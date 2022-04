Taille du marché des armes à énergie dirigée, part, tendance régionale, croissance future, mises à jour des principaux acteurs, demande de l’industrie, plans actuels et futurs par prévision 2020 à 2027

Le marché mondial des armes à énergie dirigée (DEW) devrait représenter 93,20 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché est remarquablement stimulé par des facteurs tels que l’adoption croissante des armes à énergie dirigée pour détruire ou endommager les roquettes, les drones, les explosifs lancés au mortier et toute autre menace aérienne, l’augmentation des investissements dans les organismes militaires et les secteurs du renseignement de défense, et la technologie. développement dans les armes ciblées à base de laser.

Taille du marché – 13,86 milliards de dollars en 2019, croissance du marché – TCAC de 26,8 %, tendances du marché – Demande accrue d’armes à énergie dirigée (DEW) à base de laser pour détruire les drones et les missiles

En outre, l’incidence croissante des conflits transfrontaliers, l’asymétrie dans la guerre, une plus grande inclinaison pour la préparation au combat à venir et l’élargissement du nombre de technologies d’armement existantes et leur mise à jour dans les technologies futuristes sont quelques-unes des raisons subordonnées de la formidable croissance du marché. Le système anti-drone à base de laser DEW ou les destroyers de drones devraient créer une énorme application sur le marché alors que de plus en plus de pays développent et investissent délibérément dans le système d’énergie dirigée par laser à haute puissance à utiliser contre les drones ou les UAV.

acteurs clés du marché The Raytheon Company, The Boeing Company, BAE Systems, Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, L-3 Communications Ltd, Moog Inc, Thales Group, Saab AB , et Israel Aerospace Industries, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

En juin 2020, Applied Technology Associates (ATA) a révélé un contrat pour le développement d’une plate-forme d’acquisition et de suivi de cibles pour l’installation sur un véhicule terrestre militaire Stryker faisant partie de l’initiative de l’armée américaine afin d’augmenter la protection des soldats utilisant des systèmes d’armes laser. .

La défense présente un nombre plus élevé d’utilisations et d’investissements dans la recherche et le développement en cours d’armes à énergie dirigée (DEW). L’intérêt croissant pour contrer les actions d’armement et les drones ou les porteurs d’informations UAV envoyés par les rivaux élargit la portée du marché. Le sous-segment Défense du segment des applications détenait 78,6 % de part de marché en 2019.

L’Amérique du Nord, en raison de ses principaux investissements dans les budgets de la défense et de la sécurité intérieure, en particulier aux États-Unis, et du développement plus élevé de l’industrie des technologies de l’information et de la microélectronique, devrait alimenter considérablement la croissance du marché régional .

Segmentation du marché des armes à énergie dirigée

Perspectives régionales : (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord (États-Unis) (Canada) (Mexique)

Europe (Allemagne) (Royaume-Uni) (France) (BENELUX) (Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine) (Japon) (Corée du Sud) (Reste de l’APAC)

Amérique latine (Brésil) (Reste de LATAM)

Table des matières :

Le chapitre 1 comprend une introduction du marché mondial des armes à énergie dirigée, ainsi qu’un aperçu complet du marché, la portée du marché, offres de produits et une enquête sur les moteurs du marché, les opportunités de croissance, les risques, les contraintes et d’autres facteurs vitaux.

Le chapitre 2 propose une analyse approfondie des principaux fabricants engagés dans cette verticale commerciale, ainsi que leurs estimations de ventes et de revenus.

Le chapitre 3 détaille le terrain hautement concurrentiel du marché, en mettant en évidence les principaux fabricants et fournisseurs.

Au chapitre 4, notre équipe a fragmenté le marché des armes à énergie dirigée en fonction des régions, en soulignant les ventes, les revenus et la part de marché de chaque région sur la période de prévision.

Les chapitres 5 et 6 ont mis l’accent sur la segmentation du marché des armes à énergie dirigée en fonction du type de produit et de l’application.

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter si vous avez des questions concernant le rapport ou sa personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

Enfin, tous les aspects du marché des armes à énergie dirigée (DEW) sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

