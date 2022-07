Taille du marché des bus électriques en Europe 2022 Taille, statut, demandes mondiales et principaux fabricants jusqu’en 2028

Le rapport présente une évaluation approfondie du «marché européen des bus électriques». Cela comprend la demande habilitante, les tendances clés, les moteurs du marché, les défis, la concurrence, la normalisation, le paysage réglementaire, les modèles de déploiement, l’analyse concurrentielle, les études de cas d’opérateurs, les opportunités, les tendances futures, les chaînes de valeur, les profils des acteurs de l’écosystème et les stratégies incluses. Le rapport présente également une analyse SWOT et des prévisions pour les investissements dans les bus électriques en Europe de 2022 à 2028.

« Le marché européen des bus électriques était évalué à 29 179,51 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 105 808,15 millions de dollars américains d’ici 2028 ; on estime qu’il enregistrera un TCAC de 20,2 % de 2022 à 2028. »

Europe Electric Bus inclut le rapport d’analyse du marché Principales entreprises :

• King Long United Automotive Industry Co., Ltd.

• AB Volvo

• Shenzhen Wuzhoulong Motors Co., Ltd.

• BYD Company Limited

• Daimler AG

• Alexander Dennis Limited

• EBUSCO

• Proterra Inc.

• Solaris Bus & Coach SA

• NFI Group Inc.

Un groupe motopropulseur électrique est combiné à des systèmes de pile à combustible, une technologie contrôlée et des batteries pour alimenter les bus à pile à combustible à hydrogène. Ces bus sont considérés comme des transports verts de nouvelle génération car leur durée de vie est beaucoup plus longue qu’un bus électrique typique. Le bus à pile à combustible à hydrogène peut faire le plein rapidement et propose de nombreux itinéraires. Avec de tels avantages, la demande de bus à pile à combustible à hydrogène monte en flèche.

Segmentation du marché des bus

électriques en Europe : Marché des bus électriques en Europe – Par type

• Bus électrique à batterie

• Bus électrique hybride rechargeable

Marché des bus électriques en Europe – Par applications

• Gouvernement

• Opérateurs de flotte

Marché des bus électriques en Europe : Paysage concurrentiel

Cette section du rapport identifie divers principaux fabricants du marché. Il aide le lecteur à comprendre les stratégies et les collaborations sur lesquelles les acteurs se concentrent pour lutter contre la concurrence sur le marché. Le rapport complet fournit un regard microscopique significatif sur le marché. Le lecteur peut identifier les empreintes des fabricants en connaissant les revenus régionaux des fabricants, au cours de la période de prévision.

Caractéristiques importantes de l’offre et points saillants du marché des bus électriques en Europe dans les rapports:

• Aperçu détaillé du marché européen des autobus électriques

• Changements dans la dynamique du marché de l’industrie

• Segmentation détaillée du marché par type, application, etc.

• Taille du marché historique, actuelle et projetée en termes de quantité et de valeur

• Tendances et développements récents de l’industrie

• Situation de la concurrence du marché européen des autobus électriques

• Entreprises clés et stratégies de produits

• Segment/région de niche potentiel affichant une croissance prometteuse.

Enfin, le rapport sur le marché des bus électriques en Europe est une source crédible pour obtenir des études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport fournit les paramètres régionaux, les conditions économiques, les valeurs des articles, les avantages, les limites, les créations, les fournitures, les demandes, les taux de développement du marché, les chiffres, etc. .

Méthodologie de recherche:

Le rapport sur le marché des bus électriques en Europe comprend des estimations de la valeur et du volume du marché. Des approches descendantes et ascendantes sont utilisées pour estimer et valider la taille du marché du marché européen des bus électriques et la taille de divers autres sous-marchés du marché dans son ensemble.

Les principaux acteurs du marché ont été identifiés grâce à des recherches secondaires et la part de marché a été déterminée par des recherches primaires et secondaires. Les répartitions et les répartitions en pourcentage sont toutes déterminées à l’aide de sources primaires secondaires et validées.

