Taille du marché des barres nutritionnelles, tendances mondiales, demande de l’industrie, part, tendance, nouvelles de l’industrie et Tilray, Elixinol Global Limited, marijuana médicale, extraits

Un rapport commercial mondial sur les barres nutritionnelles contient un chapitre sur le marché mondial et toutes ses sociétés liées avec leurs profils, qui présente des données précieuses concernant leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. Ce rapport d’étude de marché permet non seulement de gagner un temps précieux, mais ajoute également de la crédibilité au travail. En gardant les utilisateurs finaux au centre, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille de manière exhaustive pour formuler ce document de marché.

La demande croissante de services de diffusion de contenu à la demande en tant qu’Ethernet opérateur offre les divers avantages bénéfiques d’être proposés en tant que service aux consommateurs, ce qui en fait un candidat idyllique pour la diffusion de contenu à la demande, qui est l’un des principaux facteurs alimentant la croissance. du marché des barres nutritionnelles sur la période de prévision de 2021 à 2028. Dans cette optique, la demande croissante pour une meilleure expérience utilisateur et la popularité croissante d’offres telles que la vidéoconférence et le streaming vidéo de haute qualité contribuent également à la croissance du marché cible.

Analyse et taille du marché

Les campagnes de marketing des clubs de fitness pour les barres nutritionnelles comme substitut de repas ont fait monter en flèche les ventes de ces produits. Le marché devrait croître au cours de la période de prévision en raison d’une augmentation du nombre de clubs de santé et d’une sensibilisation accrue aux barres nutritionnelles.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des barres nutritionnelles était évalué à 1,30 milliard USD en 2020 et devrait atteindre la valeur de 2,48 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 8,43 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Les barres nutritionnelles sont faibles en sucre, riches en protéines et riches en acides gras oméga-3 , avec moins d’additifs. Elles sont considérées comme une alternative plus saine aux autres barres en raison de leur teneur élevée en protéines et en fibres. Les barres nutritionnelles peuvent aider à réparer les muscles, à améliorer les niveaux de protéines dans le corps, à améliorer les performances corporelles, à stimuler le métabolisme et à réduire les niveaux de glucose et de graisses saturées avant et après une séance d’entraînement.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2014 à 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Types (barres protéinées, barres substituts de repas, barres collations, barres d’aliments entiers et autres), saveur (chocolat, fruits, beurre de cacahuète, salé, épices et autres), canal de distribution (en magasin, hors magasin), Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Cargill Incorporated (États-Unis), ADM (États-Unis), Dupont (États-Unis), Evonik (Allemagne), BASF SE (Allemagne), DSM (Pays-Bas), Ajinomoto Co., Inc. (Japon), Novozymes (Danemark), Chr. Hansen Holding A/S (Danemark), TEGASA (Espagne), Nutreco (Pays-Bas), Kemin Industries Inc. (États-Unis), Adisseo (France), Alltech (États-Unis), Global Nutrition International (France), Centafarm SRL (Italie), Bentoli (États-Unis) et Novus International (États-Unis) Des opportunités Solution d’emballage innovante pour réduire les empreintes carbone

Nombre croissant de centres de fitness et de bien-être dans le monde

Le gouvernement de nombreux pays encourage les gens à manger des aliments sains afin de renforcer leur immunité

Portée du marché mondial des barres nutritionnelles

Le marché des barres nutritionnelles est segmenté en fonction du type, du canal de distribution et de la saveur. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Barres protéinées

Barres substituts de repas

Snacks Barres

Barre d’aliments entiers

Autres

Les saveurs

Chocolat

Fruits

Beurre d’arachide

Sarriette

Épices

Autres

Canal de distribution

Basé en magasin

Hors magasin

Les principaux acteurs clés couverts par le rapport sur le marché des barres nutritionnelles sont:

Cargill Incorporated (États-Unis)

SMA (États-Unis)

Dupont (États-Unis)

Evonik (Allemagne)

BASF SE (Allemagne)

DSM (Pays-Bas)

Ajinomoto Co., Inc. (Japon)

Novozymes (Danemark)

Chr. Hansen Holding A/S (Danemark)

FORT (Espagne)

Nutreco (Pays-Bas)

Kemin Industries Inc. (États-Unis)

Adisseo (France)

Alltech (États-Unis)

Global Nutrition International (France)

Centafarm SRL (Italie)

Bentoli (États-Unis)

Novus International (États-Unis)

entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Dynamique du marché des barres nutritionnelles

Conducteurs

La prévalence croissante des maladies chroniques dans le monde et le besoin d’aliments pratiques riches en nutriments

La demande mondiale de barres nutritionnelles a été alimentée par la prévalence des modes de vie trépidants des consommateurs qui se traduisent par une consommation alimentaire sur le pouce. En outre, les préoccupations croissantes en matière de santé chez les consommateurs qui préfèrent une alimentation équilibrée et riche en nutriments ont accru la demande de produits. En dehors de cela, une augmentation du nombre de programmes de sensibilisation à la santé mettant l’accent sur l’importance du bien-être et de l’alimentation nutritionnelle a influencé la consommation mondiale de barres nutritionnelles.

Avantages de la consommation de barres nutritionnelles et augmentation du revenu par habitant

Alors que la demande mondiale de barres nutritionnelles augmente, un certain nombre de nouveaux acteurs sont entrés sur le marché. Alors que les barres nutritionnelles traditionnelles continuent d’attirer de nouveaux clients, plusieurs marques se concentrent de plus en plus sur des préférences de niche, telles que les produits sans gluten et à base de plantes. Plusieurs marques se concentrent de plus en plus sur l’amélioration du contenu nutritionnel de leurs produits en incorporant des ingrédients à haute teneur nutritionnelle.

Opportunité

Les gens sont plus préoccupés par leur santé maintenant qu’ils ne l’étaient avant la pandémie de covid-19. Le gouvernement de nombreux pays encourage les gens à manger des aliments sains afin de renforcer leur immunité ; en conséquence, la demande de barres nutritionnelles a augmenté. En dehors de cela, il existe différents types et saveurs de barres nutritionnelles disponibles, et l’évolution des préférences gustatives des gens et les initiatives gouvernementales offriront plus d’opportunités pour le marché des barres nutritionnelles. De plus, le nombre croissant de centres de remise en forme et de bien-être dans le monde fera augmenter la demande de barres nutritionnelles.

Contraintes

L’une des contraintes les plus importantes du marché est la fluctuation des prix des matières premières pour les barres nutritionnelles. En dehors de cela, l’évolution constante du comportement et des préférences des consommateurs envers les grignotines et la fluctuation des coûts des produits freinent la croissance du marché. La présence de snack-makers locaux est également un frein au marqueur de barre nutritionnelle. La croissance du marché est entravée par la disponibilité d’une large gamme de produits de substitution à ces barres, tels que les boissons énergisantes , les biscuits et la poudre.

Ce rapport sur le marché des barres nutritionnelles fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des barres nutritionnelles, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Attractions du rapport sur le marché des barres nutritionnelles: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque

Les données prévisionnelles du marché des barres nutritionnelles aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Le rapport sert de guide complet qui micro surveille tous les marchés vitaux des barres nutritionnelles

Une vue concise du marché facilitera la compréhension.

Une vue concurrentielle du marché de l’huile de noix aidera les acteurs à faire le bon choix

Quels avantages l’étude de recherche DBM va-t-elle apporter ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénario de développement

Ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché des barres nutritionnelles

Partie 04 : Dimensionnement du marché des barres nutritionnelles

Partie 05 : Segmentation du marché des barres nutritionnelles par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

