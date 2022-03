Taille du marché des additifs pour engrais, part des revenus de l’entreprise, principaux moteurs et analyse des tendances, 2027

Le rapport de recherche mondial Marché des additifs pour engrais publié par Reports and Data est une évaluation complète de l’industrie des additifs pour engrais en ce qui concerne les principales entreprises du marché, la part de marché, la taille du marché, la bifurcation régionale et les segments et sous-segments du marché. Le rapport évalue efficacement le marché à partir de différentes dimensions pour fournir un produit final informatif, élaboré et précis et comprend une segmentation détaillée du marché, une analyse régionale et un paysage concurrentiel de l’industrie. Le rapport examine en détail les facteurs clés qui devraient stimuler et freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision. Chaque chapitre du rapport a été formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies pour offrir des informations précieuses et exploitables sur le marché mondial des additifs pour engrais.

Aperçu du marché :

L’industrie des produits chimiques et des matériaux produit quotidiennement une grande variété de produits consommés par des personnes à travers le monde. Alors que plusieurs produits, à savoir les détergents, les parfums, les savons et autres sont achetés directement par les consommateurs, les autres sont utilisés comme ingrédients pour fabriquer de nombreux produits. Par exemple, en Europe, près de 70 % des produits chimiques fabriqués sont utilisés pour fabriquer d’autres produits. L’industrie utilise une large gamme de matières premières allant du pétrole, des minéraux, de l’air et autres. Avec une concurrence croissante entre les acteurs de l’industrie, l’innovation reste essentielle pour découvrir de nouvelles voies pour répondre aux besoins des consommateurs sophistiqués, exigeants et soucieux de l’environnement.

La compétitivité au sein de l’industrie chimique et parmi les produits chimiques, l’industrie chimique consacre des sommes importantes à la recherche, en particulier dans les pays hautement industrialisés, ce qui favorisera la taille du marché dans les années à venir.

Les principales entreprises opérant sur le marché et présentées dans le rapport incluent:

Novochem Group, Tolsa Group, Filtra Catalyst & Chemicals, Clariant, Amit Trading Ltd, Armaz, Forbon Technology, Chemipol, Michelman et KAO, entre autres.

Segmentation du marché des additifs pour engrais :

le rapport segmente les marchés des additifs pour engrais en fonction des types de produits, des industries d’utilisation finale, de la technologie et de la région.

Perspectives du type d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Phosphate

de monoammonium Urée

potassium et de magnésium

Triple super phosphate

Nitrate d’ammonium

Autres

perspectives du type d’additifs (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Contrôle de la poussière

Agent anti-agglomérant

aides à la granulation

FormulaireOutlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Granular

Prilled

Powdered

