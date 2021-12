Taille du marché des batteries automobiles Tendances clés Défis, principaux acteurs clés et prévisions jusqu’en 2028

Automotive Battery Market est un rapport professionnel et méticuleux qui se concentre sur les moteurs principaux et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Il se dote d’une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir.

En outre, les développements récents, les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions employés par les différents acteurs clés s’expliquent bien par les profils d’entreprise systémiques couverts dans ce rapport de marché de grande envergure. Étant un rapport d’étude de marché détaillé, le rapport sur le marché des batteries automobiles donne aux entreprises un avantage concurrentiel. Toutes ces données et informations sont très importantes pour les entreprises lorsqu’il s’agit de définir les stratégies de production, de commercialisation, de vente, de promotion et de distribution des produits et services. Le rapport sur le marché des batteries automobiles donne des mesures clés, le statut des fabricants et constitue une source importante d’orientation pour les entreprises et les organisations.

Le marché mondial des batteries automobiles devrait passer de sa valeur initiale estimée de 55,87 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 103,18 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 7,97 % au cours de la période de prévision 2019-2026. L’augmentation du véhicule électrique est le facteur majeur de la croissance de ce marché.

Définition du marché : marché mondial des batteries automobiles

Les batteries automobiles sont des batteries qui fournissent du courant électrique aux véhicules à moteur qui sont généralement de nature rechargeable. Lithium-ion, plomb-acide, nickel, sodium-ion sont quelques-uns des types de batteries automobiles. Ils sont généralement une batterie de 12 volts à six cellules et constituent le cœur du système électrique de la voiture. Son objectif principal est de démarrer le moteur, puis l’alimentation du système électrique est fournie par l’alternateur.

Facteurs de marché:

Les nouvelles technologies d’économie de carburant, comme les systèmes micro-hybrides, conduisent à une utilisation plus élevée des batteries.

La préoccupation environnementale croissante est le moteur du marché.

Contraintes du marché :

Le manque d’infrastructures adéquates nécessaires au bon fonctionnement des véhicules à batterie freine la croissance de ce marché.

Le coût élevé des batteries est un autre facteur limitant la croissance de ce marché.

Segmentation : marché mondial des batteries automobiles

Par type de batterie Lithium-ion Plomb-acide Type de construction batterie VRLA Inondé Produit SLI Stationnaire Motif Nickel Ion sodium Par type de véhicule Véhicule de tourisme Véhicule commercial Véhicule électrique Par type de moteur Moteur à combustion interne Moteurs à essence Moteurs diesel Moteurs au gaz naturel comprimé (GNC) Véhicules électriques Véhicules électriques à batterie Véhicules électriques hybrides Véhicules hybrides rechargeables Par fonctions Propulsion électrique Démarrer Éclairage Allumage Par les ventes Chanel FEO Marché secondaire Par géographie Amérique du Nord nous Canada Mexique Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud L’Europe  Allemagne Royaume-Uni Italie La France Espagne Russie dinde Belgique Pays-Bas la Suisse Le reste de l’Europe Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Thaïlande Malaisie Indonésie Philippines Reste de l’Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

En avril 2018, Exide Industries a annoncé le lancement de ses nouvelles batteries entièrement scellées et sans entretien pour le marché secondaire automobile Advanz. Cette batterie équipée d’un œil magique qui peut indiquer avec précision l’état de santé de la batterie et déterminer sa fin de vie. Il dispose d’un système Ca-Ca qui garantit que l’appoint est nécessaire pendant toute la durée de vie de la batterie.

En octobre 2018, Amara Raja a annoncé le lancement de sa nouvelle usine de batteries de voitures. La capacité atteindra 10,8 millions d’unités, ce qui en fait l’une des plus grandes installations de ce type en Inde. La société a signé un accord de collaboration technologique avec son partenaire de longue date Johnson Controls pour introduire des technologies de batteries avancées en Inde permettant des performances plus élevées pour les batteries de démarrage, d’éclairage et d’allumage (SLI), les batteries à infusion améliorées (EFB) et les batteries à tapis de verre absorbant (AGM).

Analyse concurrentielle : marché mondial des batteries automobiles

Le marché mondial des batteries automobiles est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des batteries automobiles pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Concurrents clés du marché : marché mondial des batteries automobiles

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des batteries automobiles sont Johnson Controls, GS Yuasa International Ltd., Exide Technologies., East Penn Manufacturing Company, Camel Group Co, Fengfan Co., Ltd., FIAMM, ENERSYS., Robert Bosch GmbH , MK Battery., Amara Raja Group, Hitachi, Ltd., SANYO Electric Co., Ltd, Okaya Power Pvt. Ltd., Luminous India, Huawei Technologies Co., Ltd., Chaowel Power Holdings Limited.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

