Taille du marché des biofertilisants, rapport de recherche sur la dynamique de l’industrie avec prévisions de croissance d’ici 2026

Le marché mondial des biofertilisants devrait dépasser une valorisation de 3,4 milliards USD d’ici 2026, avec une croissance à un TCAC d’environ 10,4 % au cours de la période de prévision. Le rapport donne un aperçu complet du scénario du marché mondial après avoir évalué les données disponibles et les tendances du marché. Cette étude effectue un examen approfondi des données disponibles pour prédire la croissance potentielle du marché au cours de la période de prévision. L’étude examine les données historiques collectées à partir des années 2016 et 2017 et considère 2018 comme l’année de base pour projeter la croissance de l’industrie jusqu’en 2026. Elle effectue une analyse détaillée de la taille, de la part, de la demande, des tendances, des revenus et des ventes du marché. ventes pour suivre l’évolution de l’industrie au fil des ans.

Les biofertilisants sont des micro-organismes qui facilitent la croissance des plantes en augmentant les nutriments absorbés par la plante et améliorent la qualité du rendement. Ils ajoutent des nutriments par les processus de fixation de l’azote atmosphérique, de solubilisation du phosphore et de stimulation de la croissance des plantes en synthétisant des substances favorisant la croissance. Ils offrent de nombreux avantages tels qu’une contamination réduite, une durée de conservation prolongée, une meilleure survie sur les semences et le sol, un potentiel accru d’exportation et des revenus commerciaux élevés. Ils aident également à augmenter la surface d’absorption des nutriments au-delà de la zone d’épuisement de la racine.

Principaux acteurs du marché mondial des biofertilisants :

Biomax

Bodisen Biotech, Inc.

Camson Bio Technologies Limitée

Italpollina SpA

Lallemand Inc.

Novozymes A/S

PotashCorp Agri Vie

Proton SA

Stanes & Company Limitée

Rizobacters Argentine SA

Produits chimiques et engrais Rashtriya Ltd.

Symborg S.LGujarat State Fertilizers and Chemicals Ltd.

Segmentation du marché basée sur Product Outlook :

Bio-engrais fixateur d’azote

Bio-engrais mobilisateur de phosphate

Bio-engrais mobilisateur de potassium

Les autres

Perspectives du type de technologie :

Biofertilisants enrichis en transporteur

Biofertilisants liquides

Les autres

Perspectives d’application :

Traitement des semences

Traitement du sol

Saisissez Outlook :

Céréales & Grains

Fruits légumes

Graines oléagineuses et légumineuses

Les autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S Canada Mexique

L’Europe  Allemagne K Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



