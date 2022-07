Taille du marché des aliments aquatiques, segmentation de l’état, demande, croissance, tendance, opportunité et prévisions jusqu’en 2028

Aquafeed est principalement connu sous le nom d’aliments pour poissons et il est transformé commercialement pour nourrir une variété d’espèces aquatiques. Il fournit une alimentation complète pour les poissons et autres organismes aquatiques, ainsi que des nutriments. Divers aliments aquatiques comprennent les crevettes, les carpes, les mollusques, les crustacés, le poisson-chat, la truite et d’autres espèces aquatiques. Aquafeed est composé d’une variété d’ingrédients, notamment du blé, du maïs, des légumineuses et des oléagineux, auxquels divers additifs alimentaires sont ajoutés pour améliorer la fonctionnalité de l’aquafeed. Il est fourni aux animaux aquatiques en fonction de leur cycle de vie.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des aliments aquacoles dans ces régions.

La liste des entreprises :

1. Avanti Feeds Ltd.

2. BASF

3. Biomin Holding GmbH

4. Cermaq

5. Coppen International BV

6. Evonik Industries

7. Marvesa

8. Norel Nutrition Animale

9. Waterbase Ltd

10. Frères Zeigler. Inc.

L' »Analyse du marché mondial des aliments aquatiques jusqu’en 2028″ est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des aliments et des boissons, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des aliments aquacoles avec une segmentation détaillée du marché par type, catégorie, canal de distribution et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des aliments aquacoles et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Le rapport comprend également les profils des principales entreprises ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché des aliments aquacoles. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années.

Le rapport couvre les principaux développements du marché des aliments aquacoles en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché. Les payeurs du marché des aliments aquacoles devraient bénéficier d’opportunités de croissance lucratives à l’avenir avec la demande croissante d’aliments aquacoles sur le marché mondial.

