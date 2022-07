Taille du marché des boissons nutritionnelles d’une valeur de 10,06 milliards USD d’ici 2029 | CAGR 8.60% : Étude de marché sur les ponts de données

Les entreprises dépendent beaucoup des divers segments impliqués dans le rapport d’étude de marché, car il offre de meilleures informations pour conduire l’entreprise sur la bonne voie. Les rapports de marché acquièrent une importance considérable sur ce marché en pleine transformation ; par conséquent , le rapport sur le marché des boissons nutritionnelles a été doté d’une manière anticipée. Il fournit des données remarquables, les tendances actuelles du marché, les événements futurs, l’environnement du marché, l’innovation technologique, les technologies en approche et les progrès techniques dans l’industrie concernée. Les informations et les données citées dans le rapport d’activité du marché des boissons nutritionnelles sont recueillies à partir de sources véridiques telles que les sites Web, les revues, les fusions et les rapports annuels des sociétés.

Analyse et aperçu du marché : marché mondial des boissons nutritionnelles :

Data Bridge Market Research analyse que le marché des boissons nutritionnelles était évalué à 5,2 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 10,06 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,60% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et du comportement des consommateurs.

Obtenez un exemple de copie du rapport pour comprendre la structure du rapport complet (y compris la table des matières complète, le tableau et les chiffres) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-nutritional-beverages-market

Principales sociétés répertoriées ici : Chr Hansen Holding A/S (Danemark), SGS SA (Suisse), Intertek Group PLC (Royaume-Uni), Eurofins Scientific (Luxembourg), Bureau Veritas SA (France), ALS Ltd (Australie), Mérieux Nutrisciences Corporation (États-Unis), Asurequality Ltd. (Nouvelle-Zélande), TUV Nord Group (Allemagne), Bureau Veritas (France), Labcorp Drug Development (États-Unis), Danone (France), Mead Johnson & Company, LLC. (États-Unis), PepsiCo, Inc (États-Unis), Nestlé (Suisse), The Kraft Heinz Company (États-Unis), General Mills (États-Unis), ADM (États-Unis), B. Braun Melsungen AG (Allemagne), Abbott (États-Unis), Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis), BASF SE (Allemagne), DuPont (États-Unis)

L’Asie-Pacifique domine le marché des boissons nutritionnelles en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de développer sa domination au cours de la période de prévision. Avec la présence de canaux de distribution hors ligne et en ligne, la demande croissante de boissons nutritives de la part des athlètes et les investissements avancés des principaux acteurs de l’industrie explorant les opportunités de croissance dans la région, des pays tels que l’Inde, la Chine et Singapour dominent le marché des boissons nutritionnelles en Asie-Pacifique. .

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Parcourez la table des matières complète sur @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-nutritional-beverages-market

Impact du COVID-19 sur le marché des boissons nutritionnelles

Le marché des boissons nutritionnelles a connu une croissance lente en raison de la pandémie de COVID-19. Le marché mondial a été affecté par la perturbation de la capacité de production et de la chaîne d’approvisionnement causée par l’épidémie de coronavirus. Tout au long de la période pandémique, cependant, l’adoption croissante de bonnes habitudes alimentaires et de consommation d’alcool, combinée à des problèmes de santé croissants, a stimulé la croissance du marché des boissons nutritionnelles.

Développement récent

En 2022, DSM avait annoncé le lancement d’un nouveau groupe d’activités Food and Beverage – un guichet unique qui propose une gamme complète de solutions de goût, de texture et de santé. La stratégie de DSM consiste à soutenir cette avancée sur le marché en combinant les ingrédients, l’expertise mondiale et locale et les solutions fournies par ses secteurs d’activité auparavant distincts des spécialités alimentaires, des hydrocolloïdes et des produits nutritionnels en un seul groupe d’activités Aliments et boissons.

Table des matières:

Introduction

Segmentation du marché

Résumé

Aperçus premium

Aperçu du marché

Impact de Covid-19 sur le marché mondial des boissons nutritionnelles

Marché mondial des boissons nutritionnelles, par type de service

Marché mondial des boissons nutritionnelles, par fournisseurs de services

Marché mondial des boissons nutritionnelles, par type d’appareil

Marché mondial des boissons nutritionnelles, par niveau de maintenance

Marché mondial des boissons nutritionnelles, par utilisateur final

Marché mondial des boissons nutritionnelles: paysage de l’entreprise

Analyse SWOT

Profil de la société

Questionnaire

Rapports connexes

Pour plus d’informations ou une requête ou une personnalisation avant d’acheter, visitez @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-nutritional-beverages-market

Principaux avantages pour les parties prenantes :

Ce rapport fournit une analyse approfondie des tendances actuelles et des estimations et dynamiques émergentes du marché mondial de Boissons nutritionnelles.

Une analyse complète des éléments qui stimulent et limitent l’expansion du marché est fournie.

Une analyse détaillée de l’industrie a soutenu le tri et le canal pour aider à comprendre le type de produit tendance et d’autres variantes potentielles.

L’analyse de Porters Five Forces met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales axées sur le profit et de renforcer leur réseau fournisseur-acheteur.

Une analyse approfondie du marché est effectuée en suivant le positionnement des produits clés et en surveillant les principaux acteurs dans le cadre du marché.

Merci d’avoir lu cet article, vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.