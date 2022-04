Taille du marché des ballons d’angioplastie en Amérique du Nord, aperçu analytique, croissance, demande, tendances et croissance à un TCAC de 1,4% pour la période de prévision de 2022 à 2029 || DBMR

Marché des ballons d’angioplastie en Amérique du Nord est le rapport d’étude de marché le plus prometteur qui a été rédigé de la manière prévue. Comme les entreprises d’aujourd’hui insistent sur l’analyse des études de marché avant de prendre un verdict sur les produits, opter pour un tel rapport d’étude de marché est essentiel pour les entreprises. Ce rapport d’étude de marché traite d’un éventail d’aspects importants liés au marché qui peuvent être énumérés comme suit ; estimations de la taille du marché, meilleures pratiques de l’entreprise et du marché, stratégies d’entrée de gamme, dynamique du marché, positionnement, segmentation, paysage concurrentiel et analyse comparative, analyse des opportunités, prévisions économiques, solutions technologiques spécifiques à l’industrie, analyse de la feuille de route et analyse comparative approfondie des offres des fournisseurs .

Le marché des ballons d’angioplastie en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 1,4 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

Les ballons d’angioplastie (également appelés angioplastie transluminale percutanée) sont essentiellement une procédure endovasculaire peu invasive qui est utilisée pour ouvrir des artères ou des veines rétrécies ou bloquées afin de traiter l’athérosclérose artérielle. Il utilise un ballon attaché à un cathéter qui est inséré dans une artère, puis ensuite, le ballon est gonflé au même endroit où les dépôts de plaque ont rétréci ou fermé le canal de circulation sanguine. Il existe différents types de ballons d’angioplastie: l’angioplastie à ballonnet ordinaire, l’angioplastie à ballonnet enrobé de médicament (DCB), les ballonnets de coupe, les ballonnets de notation et le cathéter à ballonnet stentgraft qui sont largement utilisés dans diverses utilisations finales telles que les laboratoires de cathétérisme, les hôpitaux, les spécialités cliniques, centres de chirurgie ambulatoire et centres de diagnostic.

Le nombre croissant d’augmentations de l’incidence des maladies cardiovasculaires, les maladies cardiaques devenant une cause majeure de décès, ainsi que l’augmentation de la population gériatrique dans les pays développés et en développement, sont les facteurs importants responsables de la croissance du marché des ballons d’angioplastie dans le période de prévision susmentionnée. De plus, les facteurs tels que diverses avancées technologiques, l’augmentation des dépenses de santé et la préférence croissante pour les procédures mini-invasives par rapport aux chirurgies conventionnelles, les divers avantages des chirurgies mini-invasives telles que la réduction de la douleur chirurgicale, des blessures, des cicatrices, du séjour à l’hôpital, une plus grande précision et le temps de récupération rapide encourage davantage de patients à opter pour des chirurgies d’angioplastie par ballonnet mini-invasives qui devraient stimuler la croissance du marché. De plus, l’incidence croissante de la maladie cible et les politiques gouvernementales favorables et l’augmentation des interventions coronariennes et périphériques augmentent également la croissance globale du marché. D’autre part, on estime que des facteurs tels que les coûts élevés associés à la procédure associés à la rigidité de l’appareil entravent la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. L’investissement élevé dans la recherche et le développement est également l’un des freins qui entrave la croissance globale du marché.

En outre, la prise de conscience croissante créée par les professionnels de la santé et les acteurs clés sur les avantages des ballons d’angioplastie et les progrès technologiques croissants et l’incorporation de l’innovation dans l’industrie devraient générer des opportunités rentables pour le marché. D’un autre côté, les complications associées aux procédures d’angioplastie entravent la croissance du marché et peuvent constituer un défi pour la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des ballons d’angioplastie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des ballons d’angioplastie Data Bridge Market Research, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché des ballons d’angioplastie en Amérique du Nord et taille du marché

Le marché des ballons d’angioplastie est segmenté en fonction du type, du matériau, du type de ballon, de l’indication de la maladie et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché des ballons d’angioplastie est segmenté en angioplastie à ballonnet ordinaire, angioplastie à ballonnet enrobé de médicament (DCB), ballons coupants, ballons inciseur et cathéter à ballonnet stentgraft.

Sur la base du matériau, le marché des ballons d’angioplastie est segmenté en nylon, polyuréthane, copolymères silicone uréthane et autres.

Sur la base du type de ballon, le marché des ballons d’angioplastie est segmenté en semi-conforme et non-conforme.

Sur la base de l’indication de la maladie, le marché des ballons d’angioplastie est segmenté en angioplastie coronarienne, angioplastie veineuse, angioplastie carotidienne, angioplastie de l’artère rénale et angioplastie périphérique.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des ballons d’angioplastie est segmenté en laboratoires de cathétérisme, hôpitaux , cliniques spécialisées, centres de chirurgie ambulatoire et centres de diagnostic.

Analyse au niveau du pays du marché des ballons d’angioplastie

Le marché des ballons d’angioplastie est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par type, matériau, type de ballon, indication de maladie et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des ballons d’angioplastie sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord.

Les États-Unis régissent l’industrie des ballons d’angioplastie en raison de l’omniprésence de nombreux produits pharmaceutiques ainsi que des sociétés de biotechnologie et également en raison des bonnes installations de soins de santé dans ce pays au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

La section par pays du rapport sur le marché des ballons d’angioplastie fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des ballons d’angioplastie vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des ballons d’angioplastie, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur le marché des ballons d’angioplastie. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Ballons d’angioplastie

Le paysage concurrentiel du marché des ballons d’angioplastie fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Amérique du Nord, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des ballons d’angioplastie.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des ballons d’angioplastie sont Medtronic, BD, Boston Scientific Corporation, Abbott, AngioDynamics, B. Braun Melsungen AG., Biomerics, BIOTRONIK, Cook, Cardinal Health, Hexacath, JOTEC GmbH, CTK biotech, Inc. , Koninklijke Philips NV., MicroPort Scientific Corporation, Panmed Health-care, Nipro Medical Corporation, Palex Medical, Stryker, Teleflex Incororated et Terumo Corporation, entre autres.

