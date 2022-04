Taille du marché des adhésifs et des mastics, stratégies, paysage concurrentiel, tendances et analyse factorielle, 2030

Le” marché mondial des adhésifs et des mastics “, publié par Reports and Data, offre une vision panoramique des marchés mondiaux des adhésifs et des mastics. Le rapport présente des détails précis sur la taille du marché et le taux de croissance des revenus au cours de la période de prévision. Il expose le scénario actuel de l’industrie et offre une évaluation détaillée des dernières tendances émergentes du marché. Le rapport contient des statistiques clés de l’industrie présentées sous forme de tableau pour donner aux lecteurs une image exclusive des marchés mondiaux des adhésifs et des produits d’étanchéité.

Le dernier rapport d’analyse de l’industrie offre des informations détaillées sur les segments et sous-segments clés de l’industrie mondiale Adhésifs et mastics et met l’accent sur la situation pandémique actuelle qui a considérablement perturbé la tendance de croissance de l’industrie. Les principales dynamiques ayant un impact sur la croissance du marché comprennent les moteurs, les contraintes, les opportunités, les ratios offre et demande, les tendances des marchés émergents, les innovations technologiques et l’analyse de la chaîne de valeur. Le rapport met en outre en évidence certains défis majeurs, les risques et menaces imminents, ainsi que les politiques et réglementations gouvernementales strictes qui devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le rapport vise à permettre aux lecteurs d’acquérir des informations approfondies sur le marché mondial des adhésifs et des mastics et de son mécanisme de base et de capitaliser sur les perspectives de croissance favorables du marché. Il propose en outre un résumé concis du paysage intensément concurrentiel du marché des adhésifs et scellants et répertorie les principaux acteurs du marché. Cette section du rapport met également en évidence les initiatives stratégiques entreprises par ces acteurs pour la croissance à long terme de l’entreprise. Selon le rapport, les marchés mondiaux des adhésifs et des mastics devraient atteindre une taille de marché énorme de 99,48 milliards USD en 2030 contre 66,32 milliards USD en 2021, enregistrant un TCAC robuste de 4,6 %.

Aperçu de l’industrie des adhésifs et des produits d’étanchéité

La croissance des revenus de l’industrie mondiale des matériaux et des produits chimiques peut être principalement attribuée à augmentation de la demande de biens de consommation essentiels, y compris les savons, les détergents et les produits de beauté et de soins personnels dans le monde entier, préférence croissante pour les matières premières durables et respectueuses de l’environnement, et utilisation croissante de produits chimiques et de matières premières de pointe dans des industries telles que l’agriculture, l’alimentation et les boissons, les bâtiments et les industries de la construction, de l’automobile, de l’emballage et de la fabrication. D’autres facteurs majeurs à l’origine de la croissance de cette industrie sont l’augmentation des niveaux de pollution, la sensibilisation accrue à l’environnement, l’utilisation croissante de produits chimiques et de matériaux technologiquement avancés et la demande croissante de matériaux organiques.

Principales entreprises présentées dans le rapport :

Henkel AG & Co. KGaA, HB Fuller Company, Sika AG, Arkema SA, 3M Company, Huntsman Corporation, Illinois Tool Works Inc., Avery Dennison Corporation, Wacker Chemie AG et RPM International

Adhesives Formulating Technology Outlook (Revenu, USD Billion; 2019-2030)

Water-Based

Solvent-Based

Hot-Melt

Reactive

Others

Application Outlook (Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Bâtiment et construction

Papier, carton et emballage

Automobile et transport

bois et menuiserie

Chaussures et cuir

Santé

Électricité et électronique

consommation

Autres

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur la personnalisation ou toute question sur le contenu du rapport, veuillez nous contacter et notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

