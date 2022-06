Taille du marché des API de petites molécules, tendances du secteur, opportunités commerciales, stratégies, analyse et prévisions des acteurs clés 2027

Mis en évidence avec 85 tableaux et 85 figures, ce rapport de 165 pages « Marché mondial des API de petites molécules 2020-2027 par source (synthétique, semi-synthétique, naturelle), type (standard, HPAPI), domaine thérapeutique, application (clinique, commerciale) , type de fabricant (Pharma, CMO) et région : prévision des tendances et opportunité de croissance » est basé sur une recherche approfondie de l’ensemble du marché mondial des API à petites molécules et de tous ses sous-segments grâce à des classifications très détaillées. Des analyses et des évaluations approfondies sont générées à partir de sources d’informations primaires et secondaires de première qualité avec des contributions provenant de professionnels de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.

Le marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) à petites molécules atteindra 266,2 milliards de dollars d’ici 2027, en croissance de 7,3% par an sur la période 2020-2027 en raison de l’incidence croissante des maladies, du développement d’entreprises engagées dans la fabrication d’API à petites molécules, des développements technologiques croissants dans secteur manufacturier et augmentation des dépenses de santé dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Le rapport est basé sur des études sur 2017-2019 et fournit une estimation pour 2020 et des prévisions de 2021 à 2027 avec 2019 comme année de référence. (Veuillez noter : le rapport sera mis à jour avant la livraison afin que la dernière année historique soit l’année de référence et que les prévisions couvrent au moins 5 ans au cours de l’année de référence.)

Les analyses qualitatives approfondies comprennent l’identification et l’investigation des aspects suivants :

• Structure du marché

• Moteurs de croissance

• Contraintes et défis

• Tendances des produits émergents et opportunités de marché

• Les cinq forces de Porter

La tendance et les perspectives du marché mondial sont prévues dans une vision optimiste, équilibrée et conservatrice en tenant compte du COVID-19. La projection équilibrée (la plus probable) est utilisée pour quantifier le marché mondial des API à petites molécules dans tous les aspects de la classification du point de vue de la source, du type, du domaine thérapeutique, de l’application, du type de fabricant et de la région.

Sur la base de Source, le marché mondial est segmenté dans les sous-marchés suivants avec des revenus annuels (en milliards de dollars) pour 2017-2027 inclus dans chaque section.

• API synthétique

o API synthétique de marque

o API synthétique générique

• API semi-synthétique

• Origine naturelle

Sur la base du type, le marché mondial est segmenté dans les sous-marchés suivants avec des revenus annuels (en milliards de dollars) pour 2017-2027 inclus dans chaque section.

• API standard

• API haute puissance (HPAPI)

o HPAPI de marque

o HPAPI générique

Sur la base du domaine thérapeutique, le marché mondial est segmenté dans les sous-marchés suivants avec des revenus annuels (en milliards de dollars) pour 2017-2027 inclus dans chaque section.

• Maladies infectieuses

• Oncologie

• Ophtalmologie

• Troubles cardiovasculaires

• Système nerveux central

• Troubles respiratoires

• Maladies métaboliques

• Autres applications

Sur la base de l’application, le marché mondial est segmenté dans les sous-marchés suivants avec des revenus annuels (en milliards de dollars) pour 2017-2027 inclus dans chaque section.

o Utilisation clinique

o Utilisation commerciale

Sur la base du type de fabricant, le marché mondial est segmenté dans les sous-marchés suivants avec des revenus annuels (en milliards de dollars) pour 2017-2027 inclus dans chaque section.

• Entreprises pharmaceutiques (également ventilées par région)

• CMO (également ventilé par région)

Géographiquement, les régions suivantes ainsi que les marchés nationaux/locaux répertoriés sont entièrement étudiés :

• APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est en outre segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Taïwan et Philippines)

• Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est ensuite segmenté en Pays-Bas, Suisse, Pologne, Suède, Belgique, Autriche, Irlande, Norvège, Danemark et Finlande)

• Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

• Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

• MEA (EAU, Arabie Saoudite, Afrique du Sud)

Pour chaque région et pays susmentionnés, une analyse détaillée et des données sur les revenus annuels (en milliards de dollars) sont disponibles pour 2017-2027. La répartition de tous les marchés régionaux par pays et la répartition des principaux marchés nationaux par type, domaine thérapeutique et type de fabricant au cours des années de prévision sont également incluses.

Le rapport couvre également le scénario concurrentiel actuel et la tendance prévue ; et dresse le profil des principaux fournisseurs, y compris les leaders du marché et les acteurs émergents importants.

Acteurs clés (cette liste n’est peut-être pas exhaustive et des entreprises supplémentaires peuvent être ajoutées sur demande) :

Aurobindo Pharma Ltée.

Cambrex Corporation

Catalent, Inc.

Laboratoires du Dr Reddy’s Ltd.

GlaxoSmithKline plc

Groupe Lonza

Merck & Co., Inc.

Mylan N.V.

Novartis SA

Pfizer inc.

Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Wuxi AppTec Co., Ltd.

(Veuillez noter : le rapport sera mis à jour avant la livraison afin que la dernière année historique soit l'année de référence et que les prévisions couvrent au moins 5 ans au cours de l'année de référence.)

