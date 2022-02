Taille du marché des bouches d’incendie d’une valeur de 2 070,22 millions de dollars, à l’échelle mondiale, d’ici 2028 à un TCAC de 4,6 % – Rapport exclusif de The Insight Partners

The latest research study on “Fire Hydrants Market Forecast to 2028 – Impact of COVID-19 and Global Analysis by Product Type (Dry Barrel & Wet Barrel), Operation Type (Conventional & Smart), construction (underground and above ground) and end user (Commercial and industrial)”, published by The Insight Partners.

According to our latest market study on “Fire Hydrants Market Forecast to 2028 – Impact of COVID-19 and Global Analysis – by Product Type, Operation Type, Construction, End-User and Geography”, the market Fire Hydrants is expected to grow from US$1,509.92 million in 2021 and is expected to reach US$2,070.22 million by 2028; it is expected to grow at a CAGR of 4.6% from 2021 to 2028.

Smart hydrants allow water management to anticipate problems by providing a complete picture of their distribution networks. With this knowledge, utilities can save money by preventing problems and building customer loyalty by making their lives easier. The smart hydrant can save money by detecting leaks much faster and more efficiently than current approaches. Even though utilities routinely monitor known problem sites like major junctions, a minor leak can go unnoticed for long periods of time until it becomes large enough to interrupt water pressure, erode pavement or trigger a major pipe rupture. A smart hydrant can enable daily system-wide monitoring. Enabling leak detection personnel to work more efficiently can also help the utility reduce its carbon footprint. Unauthorized hydrant openings can also be detected by smart hydrants, which can notify utilities. Smart hydrants could significantly reduce the amount of water wasted due to distribution system leaks, but the question of individual water use remains to be considered. Enabling leak detection personnel to work more efficiently can also help the utility reduce its carbon footprint. Unauthorized hydrant openings can also be detected by smart hydrants, which can notify utilities. Smart hydrants could significantly reduce the amount of water wasted due to distribution system leaks, but the question of individual water use remains to be considered. Enabling leak detection personnel to work more efficiently can also help the utility reduce its carbon footprint. Unauthorized hydrant openings can also be detected by smart hydrants, which can notify utilities. Smart hydrants could significantly reduce the amount of water wasted due to distribution system leaks, but the question of individual water use remains to be considered.

Les systèmes de bouche d’incendie sont des outils essentiels nécessaires dans diverses entreprises ou usines de fabrication pour éteindre un incendie. Un marché de bouche d’incendie consiste en un système de pressurisation de l’eau dispersée dans toute la structure via des tuyaux et des tuyaux. Ces systèmes comprennent des réservoirs de stockage d’eau, des pompes, des canalisations et des vannes, un surpresseur de pompiers, une bouche d’incendie, une vanne d’atterrissage, un raccord, un tuyau d’incendie à plat et un plan de masse. Le principe de perte de charge régit le fonctionnement d’une bouche d’incendie. La pression de l’eau chute lorsque l’opérateur ouvre la vanne de la bouche d’incendie. Le pressostat active la pompe de surpression pour contrecarrer cet effet, qui prend plus d’eau de la source pour augmenter la pression du système. Avec des pressions de 7 à 10 bars, cette eau sous pression est ensuite dirigée vers l’origine du feu pour l’éteindre. Les bouches d’incendie sont classées en fonction des configurations d’entraînement, telles que les systèmes d’entraînement diesel, électriques et hybrides. Les modèles à propulsion diesel, électrique et hybride utilisent respectivement le diesel, l’électricité et une combinaison des deux comme carburant pour le fonctionnement du système de bouche d’incendie. De plus, ces systèmes peuvent être rendus beaucoup plus efficaces en les automatisant, car une ou deux personnes sont toujours nécessaires pour gérer un système de bouche d’incendie.

La croissance du marché des bouches d’incendie est attribuée à la recrudescence des attentes de service des utilisateurs industriels et des clients commerciaux. La promulgation de réglementations strictes en matière de sécurité incendie par les gouvernements propulse davantage la demande de systèmes de bouches d’incendie. Des capteurs sans fil ou des nœuds intelligents sont utilisés dans les systèmes de bouches d’incendie pour atteindre une plus grande efficacité en consommant moins d’eau. De plus, ces systèmes de sécurité présentent une maintenance peu coûteuse et une action ultra-rapide. À l’heure actuelle, le marché des systèmes de sécurité a un potentiel énorme en raison des graves implications entourant les installations de systèmes de bouches d’incendie dans les entreprises et les organisations.

Le marché des bouches d’incendie est segmenté en fonction du type de produit, du type d’exploitation, de la construction et de l’utilisateur final. En fonction du type de produit, le marché des bouches d’incendie est divisé en baril sec et baril humide. En 2020, le segment du baril sec détenait une plus grande part de marché. Basé sur le type d’exploitation, le marché des bouches d’incendie est divisé en conventionnel et intelligent. En 2020, le segment conventionnel représentait une plus grande part de marché. Le marché des bouches d’incendie, par construction, est divisé en surface et souterrain. En 2020, le segment hors sol représentait une part plus importante du marché des bouches d’incendie. Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des bouches d’incendie est segmenté en commercial et industriel. Le segment commercial détenait une plus grande part de marché en 2020. Géographiquement, le marché des bouches d’incendie est largement segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud (SAM). En 2020, l’Amérique du Nord représentait une part importante du marché mondial des bouches d’incendie.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial des bouches d’incendie

L’épidémie de COVID-19 affecte toutes les entreprises du monde depuis décembre 2019. La croissance continue du nombre de patients infectés par le virus oblige les gouvernements à interdire le transport des personnes et des marchandises. Les industries manufacturières et de la construction, les instituts universitaires, les complexes commerciaux et les bureaux ont connu une fermeture temporaire pour freiner la propagation du virus. Les fermetures d’usines et les fermetures de frontières ont eu un impact sur la fabrication, l’approvisionnement et les ventes de diverses industries, arrêtant ainsi la production de bouches d’incendie et leur adoption dans les bâtiments.

De nombreuses entreprises du marché mondial des bouches d’incendie ont été contraintes de suspendre temporairement leurs opérations en raison de la pandémie de COVID-19 pour se conformer aux nouvelles règles gouvernementales visant à empêcher la propagation de la maladie. Cet arrêt des opérations a eu un impact direct sur les flux de revenus du marché mondial. De plus, en raison d’une pénurie de matières premières et de main-d’œuvre pendant le confinement, les activités de production affectées de bouches d’incendie se sont arrêtées. De plus, aucun envoi frais n’est reçu par les entreprises de cette industrie. En conséquence, le marché mondial a été entravé pendant plusieurs mois et une reprise retardée est attendue au cours de la période de projection.

Compagnie américaine de fonte ; AVK International A/S ; BOCCIOLONE ANTINCEDIO ; Groupe EJ, Inc. ; IMP Armature d.o.o ; Entreprise de fonderie Kupferle ; McWane International; Mueller Co. LLC. ; SERVICES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES NEWAGE PVT. LTD ; et Rapidrop Global Ltd font partie des principales entreprises opérant sur le marché des bouches d’incendie.

Sur la base du type d’exploitation, le marché mondial des bouches d’incendie est segmenté en conventionnel et intelligent. Les conduites opérationnelles et moyennes sont combinées dans un seul boîtier en fonte dans des bouches d’incendie conventionnelles, séparées dans des bouches d’incendie souterraines à écoulement libre. Cela se traduit par des conditions hydrauliques nettement meilleures que les bouches d’incendie avec un obturateur de vanne comme dispositif d’arrêt. De plus, le rinçage principal à l’eau est généralement effectué de deux manières : traditionnelle ou unidirectionnelle (UDF). La distinction entre les deux systèmes est bien décrite par WATER Finance & Management. Les bouches d’incendie sont ouvertes à plusieurs endroits ciblés et libèrent de l’eau jusqu’à ce que les accumulations soient éliminées et que l’eau soit propre dans les chasses d’eau traditionnelles. Bien que cette procédure soit simple à mettre en œuvre pour les opérateurs et les travailleurs de l’eau ; il a besoin de beaucoup d’eau et peut ne pas toujours nettoyer correctement le tuyau.

Sur la base de la construction, le marché mondial des bouches d’incendie est classé en sous-sol et en surface. Une bouche d’incendie est une connexion hors sol qui permet aux pompiers d’accéder à une alimentation en eau en cas d’incendie. Au niveau de la rue, il y a des bouches d’incendie hors sol. Le principal avantage est qu’ils sont faciles à localiser en cas d’incendie et peuvent être utilisés rapidement. Par exemple, les bouches d’incendie Hawle sont en acier inoxydable et s’intègrent bien dans l’environnement urbain.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des bouches d’incendie est classé en commercial et industriel. Les bouches d’incendie semblent être assises sur le bord de la route dans des emplacements commerciaux, prêtes à être utilisées. Le segment est en croissance en raison d’une urbanisation accrue, d’une augmentation de la construction commerciale et d’une sensibilisation accrue à la protection des actifs.

