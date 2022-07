Taille du marché des appareils basés sur la radiofréquence, opportunités de croissance, analyse de la part des revenus et prévisions jusqu’en 2028

La du marché mondial des appareils basés sur la radiofréquence devrait atteindre 9 595,9 millions USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 13,2 % sur la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance constante des revenus du marché mondial des dispositifs basés sur la radiofréquence peut être attribuée à la demande croissante de procédures esthétiques.

L’un des principaux avantages des dispositifs basés sur la radiofréquence réside dans le traitement de la peau et l’amélioration de la texture et de l’apparence. Les ondes de radiofréquence aident à la production de nouveau collagène et d’élastine dans le corps humain, tandis que les anciennes cellules cutanées endommagées sont remplacées en temps voulu. La nouvelle peau produite par le traitement par radiofréquence est plus serrée et plus ferme, ce qui offre une apparence jeune et naturelle. Les dispositifs basés sur la radiofréquence sont également utilisés pour le remodelage du corps, par exemple pour le traitement du flanc ou de l’abdomen en détruisant les cellules graisseuses.

La prévalence croissante des maladies chroniques et la demande croissante de procédures peu invasives sont des facteurs clés de la croissance des revenus du marché mondial

Les dépenses en procédures cosmétiques et esthétiques ont augmenté ces dernières années, ce qui soutient la croissance du marché dans une large mesure. Selon un rapport publié par l’American Society of Plastic Surgeons, en 2018, les dépenses en chirurgie esthétique et en procédures mini-invasives aux États-Unis s’élevaient à plus de 16,50 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 4 % par rapport à 2017

fournisseur que cet article vous aidera à comprendre le volume des ventes avec des tendances impactantes.

Le rapport analyse les principaux acteurs du marché mondial des dispositifs basés sur la radiofréquence en inspectant leur part de marché , développements récents, lancements de nouveaux produits, partenariats, fusions ou acquisitions, et leurs marchés cibles. Ce rapport comprend également une analyse exhaustive de leurs profils de produits pour explorer les produits et les applications sur lesquels leurs opérations sont concentrées sur le marché mondial des dispositifs basés sur la radiofréquence. De plus, le rapport donne deux prévisions de marché distinctes, l’une du point de vue du producteur et l’autre de celle du consommateur

Les principaux fabricants couverts dans ce rapport :

AngioDynamics Inc., ArtiCure Inc., CONMED Corporation, Smith & Nephew PLC, BVM Medical Limited, Abbott Laboratories, Boston Scientific Corporation, Medtronic PLC, Stryker Corporation et Cutera Inc.

Les segments couverts par ce rapport sont les suivants :

Perspectives des types de produits (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028) Générateurs de radiofréquences Applicateurs Électrodes Canules Sondes Aiguilles Autres



Perspectives d’application (chiffre d’affaires , millions USD ; 2018-2028) Esthétique Gestion de la douleur Oncologie Gynécologie Cardiologie Autres



Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028) Hôpitaux et cliniques Centres de chirurgie ambulatoire Autres



Quelques faits saillants du rapport

En janvier 2020, Stratus Medical a annoncé la réalisation d’un placement privé pour acquérir les actifs de NimbusRF auprès de Biomerics et fournir un financement en capital de croissance pour soutenir la poursuite de l’expansion mondiale de l’électrode extensible multitined Nimbus RF pour la douleur chronique, et l’investissement a été dirigé par Med Venture Holdings.

Par type de produit, les revenus du segment des aiguilles devraient enregistrer un taux de croissance rapide au cours de la période de prévision. La micro-aiguilletage RF est une procédure peu invasive qui utilise efficacement la technique de micro-aiguilletage conventionnelle avec de l’énergie radiofréquence pour le rajeunissement de la peau. L’impulsion de radiofréquence transmise par méthode fractionnée profondément dans la couche de derme de la peau améliore le raffermissement de la peau et diminue les cicatrices d’acné en déclenchant la synthèse d’élastine et de collagène.

Parmi les segments d’application, les revenus du segment de cardiologie devraient enregistrer le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. L’ablation par radiofréquence est une technique déployée pour traiter les problèmes associés à un rythme cardiaque irrégulier. La chaleur générée par les électrodes de radiofréquence à l’extrémité du cathéter détruit les tissus causant des problèmes et empêche ainsi les battements cardiaques anormaux.

Le marché en Amérique du Nord représentait la plus grande part des revenus en 2020, attribué à l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement d’appareils de radiofréquence avancés, à la prévalence croissante des maladies chroniques et à l’augmentation des dépenses de santé. De plus, la présence d’acteurs majeurs dans les pays de la région alimente la croissance des revenus du marché nord-américain.

Géographiquement, ce rapport étudie les régions clés, se concentre sur les ventes de produits, la valeur, la part de marché et les opportunités de croissance dans ces régions, couvrant :

États-Unis

Europe

Chine

Japon

Asie du Sud-Est

Inde

impact

-19 sur le marché mondial des appareils basés sur la radiofréquence ?

Quelles sont les principales stratégies adoptées par les entreprises sur le marché des appareils basés sur la radiofréquence?

Quels sont les défis auxquels sont confrontés les PME et les principaux fournisseurs sur le marché des dispositifs basés sur la radiofréquence ?

Quelle région a les investissements les plus élevés sur le marché des appareils basés sur la radiofréquence?

Quelles sont les dernières recherches et activités sur le marché Dispositifs à base de radiofréquence?

Quels sont les principaux acteurs du marché des appareils basés sur la radiofréquence?

Quel est le potentiel du marché des appareils basés sur la radiofréquence?

