Taille du marché des batteries par type de produit, par application, par paysage concurrentiel, tendances et prévisions d’ici 2029

Le marché des batteries pour l’Internet des objets (IOT) devrait atteindre 21,97 milliards USD d’ici 2028, avec une croissance du marché à un taux de 11,50 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Rapport d’étude de marché Data Bridge sur le marché des batteries pour l’Internet des objets (IOT ) Le marché fournit des analyses et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

L’alimentation et la batterie pourraient ralentir les progrès de la technologie Internet des objets (IoT). Des batteries de grande capacité qui transportent suffisamment de puissance pour faire fonctionner le système dans un espace limité et ont une longue durée de vie, de sorte qu’elles ne perdent pas cette puissance au fil du temps. Améliorations de l’efficacité énergétique afin qu’ils consomment moins de cette précieuse énergie de la batterie.

Concurrents clés:

Duracell Inc. ; Énergisant.; Panasonic Corporation ; LG Chem.; SAMSUNG SDI CO., LTD. ; STMicroelectronics ; Cymbette ; Ultralife Inde.; ÉNERGIE D’IMPRESSION ; Ilika ; Blue Spark Technologies ; Enfucell ; Batteries à l’état solide BrightVolt.; Saft ; Jenax Inc.; Front Edge Technology, Inc. ; Guangzhou Fullriver Battery New Technology Co Ltd ; ITEN ; ROCKET Pologne Sp. zoo; Kemsys Technologies India Pvt Ltd. ; entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Segmentation clé du marché :

Par type (batteries chimiques, batteries à couches minces, batteries imprimées, batteries à puce à semi-conducteurs),

Rechargeabilité (Batteries primaires, Batteries secondaires),

Application d’utilisation finale (appareils portables, électronique grand public, soins de santé, domotique, vente au détail, BFSI, aérospatiale et défense, industrie, agriculture, emballage intelligent),

Le rapport comprend la segmentation par région Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est), Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud) du marché. Dans la segmentation régionale, les régions dominant le marché mondial Batterie sont incluses ainsi que les régions où la croissance du marché est lente.

Table des matières:

Section 01 : résumé analytique

Section 02 : portée du rapport

Section 03 : méthodologie de recherche

Rubrique 04 : introduction

Section 05 : paysage du marché

Section 06 : dimensionnement du marché

Section 07 : analyse des cinq forces

Section 08 : segmentation du marché par produit

Section 09 : segmentation du marché par application

Section 10 : paysage client

Section 11 : segmentation du marché par utilisateur final

Section 12 : paysage régional

Section 13 : cadre décisionnel

Section 14 : moteurs et défis

Section 15 : tendances du marché

Section 16 : paysage concurrentiel

Section 17 : profils d’entreprises

Article 18 : annexe

