Taille du marché des algicides agricoles d’une valeur de 5,19 milliards USD d’ici 2029 à un TCAC de 6,20%

Définition du marché mondial des algicides agricoles

L’algicide (également connu sous le nom d’algicide) est une forme d’algicide utilisée pour prévenir et détruire le développement des algues et des cyanobactéries. Il existe deux types d’algicides : les algicides naturels et synthétiques. Ils sont souvent utilisés pour éloigner les algues ramifiées, filamenteuses et planctoniques. L’algicide dépend d’un certain nombre de paramètres, y compris la chimie de l’eau, l’application et la composition du produit, pour n’en nommer que quelques-uns. L’algicide agricole est celui utilisé et employé dans tout le secteur agricole .

Le marché mondial des algicides agricoles était évalué à 3,21 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 5,19 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,20 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le « sulfate de cuivre » domine le segment type en raison de sa capacité à servir d’ingrédient pour les algicides non sélectifs qui sont préférés en raison de sa capacité à traiter diverses espèces d’algues au cours de la période de prévision susmentionnée.

La prise de conscience croissante de l’utilisation et des avantages de l’algicide agricole sont autant de facteurs qui propulsent le marché vers l’avant. Au cours des dernières années, les différentes économies du centre Asie-Pacifique, telles que la Chine, l’Inde et le Japon, ont connu une expansion considérable du marché en raison de la prise de conscience croissante des avantages des algicides agricoles, car ils sont très efficaces et faciles à utiliser. la prévention de la croissance des algues en agriculture. De plus, le développement continu de formulations d’algicide innovantes et nouvelles contribue à l’expansion du marché.



Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des algicides agricoles

Le paysage concurrentiel du marché des algicides agricoles fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des algicides agricoles.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des algicides agricoles sont BASF SE (Allemagne), Dow (États-Unis), Nufarm Canada (Australie), BIOGUARD (États-Unis), Bayer AG (Allemagne), Lonza (Suisse), Pinch A Penny, Inc. ., (États-Unis), UPL Limited (Inde), SePRO Corporation (États-Unis), Waterco (Australie), Pool Corporation (États-Unis), Syngenta (Suisse), BioSafe Systems, LLC (États-Unis), Airmax, Inc. (États-Unis), et Oreq (États-Unis) entre autres.

Impact du COVID-19 sur le marché des algicides agricoles

La récente épidémie de COVID-19 a eu un impact critique sur la croissance de l’ensemble du secteur agricole. Le marché des algicides agricoles a également été affecté par l’épidémie de virus.

Cela a eu un impact direct sur les trois principaux éléments tels que la production et la demande, perturbant les chaînes d’approvisionnement et les marchés, et affectant financièrement les entreprises et les marchés financiers. En dehors de cela, le marché a également connu une croissance commerciale étouffante, des annulations d’événements technologiques, ce qui a affecté la production et les ventes globales du marché des algicides agricoles, entraînant l’arrêt des nouveaux développements et autres projets de développement.

Cependant, après COVID-19, le marché devrait croître à un rythme régulier en raison des diverses stratégies et développements des fabricants sur le marché.

Portée du marché mondial des algicides agricoles

Le marché des algicides agricoles est segmenté en fonction du type, du mode d’action, de la catégorie et de la forme. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Sulfate de cuivre

Cuivre chélaté

CAQ

Acide peracétique et dioxyde d’hydrogène

Teintures et colorants

Autres

Sur la base du type, le marché des algicides agricoles a été segmenté en sulfate de cuivre, cuivre chélaté, CAQ, acide peroxyacétique et dioxyde d’hydrogène, colorants et autres. On estime que le segment du sulfate de cuivre détient la plus grande part de marché en raison de sa capacité à servir d’ingrédient pour les algicides non sélectifs qui sont préférés en raison de sa capacité à traiter diverses espèces d’algues.

Mode d’action

Sélectif

Non sélectif

Sur la base du mode d’action, le marché des algicides agricoles a été segmenté en sélectif et non sélectif.

Catégorie

Algicides synthétiques

Algicides naturels

Sur la base de la catégorie, le marché des algicides agricoles a été segmenté en algicides synthétiques et algicides naturels.

Formulaire

Solide

Liquide

Sur la base de la forme, le marché des algicides agricoles est segmenté en solides et liquides.

Analyse / aperçus régionaux du marché des algicides agricoles

Le marché des algicides agricoles est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, mode d’action, catégorie et forme, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des algicides agricoles sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des algicides agricoles en raison de l’aide d’une infrastructure efficace, des innovations résultant de la recherche et du développement ainsi que de la demande croissante d’algicides aux États-Unis et au Canada au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. L’Asie-Pacifique, en revanche, devrait enregistrer une croissance significative en raison de l’urbanisation croissante, des initiatives gouvernementales et de la croissance de l’agriculture et des secteurs connexes dans la région au cours de la période prévue de 2021 à 2029.

De plus, avec les variables associées ou les périmètres à fusionner, le degré de relation peut être analysé. Par l’implication de quelques équipes, le marché stratégique des Algicides Agricoles est classé. Étant donné que tous les acteurs se font concurrence pour développer des parts de marché importantes, l’environnement concurrentiel entre les acteurs est très féroce. Les acteurs doivent constamment lancer des produits et les différencier avec une proposition de valeur distinctive et cohérente afin de maintenir leur compétitivité mondiale et d’augmenter leur part de marché. Grâce à des activités de recherche et développement approfondies, les principaux acteurs de l’industrie sur le marché mondial se concentrent de plus en plus sur la croissance des produits et, en échange, sur l’augmentation de leurs ventes.

