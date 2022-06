Taille du marché des applications de fitness, part, tendances, par produit, par application, par utilisation finale et prévisions de segment

Le rapport d’activité du marché mondial des applications de fitness fournit des informations exactes sur les tendances du marché, les changements industriels et le comportement des consommateurs, etc. stratégies commerciales avancées. En tant que source d’informations vérifiée et fiable, ce rapport d’étude de marché offre une vue télescopique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités qui poussent l’entreprise dans la bonne direction du succès. Le rapport gagnant a été encadré avec l’utilisation appropriée d’outils tels que l’analyse SWOT et les méthodes d’analyse des cinq forces de Porter.

Le marché mondial des applications de fitness devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 25,6 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 27 646,95 USD millions d’ici 2028. Le marché mondial des applications de fitness connaît une croissance considérable en raison de l’inclinaison croissante vers la forme physique et la réduction de poids, la prévalence croissante des maladies chroniques, notamment le diabète. La popularité croissante de l’utilisation de montres intelligentes et de bracelets stimule également la croissance du marché.

Scénario de marché mondial des applications de fitness

Selon Data Bridge Market Research, le marché des applications de fitness mondiales en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Le leader du marché est Integrated Fitbit LLC, qui représente une part de marché estimée à environ 22,42 % sur le marché mondial. La société a obtenu des ventes exceptionnelles en fournissant de nouveaux produits d’application de fitness.

Une application de fitness est définie comme une application qui peut être téléchargée sur des appareils intelligents, notamment des ordinateurs portables, des téléphones et des tablettes. Il peut être disponible sur deux plates-formes différentes, notamment les systèmes d’exploitation Android et iPhone (iOS). Selon la ressource de santé publique en ligne (Health Works Collective), plus de 97 000 applications de fitness et de santé sont disponibles sur tablettes et appareils mobiles. De plus, environ 52 % des utilisateurs de smartphones obtiennent des informations associées à la santé via leurs appareils et environ 15 % des utilisateurs ont entre 18 et 29 ans et ont installé des applications de santé. Il existe plusieurs types d’applications de fitness disponibles, notamment des applications de gestion des soins, des applications de surveillance des signes vitaux, des applications de santé et de bien-être, des applications de santé des femmes, des applications de gestion des médicaments, des applications de conseil, entre autres.

Le rapport sur le marché des applications de fitness fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions ciblent Fitbit LLC, CALM et Headspace Inc. ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance du marché des applications de fitness en Amérique du Nord et les leaders du marché ciblant les États-Unis et le Canada comme leur prochain revenu de poche pour 2021.

Le marché des applications de fitness devient de plus en plus compétitif avec des entreprises comme les régions Fitbit LLC, CALM et Headspace Inc. Ce sont les principales entreprises dominantes sur le marché des applications de fitness et ont lancé de nouveaux logiciels, services et consommables sur le marché. Les nouveaux rapports d’études de marché sur les ponts de données mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché mondial des applications de fitness.

Développements du marché des applications de fitness

En décembre 2020, Apple a annoncé le lancement de Fitness +, qui apporte l’entraînement de style studio sur iPad, iPhone et intègre intelligemment une expérience personnalisée et immersive aux utilisateurs. Cette nouvelle application fournit des données de fréquence cardiaque et enseigne les bases du HIIT, de la force, du tronc et du yoga aux débutants. De plus, des entraînements de cyclisme et de tapis roulant sont également présentés avec cette application

En septembre 2020, Fitbit Inc. a lancé un nouveau service d’abonnement premium pour la santé et la forme physique, qui fournit aux utilisateurs un suivi du sommeil, de l’audio, des outils de relaxation et d’autres informations similaires. De plus, cette mise à niveau implique également la gamification et d’autres défis pour garder les utilisateurs motivés par leur santé et leur forme physique.

En janvier 2019, Withings a lancé Move, une collection de montres élégantes et abordables avec suivi du sommeil. Ce nouveau produit abordable lancé par Withings est le meilleur moyen de suivre le sommeil, le poids, l’activité, entre autres à l’aide de l’application Withings Health Mate

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Calme

Fitbit LLC.

Headspace Inc.

MyFitnessPal, Inc.

Strava, Inc.

« RUNTASTIC GMBH »

Freeletics GmbH

AllTrails, LLC

Lifesum AB

FITNESS22 LTD

komoot

AZUMIO

Firsthand Technology Inc.

Google

Jefit, Inc.

STRONG FITNESS PTE LTD.

ASICS DIGITAL, INC.

Groupe Leap Fitness

FITNOTES

Met en évidence les facteurs clés suivants :

:- Description de l’entreprise – Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

:- Stratégie d’entreprise – Synthèse par un analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

:- Analyse SWOT – Une analyse détaillée des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’entreprise.

:- Histoire de l’entreprise – Progression des événements clés associés à l’entreprise.

:- Principaux produits et services-Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

:- Principaux concurrents – Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

:- Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.