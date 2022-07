Taille du marché des appareils d’audiologie, part, tendances, possibilités incroyables, croissance avec étude de l’industrie, analyse détaillée, acteurs clés et prévisions

Le rapport d’activité du marché mondial des appareils d’audiologie fournit des informations exactes sur les tendances du marché, les changements industriels et le comportement des consommateurs, etc. stratégies commerciales avancées. En tant que source d’informations vérifiée et fiable, ce rapport d’étude de marché offre une vue télescopique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités qui poussent l’entreprise dans la bonne direction du succès.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des appareils d’audiologie devrait atteindre la valeur de 139,93 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,45 % au cours de la période de prévision. Les «aides auditives à ancrage osseux» représentent le plus grand segment de produits du marché des appareils d’audiologie, qui devrait croître avec un TCAC de 6,5% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Le marché des appareils d’audiologie est largement influencé par l’intérêt croissant des fabricants à créer des produits intégrant une technologie de pointe et à collaborer avec d’autres organisations pour faciliter une approbation et une publicité plus rapides de leurs produits. De plus, l’inclinaison croissante pour les appareils distants en raison de ses avantages et de la reconnaissance par la population plus établie devrait affecter positivement la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les appareils d’audiologie sont des appareils électroniques que les audiologistes utilisent pour diagnostiquer et traiter la perte et la déficience auditives. Ces appareils peuvent également être utilisés pour tester ou surveiller l’audition. La taille, la forme, les caractéristiques et les conditions auditives de ces appareils varient. Les appareils d’audiologie sont destinés à la fois à des fins diagnostiques et thérapeutiques dans le traitement des déficiences auditives.

Dynamique du marché des appareils d’audiologie

Conducteurs

Prévalence élevée des problèmes d’audition

L’incidence croissante de la déficience et de la perte d’audition parmi les populations, en particulier parmi la population vieillissante, est le facteur le plus important à l’origine de la croissance de ce marché. La croissance démographique à travers le monde entraîne également une augmentation du pourcentage de personnes ayant des problèmes auditifs, ce qui devrait accélérer la croissance globale du marché.

Les progrès technologiques, les appareils rentables et efficaces (tels que les appareils sans fil) et l’acceptation généralisée des nouveaux appareils parmi la population gériatrique devraient également alimenter la croissance du marché. De plus, les initiatives gouvernementales de soutien pour un accès facile aux aides auditives amortissent également la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Opportunités

En outre, les performances de diagnostic améliorées et les décisions de traitement telles que les progrès des audiomètres sur PC et des audiomètres hybrides peuvent facilement être intégrées aux ordinateurs et aux systèmes d’exploitation standard, ce qui offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. , un scénario réglementaire positif augmentera encore le taux de croissance du marché des appareils d’audiologie à l’avenir.

Contraintes/Défis

D’autre part, une disgrâce sociale associée à la surdité devrait entraver la croissance du marché. En outre, les prix élevés associés aux solutions pour déficience auditive, en particulier basées sur la chirurgie, devraient défier le marché des appareils d’audiologie au cours de la période de prévision 2022-2029.

Impact du COVID-19 sur le marché des appareils d’audiologie

Le COVID-19 a eu un effet négatif sur le marché. Les patients hospitalisés sourds ou malentendants ont été confrontés à des défis supplémentaires en raison de la pandémie. De plus, la demande pour les appareils d’audiologie a présenté la courbe descendante. Les limites associées aux traitements limitent également la croissance du marché. Cependant, la pandémie de COVID-19 a accéléré l’adoption de la télésanté à travers le monde. De nombreux professionnels de la santé se tournent vers la télé-audiologie pour éviter le trafic de patients qui devrait créer des circonstances favorables pour le marché.

DEVELOPPEMENTS récents

En juillet 2020, le processeur de son Cochlear Nucleus Kanso 2, le processeur de son Nucleus 7 pour les porteurs d’implants Nucleus 22 et le logiciel d’adaptation Custom Sound Pro ont tous été approuvés par la FDA américaine.

En février 2021, GN Hearing (Danemark) a lancé ReSound Key, une gamme d’aides auditives qui élargit l’accès mondial à la technologie auditive éprouvée et primée de l’entreprise.

En octobre 2020, Starkey (États-Unis) s’est associé à OrCam Technologies (Israël) pour fournir aux personnes malentendantes et malvoyantes une technologie d’assistance. En collaboration avec les aides auditives Livio Edge AI de Starkey, OrCam a pu utiliser les méthodes avancées de vision par ordinateur et d’apprentissage automatique qu’ils avaient développées pour transmettre le monde visuel par le biais de l’audio.

Portée du marché mondial des appareils d’audiologie

Le marché des appareils d’audiologie est segmenté en fonction du produit, du type, de la technologie, des canaux de vente, du type de maladie et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Aides auditives à ancrage osseux

Les implants cochléaires

Prothèses auditives

Appareils de diagnostic

Tympanomètres

Audiomètres

Otoscopes

Sur la base du produit, le marché des appareils d’audiologie est segmenté en aides auditives à ancrage osseux, implants cochléaires, appareils auditifs , appareils de diagnostic, tympanomètres, audiomètres et otoscopes. Les aides auditives à ancrage osseux devraient connaître la plus forte croissance dans le segment de produits.

Taper

Aides RITE (récepteur dans l’oreille)

Aides ITE (dans l’oreille)

Aides BTE (derrière l’oreille)

Aides auditives canalaires

Sur la base du type, le marché des appareils d’audiologie est segmenté en aides RITE (récepteur dans l’oreille), aides ITE (dans l’oreille), aides BTE (derrière l’oreille) et aides auditives canalaires. Les aides auditives canal sont sous-segmentées en ITC (In-the-Canal), CIC (Completely-in-Canal) et IIC (Invisible-in-Canal).

Technologie

Numérique

Analogue

Sur la base de la technologie, le marché des appareils d’audiologie est segmenté en numérique et analogique. Les aides auditives numériques devraient dominer le segment technologique en raison de leur adaptabilité rapide.

Canal de vente

Ventes au détail

Achats du gouvernement

Commerce électronique

Sur la base du niveau de canal de vente, le marché des appareils audiologiques est segmenté en ventes au détail, achats gouvernementaux et commerce électronique.

Type de maladie

Otosclérose

La maladie de Ménière

Tumeurs acoustiques

Otite moyenne

Les autres

Sur la base du type de maladie, le marché des appareils d’audiologie est segmenté en otosclérose, maladie de Ménière, tumeurs acoustiques, otite moyenne et autres

Utilisateur final

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire (ASC)

Instituts de recherche

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des appareils d’audiologie est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire (ASC) et instituts de recherche.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des appareils d’audiologie sont Demant A/S, GN Store Nord A/S, Sonova, Starkey Laboratories, Inc., Siemens, Natus Medical Incorporated, MED-EL Medical Electronics, MedRx, Benson Medical, Medtronic , MicroTech, Cochlear Ltd., WS Audiology A/S, Advanced Bionics AG et sociétés affiliées, Auditdata et Nurotron Biotechnology Co. Ltd., entre autres.

Réponses aux questions clés dans ce rapport :

comment notre portefeuille d’articles et d’administrations contraste-t-il avec les concurrents moteurs ?

Quelles sont les améliorations critiques dans la demande des clients compte tenu de l’évolution de l’économie ?

Quels sont les nouveaux modèles d’évaluation et d’utilisation du centre commercial et comment pourrions-nous ajuster notre portefeuille ?

Quels sont les principaux moteurs de choix des acheteurs des administrations ?

Comment pouvons-nous accélérer l’interaction de nos offres ?

Quelle est la capacité de ce marché ?

Quel est l’effet de COVID-19 sur ce marché ?