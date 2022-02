Taille du marché des appareils de diagnostic à distance, technologies avancées et opportunités de croissance dans l’industrie mondiale d’ici 2029

La recherche et l’analyse menées dans le rapport sur le marché des appareils de diagnostic à distance aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse des études de marché mondiales. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie des dispositifs de diagnostic à distance. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout très rapidement et facilement de nombreux problèmes commerciaux. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché des dispositifs de diagnostic à distance est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial des appareils de diagnostic à distance devrait connaître un TCAC stable au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de base 2018 et de l’année historique 2017. L’augmentation de l’échelle des véhicules hybrides et la demande croissante de moniteur ECG portable sont les principales facteur de croissance de ce marché.

Le diagnostic à distance est une méthode permettant de diagnostiquer un problème ou une question à distance. Dans ce cas, les informations sont principalement partagées par fil ou sans fil. Différents logiciels tels que les plates-formes de messagerie, la visioconférence et d’autres outils d’accès aux données sont utilisés dans les diagnostics à distance. Certaines des applications courantes des diagnostics à distance comprennent le suivi et le diagnostic de l’état du véhicule, l’assistance au service et l’accès au système et aux composants du véhicule. La hausse des ventes de véhicules électriques et hybrides est le facteur qui alimente la croissance de ce marché.

Facteurs de marché

L’augmentation des ventes de véhicules électriques et hybrides stimule la croissance du marché La prévalence croissante de la technologie de diagnostic embarqué propulsera également le marché



Les progrès technologiques et le développement des dispositifs de diagnostic à distance agiront également comme un moteur pour ce marché



La demande croissante de soutien en cas d’urgence stimule le marché.

Contraintes du marché

Le coût d’installation élevé agira comme un frein pour ce marché

Les problèmes de sécurité croissants liés au fonctionnement du système de diagnostic à distance entraveront également le marché

Segmentation : marché mondial des appareils de diagnostic à distance

Par type de produit

Équipement diagnostique

Logiciel

Par type de véhicule

Voitures particulières

Véhicule utilitaire léger

Véhicule utilitaire lourd

Par connectivité

Bluetooth

3G / 4G

Wifi

Par demande

Système du véhicule et accès aux composants

Suivi et diagnostic de l’état du véhicule

Service d’assistance

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie Turquie la Belgique Pays-Bas la Suisse Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Thaïlande Malaisie Indonésie Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et Afrique



Développements clés sur le marché :

En juin 2018, Royal Philips a annoncé avoir acquis Remote Diagnostic Technologies afin de pouvoir les développer sur le marché des soins d’urgence. Cette acquisition les aidera à élargir leur portefeuille de solutions de soins d’urgence et sera en mesure de fournir à leurs clients des solutions mieux connectées et axées sur les données.

En septembre 2016, Toshiba TEC a annoncé le lancement de son e-BRIDGE CloudConnect, une solution de support basée sur le cloud. Ils disposent d’alertes proactives sur l’état des appareils, de diagnostics à distance, de relevés de compteurs automatisés et d’un réapprovisionnement JIT (juste à temps) des fournitures. Il a la capacité de surveiller et de diagnostiquer la santé de l’ensemble du domaine et peut également accepter les codes de réparation. Il fournit des diagnostics rapides

Analyse concurrentielle : marché mondial des appareils de diagnostic à distance

Le marché mondial des dispositifs de diagnostic à distance est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des appareils de diagnostic à distance pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché: marché mondial des appareils de diagnostic à distance

Robert Bosch GmbH, Continental AG, OnStar, LLC., Vidiwave Ltd, Tech Mahindra Limited, Verizon, Transics, ACTIA Group, Magneti Marelli SpA, Softing AG, Remote Diagnostic Technologies Limited, Actia UK, ETAS, General Technologies Corp., KPIT, Fluke Corporation, DSA Daten- und Systemtechnik GmbH, VOXX International., RemoteA, Mindteck entre autres.

Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politique commerciale sont passés en revue dans le rapport tout compris sur les dispositifs de diagnostic à distance. Ce rapport vise à examiner le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, le coût et le profit des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, la taille du marché, le volume des ventes, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport sur le marché mondial des dispositifs de diagnostic à distance contient des informations complètes et approfondies basées sur l’intelligence économique.

Principaux faits saillants du marché des appareils de diagnostic à distance dans la pandémie de Covid-19 couverts dans le rapport:

Le rapport fournit l’impact du COVID-19 sur le marché des dispositifs de diagnostic à distance ainsi que son impact sur l’industrie et l’économie globales du monde. En outre, cela ajoute des changements dans le comportement d’achat des consommateurs car cela a un impact majeur sur la croissance du marché et les ventes. Les distributeurs et les commerçants sur l’analyse de la stratégie marketing axée sur les besoins de la région dans la pandémie de covid-19 sont également ajoutés dans le rapport sur le marché des appareils de diagnostic à distance. Le dernier segment du chapitre sur l’impact du COVID-19 comprend la récupération et les changements majeurs optés par les principaux acteurs impliqués sur le marché des dispositifs de diagnostic à distance.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : TAILLE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

