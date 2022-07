Taille du marché des appareils esthétiques LATAM, technologie clé et tendances de l’industrie jusqu’en 2029

Le marché des appareils esthétiques LATAM devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,8% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 359 813,65 USD mille d’ici 2028. L’augmentation de l’incidence de l’obésité et l’augmentation des progrès technologiques sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les valeurs du TCAC pour l'industrie LATAM Aesthetic Devices Industry en ce qui concerne sa hausse ou sa baisse sont estimées dans le rapport marketing LATAM Aesthetic Devices Industry pour la période de prévision de 2022 à 2029.

Le marché des appareils esthétiques est segmenté en fonction des produits, de l'utilisateur final et du canal de distribution.

Étendue du marché des dispositifs esthétiques en Amérique latine et taille du marché

Le marché des appareils esthétiques est segmenté en fonction des produits, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des produits, le marché des appareils esthétiques LATAM est segmenté en produits esthétiques faciaux, appareils de remodelage corporel, implants cosmétiques, appareils d’épilation, appareils esthétiques de la peau et autres. En 2021, le segment des appareils d’esthétique cutanée domine le marché en raison de la demande accrue de beauté esthétique chez les hommes et les femmes.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des appareils esthétiques LATAM est segmenté en cliniques de dermatologie, centres cosmétiques, hôpitaux, soins à domicile, spas médicaux et centres de beauté et instituts de recherche universitaires et privés. En 2021, le segment des hôpitaux domine le marché car les hôpitaux peuvent faire des investissements en capital élevés pour apporter les derniers appareils et accessoires esthétiques technologiquement avancés.

Sur la base du canal de distribution, le marché des appareils esthétiques LATAM est segmenté en appels d’offres directs et au détail. En 2021, le segment des appels d’offres directs domine le marché car les appels d’offres directs offrent un éventail plus large de produits parmi lesquels choisir et sont moins chers que les autres canaux de distribution.

Analyse au niveau du pays du marché des appareils esthétiques

Le marché des appareils esthétiques est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, produits, utilisateur final et canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des appareils esthétiques sont le Brésil, le Mexique, l’Argentine, la Colombie, le Venezuela, le Pérou, le Chili, le Costa Rica, le Panama, l’Uruguay, le Paraguay et le reste de l’Amérique latine.

L’Amérique latine devrait dominer le marché en raison de la forte adoption de dispositifs esthétiques pour le traitement de la mastectomie associée au cancer dans la région et l’Amérique latine devrait connaître une croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du tourisme médical pour le procédures esthétiques dans la région. Le Brésil domine le marché et mène la croissance du marché LATAM en raison de la prévalence croissante du cancer du sein. Le Mexique se développe avec la deuxième croissance la plus élevée en raison de la sensibilisation accrue aux dispositifs esthétiques dans la région. L’Argentine est en croissance en raison de la demande accrue de procédures d’appareils esthétiques dans la région.

Méthodologie de recherche :

Les approches descendantes et ascendantes sont utilisées pour estimer et valider la taille du marché mondial LATAM Aesthetic Devices

Afin d’atteindre une liste exhaustive d’acteurs fonctionnels et pertinents qui proposent des dispositifs esthétiques LATAM, diverses normes de classification de l’industrie sont suivies de près telles que NAICS, ICB, SIC pour pénétrer en profondeur dans des zones géographiques importantes.

Par la suite, un test de validation approfondi est effectué pour atteindre les acteurs les plus pertinents ayant spécifiquement une gamme de produits, c’est-à-dire LATAM Aesthetic Devices.

Afin de rendre la liste prioritaire, le tri est effectué en fonction de la génération de revenus selon les derniers rapports à l’aide de bases de données payantes telles que Factiva, Bloomberg, etc.

Enfin, le questionnaire est défini et spécifiquement conçu pour répondre à toutes les nécessités de la collecte de données primaires après avoir obtenu un rendez-vous préalable. Cela nous aide à rassembler les données sur les revenus, les bénéfices, les produits, la croissance, etc. des joueurs.

Près de 80 % des données sont collectées via un support principal et une validation supplémentaire est effectuée via diverses sources secondaires, notamment les régulateurs, la Banque mondiale, l’association, le site Web de l’entreprise, les rapports annuels, les communiqués de presse, etc.

