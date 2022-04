Taille du marché des appareils de vente au détail intelligents 2022, estimation de la part, analyse des tendances, demandes futures, prévisions 2030 | (TCAC) de 15,2 %

États-Unis – La taille du marché mondial des appareils de vente au détail intelligents était de 25,58 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des appareils de vente au détail intelligents devrait atteindre 81,68 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,2% pendant la période de prévision de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

Les appareils intelligents et l’IoT dans le commerce de détail devraient changer les perspectives de l’ensemble du secteur en offrant une expérience client améliorée. De plus, les avantages des appareils de vente au détail intelligents, tels que la gestion efficace de l’énergie, la prévention des vols, la navigation en magasin, contribueront à la croissance du marché.

L’importance croissante des dernières technologies, telles que le cloud, le mobile, la RFID, les balises, etc., stimulera la croissance du marché au cours de la période d’étude. En outre, l’urbanisation croissante et l’adoption croissante des services de livraison en ligne stimuleront la croissance du marché.

Le marché mondial des appareils de vente au détail intelligents devrait gagner du terrain en raison de la pénétration croissante des appareils intelligents. De plus, la commodité offerte par les appareils de vente au détail intelligents propulsera le marché vers l’avant.

Au contraire, le coût élevé de la maintenance peut limiter la croissance du marché.

Le nombre croissant d’avancées technologiques contribuera à la croissance du marché des appareils de vente au détail intelligents.

Analyse d’impact COVID-19

En raison du sillage de la pandémie, les magasins de détail ont été confrontés à des défis importants pour poursuivre leurs activités. De plus, la demande de certains produits a chuté de façon drastique, ce qui a nui à divers segments de l’industrie de la vente au détail. Cependant, la popularité croissante de l’IoT et d’autres appareils a aidé l’industrie à se développer même pendant la pandémie. Il permettait aux consommateurs de se connecter et de passer leurs commandes en ligne. Ainsi, cela a été bénéfique pour le marché des appareils intelligents de vente au détail. De plus, l’arrêt des activités de fabrication et de recherche a considérablement ralenti la croissance de l’industrie.

Analyse régionale

Le marché des appareils de vente au détail intelligents en Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus rapide en raison de la participation des économies émergentes, telles que l’Inde et la Chine. L’urbanisation dans ces pays est en forte croissance. En outre, les avancées croissantes et la pénétration des technologies de pointe contribueront à la croissance du marché des appareils de vente au détail intelligents. En outre, la présence d’éminents géants de la vente au détail accélérera la croissance du marché des appareils de vente au détail intelligents. Les initiatives favorables des organismes gouvernementaux offriront de nombreuses opportunités de croissance pour la croissance du marché. Par exemple, le ministère chinois a présenté un plan triennal en décembre qui vise à accroître l’utilisation de l’IA dans diverses industries.

Concurrents sur le marché

IBM

Intel

Cisco

Semi-conducteurs NXP

Microsoft

NVIDIA Corporation

Samsung Électronique

Instrument texan

Robotique Softbank

Technologie globale PAX

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des appareils de vente au détail intelligents se concentre sur la technologie, l’application et la région.

Par Perspectives technologiques

Affichage numérique

Étiquettes intelligentes

Paiements intelligents

Carte à puce

Étiquettes de rayon électroniques

Autres (distributeurs automatiques intelligents, POS)

Par application Outlook

Transport intelligent

Maintenance prédictive des équipements

Gestion de l’inventaire

Cabines d’essayage intelligentes

Surveillance du trafic piétonnier

Autres

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

• Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

• Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

• Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

