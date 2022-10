Taille du marché des adsorbants par développements récents et perspectives commerciales 2022-2030

Taille du marché des adsorbants

Les adsorbants sont des matériaux ou des substrats qui peuvent adsorber des éléments de solides, de liquides et de gaz en collant aux particules à sa surface. Les caractéristiques de résistance à l’abrasion et de stabilité thermique élevée ont conduit à son utilisation dans les industries d’utilisation finale du traitement de l’eau, de la pétrochimie et autres. Le rapport sur le marché mondial des adsorbants par Market Research Future (MRFR) couvre ses différentes applications et ses perspectives au milieu de la pandémie de COVID-19. Il contient des idées, des défis et des opportunités pour la période de 20 22 à 2027 (période de prévision).

Portée du marché

La croissance du marché mondial des adsorbants est facilitée par la demande de ce matériau dans les applications de traitement du pétrole et du gaz et de l’eau. Ils sont utilisés pour préserver la stabilité chimique dans diverses industries. Le besoin d’eau de haute qualité pour la production de divers articles dépend de la qualité et de la quantité d’eau. L’utilisation d’adsorbants pour éliminer les contaminants causés par les métaux lourds et la pollution de l’environnement peut fortement favoriser le marché. Le développement de nouvelles technologies pour l’élimination des anions et autres polluants des eaux usées peut alimenter la taille du marché des adsorbants.

Segmentation

Le marché mondial des adsorbants est segmenté par type de produit et application.

Sur la base du type de produit, le marchéest diviséen alumine activée, tamis moléculaires, charbon actif, gel de silice, argile et autres. Le segment des tamis moléculaires est le principal segment du marché et devrait continuer à dominer au cours de la période de prévision. Lesadsorbants à tamis M oléculaires ont des pores de tailles précises qui peuvent bloquer les molécules et en font une pièce idéale dans les applications pétrochimiques et de séchage et de séparation de l’air. L’ulfur et l’eau des flux de produits sont éliminés à l’aise à l’aide de ces adsorbants. D’autre part, les adsorbants au charbon actif sont utilisés dans les stations d’épuration des eaux usées en raison de leur porosité et de leur faible coût.

Par industrie d’utilisateur final, il est segmenté en séparation et séchage de l’air, raffinage du pétrole, produits chimiques / pétrochimiques, raffinage du gaz, emballage, traitement de l’eau et autres. L’industrie du raffinage du pétrole peut enregistrer la plus forte croissance et devrait dominer le segment. Les adsorbants sont utilisés dans l’élimination des contaminants en raison de leur efficacité et de leur faible coût. L’industrie du traitement de l’eau peut également créer une forte demande pour le marché mondial des adsorbants en raison de son besoin d’éliminer les polluants dans les industries utilisant de grands volumes d’eau. Par exemple, les tanneries peuvent utiliser ces substrats pour éliminer les effluents toxiques des eaux restantes.

Obtenez un exemple gratuit de brochure PDF @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/5271

Analyse régionale

Le marché mondial des adsorbants couvre les régions d’Asie-Pacifique (APAC), d’Amérique du Nord, du Moyen-Orient et d’Afrique (MEA), d’Europe et d’Amérique latine.

Parmi ceux-ci, l’Amérique du Nord détenait la majorité du marché et devrait être dominante au cours de la période de prévision. D’autre part, unPAC devrait être le marché à la croissance la plus rapide au cours des années de prévision. L’industrie pétrochimique dominante en Amérique du Nord est le principal moteur du marché. L’extraction du pétrole brut et du gaz naturel nécessite la séparation de l’eau du gaz dans lequelles tamis moléculaires sont largement utilisés. En outre, l’augmentation récente de l’exploration du gaz de schiste est susceptible de présenter de nouvelles opportunités de croissance.

L’APAC devrait afficher un TCAC stellaire et devrait être le marché à la croissance la plus rapide pour les adsorbants. La grande population ainsi que la demande des secteurs pharmaceutique, alimentaire et de l’emballage peuvent encourager la croissance du marché mondial. En outre, l’importation de pétrole brut par l’Inde et la Chine peut agir comme un bon catalyseur pour le besoin massif d’adsorbants dans la région.

Parlez à nos analystes @ https://www.marketresearchfuture.com/ask_for_schedule_call/5271

L’Europe est principalement tirée par les industries matures des soins de santé, des produits pharmaceutiques et de la pétrochimie. De plus, la demande pour les aliments transformés peut alimenter le marché mondial des adsorbants. Enfin, la région MEA devrait afficher un taux de croissance régulier au cours de la période de prévision.

Perspectives concurrentielles

Mitsubishi Chemical Corporation, Clariant, Arkema S.A, Calgon Carbon Corporation, Axens S.A, W.R. Grace and Company, BASF SE, The Dow Chemical Company et Cabot Corporation sont des acteurs clés du marché mondial des adsorbants.

Ingevity et Ozinga ont décidé de s’associer pour encourager l’utilisation du gaz naturel comme carburant. Le système de gaz naturel adsorbé (ANG) utilisé dans les camions bicarburant utilise du charbon actif développé par Ingevity et peut être utilisé pour adsorber et libérer des polluants selon le moteur du véhicule.

À propos de Market Research Future :

Market Research Future (MRFR) est une société mondiale d’études de marché qui est fière de ses services, offrant une analyse complète et précise en ce qui concerne divers marchés et consommateurs dans le monde entier. Market Research Future a pour objectif distingué de fournir une recherche de qualité optimale et une recherche granulaire aux clients. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux permettent à nos clients d’en savoir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre à vos questions les plus importantes.

Avenir® des études de marché

99, rue Hudson, 5e étage

10013, New York, État de New York

États-Unis d’Amérique

Téléphone:

+1 628 258 0071(États-Unis)

+44 2035 002 764(Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com