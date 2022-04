Taille du marché des antitartres, tendances de croissance, ventes, analyse de la stratégie de l’entreprise, 2027

Le rapport de recherche sur le marché mondial des anticalcaires ajouté par Reports and Data à sa vaste base de données offre une analyse complète de la dynamique du marché, y compris les tendances actuelles et futures, les facteurs actuels qui stimulent et freinent la croissance du marché et des données de marché validées par des experts. Le rapport a été généré grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies avec des données statistiques clés vérifiées et validées par des experts de l’industrie. Le rapport vise à fournir des informations utiles aux nouveaux entrants ainsi qu’aux principaux acteurs pour les aider à acquérir une assise solide sur le marché.

Le rapport mondial sur les antitartres est un document de recherche qualitatif et quantitatif qui offre des informations vitales sur le marché des antitartres qui permettent aux entreprises et aux investisseurs d’acquérir un avantage concurrentiel sur les autres concurrents. Le rapport fournit une évaluation approfondie des principales entreprises du marché ainsi qu’une analyse SWOT. Le marché mondial des antitartres devrait atteindre 4,16 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’antitartre est largement utilisé dans les traitements membranaires, le transport par pipeline, les produits de dessalement et le traitement de l’eau. La demande croissante d’antitartres de la part des utilisateurs finaux tels que les usines chimiques, électriques et de traitement de l’eau, en raison de leurs propriétés économiques et supérieures, stimule la croissance du marché.

Aperçu du marché:

L’industrie chimique devrait enregistrer une croissance significative des revenus au cours des prochaines années, tirée par une reprise de la demande intérieure en raison de la hausse des prix du pétrole brut et de meilleures exportations. L’industrie chimique et des matériaux a subi des changements radicaux en raison de tendances à long terme telles que l’évolution des technologies de pointe telles que l’Internet industriel des objets (IIoT), l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, l’automatisation et des outils efficaces de gestion des données. La demande croissante de nouveaux produits chimiques tels que les savons et les détergents, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les améliorations de l’efficacité opérationnelle et le développement de processus de fabrication et de production économes en énergie sont d’autres facteurs qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché. En outre, l’adoption rapide de tendances telles que la durabilité et la numérisation a contribué à la croissance des revenus de l’industrie des matériaux et des produits chimiques.

Les principales entreprises présentées dans les rapports Antiscalants sont Clariant AG, General Electric Co., Kemira OYJ, Solvay SA, Ashland Inc., BASF SE, BWA Water Additives, The DOW Chemical Co, Ict Inc. et Avista Technologies, entre autres.

Type Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Organic

Inorganic

Form Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

liquide concentrée

sous forme de poudre

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Phosphates

Fluorures

Carboxylates

Sulfonates

Autres

méthodes Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Seuil d’inhibition

Dispersion

Modification des cristaux

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017- 2027)

Pétrole et gaz

Pâtes et papiers

Industriel Traitement de l’eau

Exploitation minière

Géothermie

Dessalement

Charbon Gazéification

Produits chimiques

Merci d'avoir lu notre rapport.

À propos

Nous proposons des études d'intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les produits et l'énergie.

