Taille du marché des appareils de chromatographie en phase liquide, tendances de croissance, principaux acteurs, potentiel d’application et Agilent Technologies, Inc. WATERS Shimadzu Corporation PerkinElmer Inc.

Le marché des appareils de chromatographie liquide devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,87% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des appareils de chromatographie liquide fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. Le nombre croissant de projets de recherche et développement pharmaceutiques accélère la croissance du marché des appareils de chromatographie liquide.

Analyse et aperçu du marché: marché mondial des appareils de chromatographie liquide

La chromatographie liquide (LC) fait référence à une technique de chromatographie analytique utilisée pour séparer des ions ou des molécules dissous dans un solvant. La technique est très bénéfique dans la séparation et la détection de nombreux constituants d’un mélange en raison des différentes vitesses auxquelles chacun se déplace. Les dispositifs de chromatographie liquide font référence à l’équipement utilisé dans le processus de chromatographie liquide, tel que la chromatographie liquide simple constituée d’une colonne à fond fritté qui maintient une phase immobile en équilibre avec un solvant.

L’utilisation élevée de la méthode sur les composés organiques et inorganiques pour séparer les protéines, les acides nucléiques ou les petites molécules dans des mélanges complexes et autres et le faible coût de la procédure par rapport à la HPLC et à la chromatographie en phase gazeuse agissent comme les principaux facteurs à l’origine de la croissance des dispositifs de chromatographie liquide marché. La disponibilité facile de certains instruments de chromatographie liquide dans les laboratoires et l’importance croissante des tests de chromatographie dans le processus d’approbation des médicaments accélèrent la croissance du marché des appareils de chromatographie liquide. L’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement pharmaceutiques et l’augmentation des applications dans les sciences de la vie et l’industrie biotechnologique influencent davantage le marché des appareils de chromatographie liquide. De plus, la croissance des génériques et des CRO, la conversion thérapeutique en nouvelles entités biologiques et la conversion thérapeutique en nouvelles entités biologiques affectent positivement le marché des dispositifs de chromatographie en phase liquide. En outre, les progrès technologiques dans l’instrumentation, la croissance des marchés de la protéomique et de la génomique et le lancement de nouveaux produits offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché des appareils de chromatographie liquide au cours de la période de prévision 2022-2029.

Scénario de marché des appareils de chromatographie liquide

Selon Data Bridge Market Research, le marché des appareils de chromatographie liquide dans les régions en développement connaît une croissance en termes de taux d’adoption, en raison de l’augmentation des applications dans les sciences de la vie et l’industrie biotechnologique, des progrès technologiques dans l’instrumentation, de l’augmentation des domaines d’application de la chromatographie et de la montée en puissance du gouvernement. investissement dans les universités et les sciences de la vie.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les régions que les acteurs du marché des appareils de chromatographie liquide devraient cibler? Data Bridge Market Research a estimé que les leaders du marché ciblent les pays en développement d’Amérique du Nord pour les aider à atteindre un meilleur volume de génération de revenus.

Le marché des appareils de chromatographie liquide devient chaque année plus compétitif, la chromatographie liquide haute performance étant actuellement la plus grande technique du marché pour la période de prévision 2022-2029. Le nouveau rapport de Data Bridge Market Research met en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché des appareils de chromatographie liquide.

Étendue du marché des appareils de chromatographie en phase liquide

Le marché des appareils de chromatographie liquide sur la base des pays est segmenté en États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud , Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique

Toutes les analyses par pays du marché des appareils de chromatographie en phase liquide sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base de la technique, le marché est segmenté en chromatographie liquide à haute performance (HPLC), chromatographie liquide à ultra haute performance (UHPLC), chromatographie liquide à basse pression (LPCL) et chromatographie liquide à protéines rapides (FPLC). Le type de produit est segmenté en instruments, consommables, colonnes, filtres, flacons , tubes, accessoires et services. Le segment d’application est divisé en analyse biomédicale et pharmaceutique, aliments et boissons, sciences de la vie, environnement et autres. Le segment des utilisateurs finaux du marché est divisé en laboratoires de recherche, laboratoires de sécurité alimentaire, centres de diagnostic et autres.

La chromatographie liquide est une technique qui permet de séparer les ions ou molécules déjà dissous dans un solvant. Cette distinction est centrée sur les rencontres de l’échantillon avec les phases stationnaire et mobile. Ceci est principalement utilisé à des fins de préparation et d’analyse. Différentes techniques utilisées dans la chromatographie liquide comprennent la chromatographie liquide à haute performance, la chromatographie liquide à protéines rapides, la chromatographie liquide à basse pression et la chromatographie liquide à ultra haute performance. Ils sont largement utilisés dans des applications telles que l’alimentation et les boissons, les sciences de la vie, l’analyse environnementale, biomédicale et pharmaceutique, etc.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Agilent Technologies, Inc.

DES EAUX

Société Shimadzu

PerkinElmer Inc.

Utilisateur

Phénomenex Inc.

Thermo Fisher Scientific

Danaher

Laboratoires Bio-Rad, Inc.

Société Restek

JASCO

COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE

Gilson Incorporé

IDEX Santé et Science LLC

