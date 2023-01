Taille du marché des aliments pour volaille, état du marché, principaux acteurs clés et prévisions

En cette ère de concurrence, une connaissance approfondie du paysage concurrentiel, de la gamme de produits des concurrents, de leurs stratégies et des perspectives d’avenir est très importante. Un rapport d’étude de marché fiable sur les aliments pour volaille explique en détail tout ce qui sert l’objectif commercial et donne un avantage concurrentiel. Le rapport peut être utilisé pour obtenir des informations précieuses sur le marché sur une base commerciale. En outre, ce rapport de marché intègre des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement du marché, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Analyse de marché et informations sur le marché mondial des aliments pour volaille

Data Bridge Market Research analyse que le marché des aliments pour volaille a atteint une valeur de 256,93 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 373,86 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,80 % au cours de la période de prévision.

Définition du marché

Les agriculteurs nourrissent des volailles telles que des canards, des dindes, des poulets, des oies et d’autres oiseaux domestiques avec des aliments pour volaille. Les aliments modernes sont créés en sélectionnant et en combinant avec soin des ingrédients pour fournir un régime hautement nutritif qui protège la santé des volailles tout en améliorant la qualité des produits finis comme la viande et les œufs. Les principaux éléments dont les volailles ont besoin pour leur développement, leur reproduction, leur entretien et leur santé sont les minéraux, les vitamines, les glucides , les protéines et l’eau.

Portée du rapport et segmentation du marché

Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2014 à 2019) Unités quantitatives Chiffre d'affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Bétail (pondeuses, poulets de chair, dinde, autres), additifs (antibiotiques, vitamines, antioxydants, acides aminés, enzymes alimentaires, acidifiants alimentaires, autres), forme (pâtée, granulés, miettes, autres), ingrédient ( céréales , farine d'oléagineux, poisson huile et farine de poisson, suppléments, mélasse, autres ingrédients) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l'Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste du monde, Brésil, Argentine, Reste de l'Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts CHR. Hansen Holdings A/S (Danemark), Lallemand Inc. (Canada), Novus International Inc. (États-Unis), DSM (Pays-Bas), BASF SE (Allemagne), Alltech Inc. (États-Unis), ADM (États-Unis), Charoen Popkhand Foods (Thaïlande), ABF Plc (Royaume-Uni), Cargill Incorporated (États-Unis), JD HEISKELL & CO. (États-Unis), Nutreco (Pays-Bas), Land O'Lakes, Inc. (États-Unis), ForFarmers (Pays-Bas), Kent Nutrition Group. , (États-Unis), Perdue Farms (États-Unis) Opportunités Changements dans les habitudes et les habitudes alimentaires des consommateurs

Demande croissante de produits d'origine animale, en particulier de protéines

Augmentation de la population gériatrique et augmentation des niveaux de revenu

Demande croissante de produits d’origine animale, en particulier de protéines

Augmentation de la population gériatrique et augmentation des niveaux de revenu

Étendue du marché et marché mondial des aliments pour volaille

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur les aliments pour volailles sont Evonik Industries AG, Chr. Hansen Holding A/S, NOVUS INTERNATIONAL, DSM, BASF SE, Alltech., Charoen Pokphand Foods PCL., Associated British Foods plc, Cargill, Incorporated. ; InVivo, Nutreco NV, Land O’Lakes, Inc., ForFarmers., DE HEUS, Kent Nutrition Group., JD HEISKELL & CO., Perdue Farms, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. L’analyste DBMR comprend les forces concurrentielles et fournit une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché mondial des aliments pour volaille

Le marché des aliments pour volaille est segmenté en fonction des additifs, du bétail, de la forme et des ingrédients. décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Additifs

Antibiotiques

Vitamines

Antioxydants

Acide aminé

Enzymes alimentaires

Acidifiants alimentaires

Autres

Bétail

Couches

Poulets de chair

Turquie

Autres

Former

Purée

Pellets

S’émiette

Autres

Ingrédients

Céréale

Farine d’oléagineux

Huile de poisson et farine de poisson

Suppléments

Mélasse

Autres ingrédients

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quelles sont les informations complètes sur les tendances actuelles de l’industrie, les moteurs de croissance, les prévisions de tendance sur la dynamique du marché des aliments pour volaille?

Quel segment de produit accaparera une part de marché Aliments pour volaille avec la dernière analyse de la part de marché, des défis moteurs de croissance et des opportunités d’investissement?

La dynamique et les tendances du marché de quel segment ont été mentionnées dans les applications et les zones géographiques ?

Quel marché régional s’imposera comme précurseur dans les années à venir ?

Quelle segmentation du marché jusqu’à la bifurcation régionale de deuxième et troisième niveau ?

Quelles sont les opportunités de croissance qui pourraient émerger dans l’industrie du marché des aliments pour volailles dans les années à venir?

Quels sont les principaux défis en termes de valeur (revenu) et de volume (production et consommation) ?

Quels sont les profils des parts de marché et les stratégies des acteurs clés ?

Quelles sont l’évaluation objective de la trajectoire du marché Aliments pour volaille?

Quelles sont les stratégies de croissance envisagées par les acteurs pour maintenir leur emprise sur le marché mondial des aliments pour volaille?

Quelles sont les informations de recherche approfondies sur les principaux moteurs et les tendances actuelles au sein de l’industrie ?

