Taille du marché des biomatériaux, part des revenus de l’entreprise, principaux moteurs et analyse des tendances, 2019-2030

Un nouveau rapport sur le marché mondial des biomatériaux a été récemment publié par Reports and Data qui offre un aperçu complet du scénario global du marché ainsi que des tendances des marchés émergents. Le rapport fournit des informations détaillées sur la taille du marché, les tendances du marché, les moteurs, les contraintes, les opportunités de croissance et les défis. Le rapport est organisé à l’aide de divers outils analytiques tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour aider l’utilisateur à comprendre la dynamique actuelle du marché et les données sont bien présentées à l’aide de tableaux, diagrammes, graphiques et autres présentations illustrées.

Dynamique du marché :

le secteur pharmaceutique et de la santé a considérablement progressé ces dernières années et devrait enregistrer une croissance régulière de ses revenus au cours des prévisions période en raison des innovations rapides dans la technologie médicale, de l’augmentation des investissements, de l’augmentation des dépenses de santé et de l’adoption élevée de produits et de systèmes avancés. Des facteurs tels que la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires et les troubles neurologiques à travers le monde, l’augmentation des cas de coronavirus, l’amélioration des infrastructures de santé et des installations de recherche, et l’adoption croissante de services de surveillance à distance des patients et de soins à domicile sont attendus pour alimenter la croissance des revenus du marché mondial au cours de la période de prévision. En outre, le nombre croissant d’hôpitaux et de centres de soins ambulatoires dans le monde, la forte demande de médecine personnalisée, l’augmentation des investissements dans la découverte de médicaments et les investissements croissants des secteurs public et privé devraient stimuler la croissance du marché mondial dans les années à venir.

Quelques points saillants du rapport :

base de l’application (type de matériau), le segment cardiovasculaire a représenté la plus grande part des revenus en 2021 et devrait continuer à apporter une part importante des revenus au cours de la période de prévision. Les biomatériaux naturels dans les biomatériaux cardiovasculaires devraient connaître une demande considérablement élevée dans les années à venir, en raison des divers avantages offerts par le produit par rapport aux biomatériaux synthétiques en matière de biocompatibilité, de biodégradabilité et de remodelage.

Sur la base de l’application, le segment de l’ingénierie tissulaire devrait enregistrer un TCAC de revenus robuste. La croissance des revenus de ce segment peut être attribuée à la prévalence croissante du diabète et de l’obésité en raison des changements de mode de vie à travers le monde.

Sur la base de l’utilisateur final, le segment des hôpitaux et des cliniques devrait représenter une part importante des revenus au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation des admissions à l’hôpital en raison de l’incidence croissante de diverses maladies chroniques et de la disponibilité de personnel compétent dans les hôpitaux et les cliniques.

Le marché nord-américain a représenté la plus grande part des revenus en 2021, en raison des initiatives croissantes des organisations gouvernementales et privées, des investissements élevés des principaux acteurs dans la recherche et le développement et la fabrication de divers produits nécessitant des biomatériaux sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance des revenus du marché. dans cette région.

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance des revenus le plus rapide en raison de l’augmentation de la population gériatrique ainsi que de l’augmentation du nombre de patients dans les établissements de santé en raison de la prévalence croissante de diverses maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires et le remplacement orthopédique. Par exemple, les maladies cardiovasculaires sont l’une des principales causes de mortalité dans les pays de la région. En outre, la forte présence d’acteurs majeurs et les initiatives stratégiques des gouvernements des pays de la région sont des facteurs qui soutiennent la croissance des revenus du marché Asie-Pacifique.

En novembre 2020, le leader de la fabrication propre Genomatica a signé un accord unique en son genre avec Aquafil pour construire une installation à l’échelle de démonstration afin de produire la plus grande quantité de nylon-6 100 % renouvelable jamais disponible. L’accord a un impact majeur sur la durabilité des produits de consommation et de la technologie de fabrication des biomatériaux pour créer une nouvelle installation de démonstration.

Les principales entreprises opérant sur le marché sont :

Berkeley Advanced Biomaterials, Royal DSM, Carpenter Technology Corporation, BASF SE, Corbion, Cam Bioceramics BV, Celanese Corporation, CoorsTek Inc., CeramTec, Evonik Industries et GELITA AG.

Paysage concurrentiel :

Le rapport se concentre également sur les détails de chaque acteur du marché, y compris sa position mondiale, sa situation financière, sa génération de revenus, son aperçu de la société, son portefeuille de produits et de services. Le marché des biomatériaux est extrêmement concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs clés au niveau régional et mondial. Les principaux acteurs se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les investissements en R&D, les partenariats, les coentreprises et les collaborations pour renforcer leur position sur le marché et améliorer leur portefeuille de produits.

Le rapport offre également des informations détaillées sur la segmentation du marché en fonction du type, de l’application et de la bifurcation régionale :

Segmentation du marché des biomatériaux :

Application (Type de matériau ) Perspectives (Revenu, milliards USD, 2019 – 2030)

Cardiovasculaire Biomatériaux naturels Sous -muqueuse de l’intestin grêle Péricarde Biomatériaux Autres synthétiques Polymères Polyuréthane Autres métaux Titane Acier inoxydable Alliage composites orthopédiques Métaux Acier inoxydable Alliage Titane Polymères Polyméthacrylate Polyéthylène Polypropylène (PP) Autre Céramique Calcium phosphate Verre Oxyde d’aluminium Autre Ophtalmologie Silicone Polyméthacrylate Acétate de cellulose butyrate Autres dentaires Métaux Acier inoxydable Alliage Titane Polymères Polyuréthane Polyamide Polyuréthane Zircone Autre Céramique Carbone Verre Oxyde d’aluminium Autre Chirurgie plastique Biomatériaux naturels Collagène Acide hyaluronique Autre Bi synthétique omatériaux Polymères Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) Silicone Autres matériaux céramiques Hydroxyapatite Verre Autres cicatrisants biomatériaux naturels Chitosane Cellulose Autres biomatériaux synthétiques Polyéthylène Polyuréthane Polycaprolactone Autres d’ingénierie tissulaire Céramiques Verre Hydroxyapatite Autres métaux Alliage Titane Autres polymères Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) Poly(lactide-co-glycolide ) Autres Autres Applications du système nerveux/système nerveux central Biomatériaux synthétiques Silicone Acide polyglycolique (PGA) Autres biomatériaux naturels Collagène Chitosane Acide hyaluronique Autres Autres applications Biomatériaux naturels Biomatériaux synthétiques Autres biomatériaux



Application Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD, 2019 – 2030)

cardiovasculaires Cathéters Stents Défibrillateurs cardiaques implantables Pacemakers Capteurs Valves cardiaques vasculaires Ancrages Autres

orthopédique articulations Remplacement du genou Remplacement de la hanche Remplacement de épaule Autres Viscosupplémentation Fixation des tissus biorésorbables de suture Vis d’interférence Réparation méniscale Tacks Mailles vertébrale Fusion vertébrale Chirurgies Chirurgies fusion mini-invasives Chirurgies de préservation du mouvement et de stabilisation dynamique Systèmes de tiges pédiculaires Espaceurs interépineux Disques artificiels Dispositifs de fixation des fractures Plaques osseuses Vis Broches Tiges Fils Greffes osseuses synthétiques

Ophtalmologie Lentilles intraoculaires Remplacement fonctionnel des tissus oculaires Cornées synthétiques Autres

Dentaire Implants dentaires Greffes osseuses dentaires et Substituts Membranes dentaires Régénération tissulaire

Chirurgie plastique mous Chirurgie craniofaciale

Cicatrisation des plaies Dispositifs de fermeture des plaies Sutures Agrafes chirurgicaux tissus internes HémostatsBarrières ioniques Mailles herniaires

Ingénierie tissulaire Échafaudages pour la médecine régénérative Nanomatériaux pour la biodétection Adaptation de nanoparticules inorganiques

Applications neurologiques/système nerveux central Systèmes shunt Prothèses neurales corticales Échafaudages d’hydrogel pour la réparation du SNC Encapsulation de cellules souches neurales

Autres applications Systèmes d’administration de médicaments Applications gastro-intestinales Chirurgie bariatrique Applications urinaires Utilisation



finale Perspectives (Revenus, milliards USD, 2019 – 2030)

Hôpitaux et cliniques

Centres de chirurgie ambulatoire

Autres utilisateurs

