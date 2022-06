Taille du marché des barres d’armature FRP Volume, part, croissance de la demande, opportunité commerciale d’ici 2030

Le marché des barres d’armature FRP pour le marché de l’isolation devrait croître de 1,5 fois d’ici la fin de la période de prévision avec un TCAC de plus de 18,5 % au cours de la période de prévision (2022 à 2030).

Les barres d’armature en polymère renforcé de fibres sont constituées d’un mélange de fibres de renforcement et d’une matrice de résine polymère. Le verre, en tant que composant, sert à favoriser la résistance à la traction tandis que les fibres environnantes offrent une plus grande durabilité, résistance au flambage et à la corrosion. Ces gains devraient stimuler l’application de barres d’armature en polymère renforcé de fibres dans les usines d’isolation électrique et de traitement de l’eau, alimentant ainsi la croissance du marché mondial des barres d’armature en polymère renforcé de fibres (FRP).

Les barres d’armature en PRF sont très coûteuses à produire et l’installation est également coûteuse par rapport aux barres d’armature en acier. En raison de tous ces facteurs et avec des budgets limités pour les projets de construction, la croissance du marché des barres d’armature en PRF a ralenti. Le marché préfère les barres d’armature en acier car elles ont un faible coût. Ces dernières années, les organismes de construction et les organisations ont rendu les codes et les spécifications des barres d’armature en PRF beaucoup plus clairs, stimulant ainsi le marché des barres d’armature en PRF. Le marché des barres d’armature en PRF en est encore à ses premiers stades d’adoption et d’acceptation.

En juillet 2020, Pultron Composites a signé Geosynthetic Partners Ltd. pour le distributeur néo-zélandais et des îles du Pacifique de Mateenbar, et étend sa présence dans la région APAC.

Segmentation du marché des barres d’armature FRP pour l’isolation :

Marché des barres d’armature en FRP, par type de fibre

Fibres de verre

Fibre de carbone

Fibre de basalte

Marché des barres d’armature en FRP, par type de résine

Vinyle de Pâques

Époxy

Les autres

Marché des barres d’armature en FRP, par application

Autoroute, ponts et bâtiments

Structures marines et fronts de mer

Station d’épuration

Les autres

En fonction de la région, le marché des barres d’armature FRP a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des barres d’armature FRP.

Marché des barres d’armature en FRP, par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Principaux acteurs du marché couverts par le marché FRP Rebar:

Groupe composite Tcheliabinsk

Schöck Bauteile GmbH

Groupe Dextra

Composites Pultron

Pultrall inc.

Owens Corning

Sireg Geotech S.r.l.

Barres d’armature en fibre de verre Kodiak LLC

(Remarque : la liste des principaux acteurs sera mise à jour avec le dernier scénario et les dernières tendances du marché)

Paysage concurrentiel :

Entreprises établies sur le marché avec une part de marché importante

Des acteurs émergents en forte croissance

Nouveaux entrants et startups de premier plan

Analyse comparative des produits concurrentiels

Matrice de développement de produits

Principaux points à retenir des rapports de recherche régionaux :

Perspectives de croissance

Analyse SWOT

Tendances clés

Points de données clés affectant la croissance du marché

Objectifs de l’étude:

Le rapport FRP Rebar Market fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

