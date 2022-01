Taille du marché des biscuits en Asie-Pacifique – Analyse, part, croissance, tendances et prévisions du secteur 2021-2027

Les dernières informations sur le marché des entreprises ont ajouté un rapport sur l’étude de recherche «Asie-Pacifique Biscuits Market» de Market Digits offre des perspectives détaillées sur les produits et élabore une étude de marché jusqu’en 2027. L’étude de marché est segmentée par régions clés qui accélèrent la commercialisation. L’étude est un mélange parfait de données qualitatives et quantitatives sur le marché collectées et validées principalement par le biais de données primaires et de sources secondaires.

Les principales entreprises examinées dans le rapport de marché sont:

• AVI

• Bretagne

• Biscuits continentaux

• Damhert

• Société de commerce extérieur Ensar

• Galletas Gullón

• Herbal-Direct

• CCI

• Mondelez International

• Produits Parlé

Le marché mondial des biscuits riches en fibres connaît un taux de croissance notable et devrait continuer à le faire au cours de la période de prévision. La croissance du marché peut être attribuée aux bienfaits pour la santé associés à la consommation de biscuits riches en fibres. De plus, la valeur nutritionnelle élevée aide les clients à maintenir un mode de vie équilibré et un système digestif régulier. De plus, en raison de l’évolution des modes de vie des consommateurs, les gens mangent davantage de fast-food et, afin de maintenir une alimentation plus saine et de perdre du poids, les consommateurs préfèrent les biscuits riches en fibres dans leur alimentation quotidienne. De plus, de nombreux acteurs de l’industrie mettent l’accent sur des facteurs tels que la faible teneur en sucre et en calories pour développer des biscuits santé et bien-être à mesure que les clients deviennent plus conscients des ingrédients et des bienfaits pour la santé. De nombreuses entreprises lancent maintenant des produits biologiques, sans arômes artificiels ni conservateurs, ainsi que des sirops de maïs à haute teneur en fructose (HFCS) et d’autres ingrédients nocifs.

Marché des biscuits – Type

• Biscuits à la grecque

• Biscuits faibles en gras

• Biscuits surgelés

• Biscuits bio

Marché des biscuits – Par application

• supermarchés et hypermarchés

• épicerie

• vente au détail en ligne

Méthodologie de la recherche

Pour calculer la taille du marché Biscuits Asie-Pacifique, le rapport prend en compte les revenus générés par les transactions des fournisseurs du marché. Le revenu créé à partir des accords de marché est déterminé par l’exploration essentielle et facultative. Les acteurs essentiels travaillant sur le marché à travers le monde sont reconnus par un examen facultatif et une enquête comparative précise des meilleurs marchands du marché est terminée. Le chiffre de la taille du marché intègre en outre la division du stade préliminaire clinique décidée à l’aide de sources facultatives et confirmée par des sources essentielles.

