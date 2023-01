Taille du marché des bonsaïs , tendances mondiales, demande de l’industrie, part, tendance, nouvelles de l’industrie

Le rapport d’analyse du marché Bonsai donne une évaluation des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision approximatif. L’étude de marché comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle chaque segment est comparé en fonction de la taille de son marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale. Toutes les informations, faits et statistiques couverts dans le rapport conduisent à des idées concrètes, à une prise de décision améliorée et à de meilleures stratégies commerciales. Le rapport Bonsai Market contient des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial du bonsaï croîtra à un TCAC de 6,4 % de 2023 à 2030.

Définition du marché

Le bonsaï est l’art japonais de cultiver et de dresser des arbres miniatures dans des pots, développé à partir de l’art traditionnel chinois du penjing. Contrairement au penjing, qui utilise des techniques traditionnelles pour produire des paysages entièrement naturels dans de petits pots qui imitent les formes exquises de paysages réels, le « bonsaï » japonais tente uniquement de produire de petits arbres qui imitent la forme d’arbres réels. Le mot d’emprunt « bonsaï » est devenu un terme générique en anglais, attaché à de nombreuses formes de plantes miniatures en pot et, à l’occasion, à d’autres êtres vivants et non vivants. Le bonsaï n’est pas destiné à la production d’aliments ou de médicaments. Au lieu de cela, la pratique du bonsaï se concentre sur la culture à long terme et la mise en forme d’un ou plusieurs petits arbres poussant dans un conteneur. Un bonsaï est créé à partir d’un spécimen du matériau source. Cela peut être une coupe, semis ou petit arbre d’une espèce convenant au développement du bonsaï. Le bonsaï peut être créé à partir de presque toutes les espèces d’arbres ou d’arbustes à tige ligneuse vivaces qui produisent de vraies branches et peuvent être cultivés pour rester petits grâce au confinement en pot avec taille de la couronne et des racines.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de référence 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2020-2016) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliers d’USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par espèce (espèces d’intérieur, espèces d’extérieur, espèces d’arbres à feuilles caduques, espèces d’arbres à aiguilles et espèces d’arbres à fleurs), structure (paysage et souches), application (sur mesure et en gros) Pays couverts Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud, États-Unis, Canada et Mexique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Israël, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique, Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Singapour, Inde, Thaïlande, Malaisie, Taïwan, Philippines et reste de l’Asie-Pacifique, Allemagne, Royaume-Uni, France, Pays-Bas, Italie, Belgique, Turquie, Autriche, Russie, Suisse et reste de l’Europe. Acteurs du marché couverts MiniGardens Bonsai NZ Ltd., Circle City Bonsai, Lodder Bonsai bv, Dongyi Artificial Plants Co., Limited, Easternleaf.com, BRUSSEL’S BONSAI, Love My Bonsai, Abana Homes, Bonsai Direct., House of Bonsai, Kaizen Bonsai Ltd., Bonsai Sensation Nursery, Herons Bonsai, CALIFORNIA BONSAI STUDIO, Ganga Nursery, Bonsai2U, Artificial Plant Shop, entre autres.

Dynamique du marché mondial du bonsaï

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

CROISSANCE DE L’INCLINAISON DE LA PLANTE BONSAÏ DANS LE MONDE

Une usine de bonsaï a été autour de l’humanité depuis un certain temps. Récemment, les bonsaïs ont été adoptés dans le monde entier comme passe-temps, en particulier dans des pays comme le Japon et la Chine, qui sont plus enclins à protéger la nature. Les bonsaïs sont cultivés à diverses fins telles que la décoration intérieure, le maintien et l’équilibre de l’écosystème et la création d’un environnement plus sain car sûr. De plus, c’est l’un des éléments clés du développement durable, qui constitue l’épine dorsale de la croissance économique.

AUGMENTATION DE L’ADOPTION DE LA CULTURE DE BONSAÏ POUR DIVERS HOBBYISTES

Le bonsaï est populaire depuis le milieu du 20e siècle. On pense que les bonsaïs sont originaires de Chine il y a plus de mille ans et ont ensuite été introduits au Japon. Les bonsaïs sont souvent considérés comme un symbole de patience et de persévérance, car ils nécessitent beaucoup de temps et de soins pour grandir et se façonner. Le bonsaï rappelle que même les plus petites choses peuvent avoir beaucoup de beauté

AUGMENTATION DE LA DEMANDE DE PLANTS DE BONSAÏ MINIATURES

Pendant une décennie, la culture de bonsaïs a joué un rôle important dans la décoration des espaces. Avec une population croissante à travers le monde et la majorité de la population se déplaçant vers les zones urbaines pour de meilleures opportunités et un meilleur niveau de vie, cela joue un rôle vital dans l’augmentation de la vente de bonsaïs miniatures et de plantes.

AUGMENTATION DE LA DEMANDE DE BONSAI DE PAYSAGE

Récemment, les entreprises et les fournisseurs se sont concentrés sur la conception et la construction de paysages avec les meilleures espèces de bonsaï pour maintenir les niveaux d’efficacité et réduire les niveaux de stress des êtres humains. Un bonsaï paysager plus efficace nécessite moins d’entretien et aura éventuellement des coûts de croissance inférieurs. Le principal inconvénient des bonsaïs paysagers est qu’ils suscitent des inquiétudes en raison de l’évolution des problèmes environnementaux tels que le changement climatique, l’augmentation de la température ambiante et l’épuisement des couches de sol.

Occasion

CROISSANCE DU REVENU DISPOSITIF PERSONNEL

L’amélioration et la gradation de la culture des bonsaïs et de diverses techniques offrent une opportunité attrayante pour de nombreux amateurs et producteurs de plantes en tant que source de revenus, car la plupart des producteurs du monde entier sont dépassés depuis des décennies, avec l’émergence de diverses espèces de bonsaï et leur avantages pour l’environnement et la grande quantité d’importations et d’exportations de bonsaïs.

Contraintes/Défis

CROISSANCE DE LA COMPLICATION DUE AUX CHAMPIGNONS ET MOISISSURES

Les bonsaïs nécessitent beaucoup d’entretien et des engrais riches en minéraux tels que le potassium, le phosphore et l’azote (NPK), en raison desquels les complications de croissance liées aux champignons et aux moisissures sont élevées. Les producteurs utilisent souvent un ratio différent de NPK pour différents arbres et à différents types d’années. L’azote augmente la croissance des feuilles et des tiges ou la croissance au-dessus du sol. Le phosphore contribue à une croissance saine des racines et à la croissance des fruits et des fleurs. Le potassium améliore la santé globale des plantes. Par conséquent, le temps nécessaire pour préparer les engrais enrichis avec ces ingrédients prend plus de temps. Ces éléments nécessitent différents types de champignons pour se décomposer et devenir des engrais, ce qui constitue un facteur de retenue pour la croissance du marché.

Développement récent

En mai 2004, BRUSSEL’S BONSAI annonçait l’inauguration de sa pépinière en rameau d’olivier. L’agrandissement visait une superficie de 200 00 pieds carrés pour une serre à température contrôlée qui offre des conditions de croissance pour divers bonsaïs.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du bonsaï sont : MiniGardens Bonsai NZ Ltd., Circle City Bonsai, Lodder Bonsai bv, Dongyi Artificial Plants Co., Limited, Easternleaf.com, BRUSSEL’S BONSAI, Love My Bonsai, Abana Homes, Bonsai Direct ., House of Bonsai, Kaizen Bonsai Ltd., Bonsai Sensation Nursery, Herons Bonsai, CALIFORNIA BONSAI STUDIO, Ganga Nursery, Bonsai2U, Boutique de plantes artificielles,

Raisons d’obtenir ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Résumé des points clés du rapport sur le marché :

Le rapport souligne les tendances récentes et l’analyse SWOT

Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché Bonsai dans les années à venir

Il fournit une analyse concurrentielle avec une part de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que des lancements de projets et des approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années

Principaux faits saillants de la table des matières : marché mondial du bonsaï

Aperçu du marché mondial du bonsaï

Concours mondiaux du marché du bonsaï par les fabricants

Capacité mondiale de bonsaï, production, revenus (valeur) par région

Offre mondiale de bonsaï (production), consommation, exportation, importation par région

Production mondiale de bonsaï, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial du bonsaï par application

Profils/analyse des fabricants mondiaux de bonsaï

Analyse des coûts de fabrication des bonsaïs

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders

Analyse des facteurs d’effet de marché

Prévisions du marché mondial du bonsaï

Résultats de la recherche et conclusion

annexe

Portée du marché mondial du bonsaï :

Le marché mondial du bonsaï est segmenté en fonction des espèces, de la structure et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Espèces

Espèces d’extérieur

Espèces d’arbres à feuilles caduques

Espèces d’arbres à fleurs

Espèces d’intérieur

Espèces d’arbres à aiguilles

Sur la base des espèces, le marché mondial du bonsaï est segmenté en espèces d’intérieur, espèces d’extérieur, espèces d’arbres à feuilles caduques, espèces d’arbres à aiguilles et espèces d’arbres à fleurs.

La structure

Paysage

Souches

Sur la base de la structure, le marché mondial du bonsaï est segmenté en paysage et en souches.

Application

Personnalisé

De gros

Sur la base de l’application, le marché mondial du bonsaï est segmenté en personnalisé et en gros.

Ce rapport d’étude / d’analyse du marché du bonsaï contient des réponses à vos questions suivantes

Quelle technologie de fabrication est utilisée pour Bonsai? Quels sont les développements en cours dans cette technologie ? Quelles tendances sont à l’origine de ces évolutions ?

Quels sont les principaux acteurs mondiaux de ce marché mondial Bonsaï? Quels sont le profil de leur entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées?

Quel était le statut du marché mondial des bonsaïs sur le marché des bonsaïs? Quels étaient la capacité, la valeur de production, le coût et le bénéfice du marché Bonsai?

Quel est le statut actuel du marché du bonsaï de l’industrie du bonsaï? Quelle est la concurrence sur le marché dans cette industrie, à la fois par entreprise et par pays ? Qu’est-ce que l’analyse du marché du marché Bonsai en tenant compte des applications et des types?

Quelles sont les projections de l’industrie mondiale du bonsaï compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur de production ? Quelle sera l’estimation du coût et du profit ? Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il de l’importation et de l’exportation ?

Qu’est-ce que l’analyse de la chaîne du marché Bonsai par matières premières en amont et industrie en aval ?

Quel est l’impact économique sur l’industrie du bonsaï ? Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial ? Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique mondial ?

Quelles sont la dynamique du marché Bonsai du marché Bonsai? Quels sont les défis et les opportunités ?

Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique et les canaux de commercialisation pour l’industrie du bonsaï ?

