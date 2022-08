Taille du marché des boissons alcoolisées, part, tendances, croissance, demande, revenus, nouvelles innovations, portée future, opportunités et prévisions 2029

Ce rapport se concentre sur le statut, la taille, la part, la forte expansion, les acteurs clés et les prévisions de l’industrie mondiale jusqu’en 2029. Ce rapport d’étude de marché sur les boissons alcoolisées est une enquête approfondie sur le scénario actuel du marché et des estimations futures couvrant diverses dynamiques de marché. La définition du marché fournit la portée d’un produit particulier en ce qui concerne les moteurs et les contraintes du marché. Les objectifs de l’étude sont de présenter le développement du marché des boissons alcoolisées en Amérique du Nord, en Chine, en Europe et en Asie du Sud-Est, au Japon, ainsi qu’à l’échelle mondiale. Le document de marché collecte et analyse très efficacement les données sur les clients, les concurrents, les concessionnaires et les autres acteurs et forces du marché.

Le marché des boissons alcoolisées devrait connaître une croissance du marché à un taux de 2,5% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché des boissons alcoolisées fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la prévision. . période. tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché. La hausse du revenu disponible accélère la croissance du marché des boissons alcoolisées.

Les boissons alcoolisées sont connues pour être des boissons fermentées contenant des éléments chimiques à base d’éthanol. Ce sont des liquides ignifuges et incolores, y compris les spiritueux, la bière et le vin.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des boissons alcoolisées au cours de la période de prévision sont l’augmentation du nombre de jeunes adultes. En outre, le besoin croissant de produits premium/super premium devrait stimuler davantage la croissance du marché des boissons alcoolisées. En outre, une prise de conscience accrue des effets néfastes d’une faible consommation d’alcool devrait ralentir la croissance du marché des boissons alcoolisées. D’autre part, la hausse du coût des produits premium/super premium devrait entraver la croissance du marché des boissons alcoolisées au cours de la période.

Les principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des boissons alcoolisées sont E&J Gallo, William Grant & Sons, Boston Beer, Miller Coors, Diageo, Treasury Wine Estates, Jose Cuervo, Constellation Brands, Beam-Suntory, Mast-Jaegermeister, Bacardi, Pernod. Ricard, Edrington Group, Brown-Forman, Pabst Brewing, Anheuser-Busch, Carlsberg, China Resource Enterprise, Accolade Wines, Vina Concha y Toro, Torres, Heineken, The Wine Group, Craft Brew Alliance Inc., Molson Coors Brewing Co., Haelwood International Holdings Plc et Bundaberg Brewed Drinks Pty Ltd., entre autres.

Analyse régionale du marché Boissons alcoolisées:

APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et le reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est en outre segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est ensuite segmenté en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

MEA (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

Indice:

Section 01 : Résumé exécutif

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Article 04 : Présentation

Section 05: Aperçu du marché des boissons alcoolisées

Section 06: Taille du marché mondial des boissons alcoolisées

alcoolisées Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08 : Segmentation du marché des boissons alcoolisées par technologie

Section 09: Segmentation du marché des boissons alcoolisées par application

Section 10 : Paysage client

Section 11: Segmentation du marché des boissons alcoolisées par utilisateur final

Section 12 : Paysage régional

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché des boissons alcoolisées

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profils d’entreprise

Article 18 : Annexe

