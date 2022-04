Taille du marché des bâtiments intelligents, part des revenus de l’entreprise, principaux moteurs et analyse des tendances, 2021-2028

La taille du marché mondial des bâtiments intelligents devrait atteindre 141,71 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 9,9 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport d’Emergen Research. Le nombre croissant de villes intelligentes à travers le monde et l’adoption croissante des systèmes de gestion des bâtiments (BMS) compatibles IoT et le déploiement de capteurs intégrés dans les bâtiments et les appareils stimulent la croissance des revenus du marché mondial des bâtiments intelligents. Les bâtiments intelligents fonctionnent sur des technologies numériques avancées, des algorithmes et l’analyse des bâtiments, qui profite mutuellement aux locataires, aux propriétaires d’immeubles et aux opérateurs de gestion. L’analyse des bâtiments convertit les données créées par les systèmes de gestion des bâtiments compatibles IoT en intelligence, ce qui permet aux propriétaires d’immeubles d’identifier les menaces, d’améliorer le niveau de confort des locataires et d’identifier les opportunités de réduction des coûts. L’analyse des bâtiments augmente la sûreté et la sécurité des locataires et contribue à réduire les coûts d’exploitation, ce qui, à son tour, donne une plus grande satisfaction.

Le rapport couvre également l’influence de la pandémie de COVID-19 sur le marché Bâtiments intelligents. La pandémie a affecté de manière dynamique tous les aspects de la vie à l’échelle mondiale, ainsi que des changements drastiques dans l’économie et les conditions du marché. Le rapport couvre le scénario de marché actuellement fluctuant ainsi que l’évaluation actuelle et future de l’impact du COVID-19. Le rapport comprend les données historiques, la présentation de la société, la situation financière et les informations nécessaires sur les nouveaux acteurs clés du marché.

Quelques points saillants du rapport

En janvier 2020, Johnson Controls International a annoncé le lancement de nouvelles unités commerciales sur le toit (RTU), qui dépasseront Les normes d’efficacité énergétique des bâtiments intelligents du ministère de l’Énergie (DoE) ont augmenté de 22 %. Les nouvelles unités de toit commerciales contribueront à maximiser le contrôle, à prolonger la durée de vie des équipements des bâtiments intelligents et à réduire les coûts d’exploitation.

Le segment des systèmes de contrôle de la foudre a représenté une part de revenus significativement importante en 2020 grâce à une programmation horaire intelligente et à la récupération de la lumière du jour, ce qui permet d’économiser de l’énergie. Il permet également d’analyser les modèles de mouvements et de montrer les zones de congestion et les chemins fréquemment utilisés.

Le segment des établissements d’enseignement a représenté une part de revenus significativement robuste en 2020 et devrait enregistrer un taux de croissance rapide au cours de la période de prévision. Les technologies intelligentes dans les établissements d’enseignement fournissent un éclairage plus lumineux, une ventilation adéquate et une énergie adéquate, entre autres. Cela contribue à stimuler l’expérience d’apprentissage des étudiants.

Le marché en Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2020 en raison de l’adoption rapide des dernières solutions et technologies de construction intelligente, qui incluent des technologies avancées telles que l’analyse de données, l’IoT et l’intelligence artificielle (IA).

Les principales entreprises incluses dans le rapport sur le marché mondial sont Cisco Systems, Inc., Honeywell International Inc., Johnson Controls Internationals, Hitachi Ltd., Schneider Electric, ABB Ltd., Legrand, Siemens AG, Robert Bosch GmbH et Telit.

En outre, le rapport divise le marché des bâtiments intelligents en segments et sous-segments clés pour offrir une analyse du type de produit et du spectre d’application de L’industrie. Il propose également des prévisions sur les segments qui devraient afficher une croissance significative au cours de la période prévue.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des bâtiments intelligents en fonction du type d’automatisation, du type de service, du type de bâtiment et de la région :

Perspectives du type d’automatisation (revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Système de gestion des bâtiments (BMS)

Chauffage, ventilation et air Climatisation (CVC)

de la foudre Système

d’alarme et d’évacuation d’urgence

visuels

Système de surveillance vidéo Systèmes d’

et d’escaliers

mécaniques

ascenseurs

de

Système

contrôle

etMaintenance

Consulting

Building Type Outlook (Revenus, USD Billion; 2018-2028)

Bâtiments commerciaux Bâtiment

résidentiel

Infrastructures gouvernementales et publiques Établissements

d’enseignement

Autres

Le rapport propose une ventilation complète de l’analyse régionale du marché et une analyse ultérieure par pays. L’analyse régionale du marché comprend des informations sur le volume de production, le volume et les modèles de consommation, les revenus et le taux de croissance pour la période de prévision 2020-2027. Selon l’analyse régionale, le marché est principalement réparti sur les régions géographiques clés suivantes :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud , Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Le rapport couvre les points clés du marché, y compris les normes, les réglementations et les changements de politique appliqués par le gouvernement sur l’industrie pour les années à venir. Le rapport englobe des recherches approfondies menées par l’application d’outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour identifier les tendances et les modèles de croissance. Les facteurs susceptibles d’influencer la croissance du marché, les tendances actuelles, les opportunités, les facteurs restrictifs et le paysage commercial sont discutés en profondeur dans l’étude de marché.

Présentation du rapport sur le marché des bâtiments intelligents :

introduction, étendue du produit, aperçu du marché et

analyse des opportunités des fabricants avec analyse des ventes, des revenus et des prix Analyse

complète du paysage concurrentiel

Profilage approfondi des principaux concurrents ainsi que de leurs stratégies commerciales et de la taille du marché

Analyse régionale du marché ainsi que des ventes, des revenus, de la part de marché et de la position mondiale

Analyse par pays du marché ainsi que des types, des applications et de la fabrication

Recommandations stratégiques aux acteurs établis ainsi qu’aux nouveaux entrants

Analyse approfondie des risques, contraintes et limitations dans l’industrie des bâtiments intelligents

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport ou la personnalisation du rapport. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

