse régionale, le marché est segmenté en régions géographiques clés, notamment l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport donne en outre un aperçu des régions qui dominent le marché et devrait dominer le marché dans les années à venir. Le rapport examine également le taux de croissance et la taille du marché de chaque grande région pour la période de prévision. Il couvre également les modèles de production et de consommation, la dynamique de l’offre et de la demande, les tendances actuelles et émergentes, l’import/export et la présence d’acteurs clés dans chaque région.

Analyse régionale approfondie couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

En conclusion, le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative du marché mondial de la technologie CRISPR/CAS 9, y compris l’analyse globale et régionale du marché. L’étude couvre des informations critiques et des données factuelles sur l’industrie de la technologie CRISPR / CAS 9, ainsi qu’une analyse statistique approfondie des moteurs du marché, des limites, des perspectives de croissance, des opportunités et des menaces. Sur la base de la portée actuelle du marché, le rapport fournit une analyse approfondie de la façon dont le marché de la technologie CRISPR/CAS 9 devrait se comporter dans le calendrier de prévision. Le rapport utilise des outils analytiques avancés pour offrir une estimation des perspectives de l’état mondial de l’industrie CRISPR/CAS 9 Technology.

Demander la personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/844

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour d’autres questions ou pour demander une personnalisation, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport le mieux adapté à vos besoins.

Jetez un œil à nos rapports connexes:

Marché de la fusion de capteurs: – https://www.emergenresearch.com/industry-report/sensor-fusion-market

Marché de la photonique sur silicium :-https://www.emergenresearch.com/industry-report/silicon-photonics-market

Marché des biocapteurs :-https:/ /www.emergenresearch.com/industry-report/biosensors-market

À propos de nous :

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Emergen Research dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | La toile: www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez notre Services de renseignements personnalisés | Conseil en croissance

Lire le communiqué de presse@ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-drone-camera-market