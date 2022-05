Taille du marché des boissons nutritionnelles, tendances du secteur, opportunités commerciales, stratégies, analyse et prévisions des acteurs clés 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des boissons nutritionnelles était évalué à 5,2 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 10,06 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,60% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe de recherche de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de la production, une analyse des brevets et du comportement des consommateurs.

Ces dernières années, le marché des boissons nutritionnelles devrait connaître une croissance rapide. Les aliments et boissons nutritionnels sont conçus pour maximiser la quantité de nourriture consommée tout en fournissant des vitamines, des minéraux et des acides aminés concentrés. Cette cuisine a une faible teneur en gras, en cholestérol et en sodium, ce qui la rend moins susceptible de causer des maladies cardiaques. Les personnes qui manquent de fibres peuvent bénéficier d’aliments riches en fibres. Les aliments et boissons nutritionnels vous fournissent également plus d’énergie et vous aident à perdre du poids. Tous ces facteurs ont conduit à la forte demande de boissons nutritionnelles sur le marché.

Les principaux acteurs présentés dans ce rapport comprennent :

Chr Hansen Holding A/S (Danemark)

SGS SA (Suisse)

Intertek Group PLC (Royaume-Uni)

Eurofins Scientific (Luxembourg)

Bureau Veritas SA (France)

ALS Ltd (Australie)

Mérieux Nutrisciences Corporation (US)

Asurequality Ltd. (Nouvelle-Zélande)

Portée du rapport et segmentation du marché

Métrique du rapport Des détails Période de prévision 2022 – 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Paramètre (profil vitaminique, profil minéral, profil lipidique, humidité, protéines, fibres alimentaires totales, profil sucré, cholestérol, calories), type de produit (boissons, collations, boulangerie et confiserie, viande et volaille, sauces, vinaigrettes, condiments, produits laitiers et Desserts, fruits et légumes, graisses et huiles comestibles, aliments pour bébés, autres), application (santé et forme physique, médecine, sports, autres), objectif (étiquetage des produits, développement de nouveaux produits, conformité à la réglementation) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, EAU, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Acteurs du marché couverts Chr Hansen Holding A/S (Danemark), SGS SA (Suisse), Intertek Group PLC (Royaume-Uni), Eurofins Scientific (Luxembourg), Bureau Veritas SA (France), ALS Ltd (Australie), Mérieux Nutrisciences Corporation (États-Unis), Asurequality Ltd. (Nouvelle-Zélande), TUV Nord Group (Allemagne), Bureau Veritas (France), Labcorp Drug Development (États-Unis), Danone (France), Mead Johnson & Company, LLC. (États-Unis), PepsiCo, Inc (États-Unis), Nestlé (Suisse), The Kraft Heinz Company (États-Unis), General Mills (États-Unis), ADM (États-Unis), B. Braun Melsungen AG (Allemagne), Abbott (États-Unis), Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis), BASF SE (Allemagne), DuPont (États-Unis) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents

Concurrence croissante entre les acteurs industriels

Augmentation de l’utilisation d’ingrédients naturels

Principaux points saillants du rapport :

Évaluation globale du marché parent

Évolution des aspects significatifs du marché

Enquête à l’échelle de l’industrie sur les segments de marché

Évaluation de la valeur et du volume du marché au cours des années passées, présentes et prévues

Évaluation de la part de marché

Etude de secteurs industriels de niche

Approches tactiques des leaders du marché

Des stratégies lucratives pour aider les entreprises à renforcer leur position sur le marché

Méthodologies utilisées pour évaluer le marché :

Ce rapport sur le marché des boissons nutritionnelles de classe mondiale explique également la définition du marché, les classifications, les applications et les engagements sur le marché. Les facteurs clés discutés dans le rapport aideront sûrement l’acheteur à étudier le marché sur l’analyse du paysage concurrentiel des principaux fabricants, les tendances, les opportunités, l’analyse des stratégies marketing, l’analyse des facteurs d’effet de marché et les besoins des consommateurs par grandes régions, types, applications sur le marché mondial. compte tenu de l’état passé, présent et futur de l’industrie.

Pourquoi le rapport sur le marché des boissons nutritionnelles est bénéfique?

Le rapport Boissons nutritives est compilé selon une méthodologie de recherche approfondie et dynamique.

Le rapport offre une image complète du scénario concurrentiel du marché des boissons nutritionnelles.

Il comprend une grande quantité d’informations sur les derniers développements technologiques et de produits dans l’industrie des boissons nutritionnelles.

La vaste gamme d’analyses est associée à l’impact de ces améliorations sur l’avenir de la croissance de l’industrie des boissons nutritionnelles.

Le rapport Boissons nutritives a combiné les données historiques essentielles requises et l’analyse dans le rapport de recherche complet.

Les informations contenues dans le rapport Boissons nutritives peuvent être facilement comprises et contiennent une représentation graphique des chiffres sous forme de graphiques à barres, de statistiques et de graphiques circulaires, etc.

Quelques points de la table des matières

Chapitre 1 Introduction aux boissons nutritionnelles et aperçu du marché

1.1 Objectifs de l’étude

1.2 Aperçu des boissons nutritionnelles

1.3 Portée de l’étude

1.3.1 Segments de marché clés

1.3.2 Joueurs couverts

1.3.3 L’impact du COVID-19 sur l’industrie Boissons nutritives

1.4 Méthodologie de l’étude

1.5 Source des données de recherche

Chapitre 2 Résumé exécutif

Chapitre 3 Analyse de la chaîne industrielle

Chapitre 4 Marché mondial des boissons nutritives, par type

Chapitre 5 Marché des boissons nutritionnelles, par application

Chapitre 6 Analyse du marché mondial des boissons nutritionnelles par régions

Chapitre 7 Analyse du marché des boissons nutritionnelles en Amérique du Nord par pays

Chapitre 8 Analyse du marché des boissons nutritionnelles en Europe par pays

Chapitre 9 Analyse du marché des boissons nutritionnelles en Asie-Pacifique par pays

Chapitre 10 Analyse du marché des boissons nutritionnelles au Moyen-Orient et en Afrique par pays

Chapitre 11 Analyse du marché des boissons nutritionnelles en Amérique du Sud par pays

Chapitre 12 Paysage concurrentiel

Chapitre 13 Perspectives de l’industrie

Chapitre 14 – Prévisions du marché mondial des boissons nutritionnelles

Chapitre 15 Analyse de faisabilité d’un nouveau projet

