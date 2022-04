Taille du marché des batteries pour véhicules électriques, part des revenus de l’entreprise, principaux moteurs et analyse des tendances, 2017-2027

Le marché mondial des batteries pour véhicules électriques devrait atteindre 46,80 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. L’un des principaux facteurs de croissance est la demande croissante de sources d’énergie alternatives. La production d’électricité réduit efficacement les émissions de dioxyde de carbone ou d’autres polluants dangereux. Ainsi, la technologie des batteries de véhicules électriques a un rôle majeur à jouer dans la résolution des problèmes environnementaux et la promotion de l’utilisation des vecteurs d’énergie renouvelable. Les progrès continus des produits et des technologies devraient offrir de nouvelles possibilités aux acteurs émergents.

Les experts en la matière qui mènent l’étude offrent une compréhension approfondie de la façon dont des dirigeants éminents ont réussi à naviguer parmi les acheteurs potentiels et la dynamique concurrentielle influençant le positionnement de leur marque dans l’industrie. L’ batteries de véhicules électriques fournit tout ce dont un propriétaire d’entreprise a besoin pour réussir.

Obtenez un échantillon du rapport @https://www.emergenresearch.com/request-sample/6

Points saillants du rapport

Au cours de la période de prévision, le segment des batteries lithium-ion devrait dominer le marché. Les progrès technologiques, qui ont entraîné une augmentation spectaculaire de la densité énergétique du marché des batteries lithium-ion tout en réduisant le coût global des batteries lithium-ion, ont permis d’augmenter l’adoption des véhicules électriques.

Le principal potentiel d’expansion du marché identifié dans un avenir proche devrait être fourni par les politiques et les dépenses gouvernementales capables d’étendre le système de recharge public, associées à l’efficacité accrue du véhicule électrique.

La part majoritaire dans le segment des véhicules de tourisme est principalement due à la forte pénétration des véhicules électriques dans le secteur.

En raison de la demande croissante d’autobus et de camions légers alimentés par batterie, le segment commercial devrait croître de façon continue au cours de la période prévue.

L’Asie-Pacifique est la section qui connaît la croissance la plus rapide en raison des politiques de soutien du gouvernement chinois et de la croissance de la Chine en tant que plaque tournante mondiale des batteries pour véhicules électriques.

Paysage concurrentiel :

En outre, le rapport comprend une analyse approfondie du paysage concurrentiel. Le segment couvre un aperçu complet des profils d’entreprise ainsi que des profils de produits, des capacités de production, des produits / services, de l’analyse des prix, des marges bénéficiaires et des développements des processus de fabrication. Le rapport couvre également les mesures commerciales stratégiques prises par les entreprises pour gagner une part de marché substantielle. Le rapport fournit des informations pertinentes sur les fusions et acquisitions récentes, les lancements de produits, les collaborations, les coentreprises, les partenariats, les accords et les accords gouvernementaux.

Principales entreprises présentées dans le rapport :

A123 Systems, East Penn Manufacturing Company, LLC, BYD Co. Ltd., EnerSys, GS Yuasa Corporation, Hitachi, Ltd., Exide Technologies, Johnson Controls, LG Chem Ltd. et Duracell, entre autres .

Demandez une remise sur le rapport @https://www.emergenresearch.com/request-discount/6

Emergen Research a segmenté le marché mondial des batteries pour véhicules électriques en fonction du type de véhicule, du type de batterie, de la propulsion et de la région :

Perspectives du type de batterie (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Lithium-Ion

Plomb-acide

Nickel-Métal Hydrure

Sodium-Ion

Autres

Type de véhicule Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Véhicules de tourisme Véhicules

utilitaires

Perspectives de propulsion (Revenus : milliards USD ; Volume : Millions de tonnes ; 2017-2027)

rechargeables pour véhicules électriques

des véhicules électriques hybrides

Segmentation régionale

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Demander la personnalisation du rapport @https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/6

Dynamique du marché :

le rapport offre des informations des informations sur la dynamique du marché du marché Batterie pour véhicule électrique. Il propose une analyse SWOT, une analyse PESTEL et une analyse des cinq forces de Porter pour présenter une meilleure compréhension du marché des batteries pour véhicules électriques, du paysage concurrentiel, des facteurs qui l’affectent et pour prédire la croissance de l’industrie. Il offre également l’impact de divers facteurs de marché ainsi que les effets du cadre réglementaire sur la croissance du marché Batterie de véhicule électrique.

Faits saillants radicaux du rapport sur le marché des batteries pour véhicules électriques:

aperçu complet du marché des batteries pour véhicules électriques ainsi qu’une analyse de l’évolution de la dynamique du marché

Évaluation de la croissance de divers segments de marché tout au long de la période de prévision

Analyse régionale et mondiale des acteurs du marché, y compris leur marché part et position mondiale

Stratégies de croissance adoptées par les principaux acteurs du marché pour lutter contre l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché

Impact des développements technologiques et des avancées en R&D sur le marché Batterie pour véhicule électrique

Informations sur les stratégies lucratives et les stratégies de développement des grandes entreprises et fabricants

Informations perspicaces pour les nouveaux entrants désireux d’entrer sur le marché

Détails et informations sur les stratégies d’expansion commerciale, les lancements de produits et autres collaborations

Le rapport intègre des outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse de faisabilité rn analysis

Cliquez ici pour acheter maintenant @https://www.emergenresearch.com/select-license/6

Merci d’avoir lu le rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients. Pour plus d’informations ou pour toute question sur la personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous proposerons le rapport le mieux adapté à vos besoins.

Lisez des rapports similaires par Emergen Research :

Marché des phéromones agricoles @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/agricultural-pheromones-market

Marché des résines de chromatographie @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/chromatography- resins-market

Marché de la gestion des déchets plastiques https://www.emergenresearch.com/industry-report/plastic-waste-management-market

Marché des polymères super absorbants https://www.emergenresearch.com/industry-report/super-absorbent- polymères-marché

Marché des panneaux isolants structuraux https://www.emergenresearch.com/industry-report/structural-insulated-panels-market

À propos d’Emergen Research

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés, et services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Emergen Research dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance