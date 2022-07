Taille du marché des applications de fitness en Amérique du Nord, part, analyse, tendances, principaux fabricants, part, croissance, statistiques, opportunités et prévisions

Le rapport sur le marché des applications de fitness en Amérique du Nord offre un aperçu exhaustif des spécifications des produits, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute. L’étude englobe les moteurs et les contraintes du marché en utilisant l’analyse SWOT ainsi que leur impact sur la demande au cours de la période de prévision. Dans la section Aperçu du marché, les moteurs du marché, les contraintes du marché, les opportunités et les défis sont également évalués dans le rapport, ce qui donne des informations utiles aux entreprises pour prendre les bonnes mesures. Ce rapport d’analyse de marché fournit aux clients des informations sur leur scénario commercial, ce qui les aide à garder une longueur d’avance sur la concurrence dans l’environnement commercial en pleine révolution d’aujourd’hui.

Le marché des applications de fitness en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 25,8% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 11 126,84 millions d’ici 2028. La popularité croissante de l’Internet des objets et des appareils connectés ainsi que la sensibilisation et la préférence croissantes pour les soins de santé à domicile stimuleront le marché au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises opérant dans l’application Fitness mondiale sont AllTrails, LLC, FITNESS22 LTD, FITNOTES, Google, Jefit, Inc., MyFitnessPal, Inc., Fitbit LLC., Calm, Strava, Inc., Headspace Inc., Firsthand Technology Inc., komoot, Freeletics GmbH, YAZIO, Lifesum AB, groupe Leap Fitness, ASICS DIGITAL, INC., STRONG FITNESS PTE LTD., AZUMIO, « RUNTASTIC GMBH » entre autres.

L’application de fitness est définie comme une application qui peut être téléchargée sur des appareils intelligents, notamment des ordinateurs portables, des téléphones et des tablettes. Il peut être disponible sur deux plates-formes différentes, notamment les systèmes d’exploitation Android et iPhone (iOS). Selon la ressource de santé publique en ligne (Health Works Collective), plus de 97 000 applications de fitness et de santé sont disponibles sur tablettes et appareils mobiles. De plus, environ 52 % des utilisateurs de smartphones obtiennent des informations associées à la santé via leurs appareils et environ 15 % des utilisateurs ont entre 18 et 29 ans et ont installé des applications de santé. Il existe plusieurs types d’applications de fitness disponibles, notamment des applications de gestion des soins, des applications de surveillance des signes vitaux, des applications de santé et de bien-être, des applications de santé des femmes, des applications de gestion des médicaments, des applications de conseil, entre autres.

Le rapport sur le marché des applications de fitness fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l'analyse du pipeline de produits, l'impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché.

Portée du marché et taille du marché des applications de fitness en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des applications de fitness est classé en huit segments notables en fonction du produit, du type, de l’application, du domaine thérapeutique, du système d’exploitation, du mode d’achat, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

Sur la base du produit, le marché des applications de fitness en Amérique du Nord est segmenté en applications de gestion des soins, applications de surveillance des signes vitaux, applications de santé et de bien-être, applications de santé des femmes, applications de gestion des médicaments, applications de conseil et autres. En 2021, les applications de santé et de bien-être devraient dominer le marché car, en raison de l’évolution du mode de vie, les applications de santé et de bien-être fournissent des solutions et des données sur la santé sur mobile de manière très pratique avec les solutions.

Sur la base du type, le marché nord-américain des applications de fitness est segmenté en applications connectées et en appareils intégrés. En 2021, le segment des applications connectées devrait dominer le marché en raison du développement croissant de diverses applications de fitness sur le marché.

Sur la base de l’application, le marché des applications de fitness en Amérique du Nord est segmenté en entraînement, suivi, jeux de fitness et autres. En 2021, le segment du suivi devrait dominer le marché en raison de l’adoption croissante des équipements de fitness.

Sur la base du domaine thérapeutique, le marché nord-américain des applications de fitness est segmenté en cardiovasculaire, dermatologie et cancer de la peau, ophtalmologie, diabète, respiratoire, audiologie, troubles du sommeil, nutrition et autres. En 2021, la nutrition devrait dominer le marché car les gens sont plus curieux de savoir combien de calories ils consomment.

Sur la base du système d’exploitation, le marché des applications de fitness en Amérique du Nord est segmenté en iOS, Android et Windows. En 2021, le segment IOS devrait dominer le marché en raison de la confiance accordée par les utilisateurs aux appareils IOS est élevée par rapport à Android.

Sur la base du mode d’achat, le marché des applications de fitness en Amérique du Nord est segmenté en abonnement et sans abonnement. En 2021, le segment basé sur un abonnement devrait dominer le marché car il offre plusieurs fonctionnalités par rapport au segment sans abonnement.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des applications de fitness en Amérique du Nord est segmenté en fournisseurs, soins de santé à domicile et autres. En 2021, le segment des prestataires devrait dominer le marché en raison d’une augmentation du nombre croissant de prestataires de soins de santé.

Sur la base du canal de distribution, le marché des applications de fitness en Amérique du Nord est segmenté en distributeur tiers et en appel d’offres direct. En 2021, le segment des distributeurs tiers devrait dominer le marché des applications de fitness en Amérique du Nord en raison de leur grande accessibilité pour les consommateurs.

Analyse au niveau du pays du marché des applications de fitness

Le marché des applications de fitness est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies sur le produit, le type, l’application, le domaine thérapeutique, le système d’exploitation, le mode d’achat, l’utilisateur final et le canal de distribution. Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’application Fitness sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Le segment américain de la région Amérique du Nord devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation des maladies chroniques et de la pénétration de la technologie dans la société.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Un document de marché prend en considération la dynamique de marché clé du secteur. Le scénario de marché actuel et les perspectives d'avenir du secteur ont également été examinés ici. En outre, il présente le profil de l'entreprise, les spécifications du produit, la valeur de production, les coordonnées du fabricant et les parts de marché de l'entreprise. Toutes les données numériques incluses dans le rapport sont étayées par d'excellents outils tels que l'analyse SWOT, l'analyse des cinq forces de Porter et autres.

