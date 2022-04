Taille du marché de l’unité de contrôle de domaine automobile (DCU), analyse des revenus, PEST, prévisions pour la région et le pays, 2020-2028

La demande croissante d’unités de contrôle de domaine automobile parmi les équipementiers et l’augmentation des ventes de voitures sans conducteur/autonomes sont parmi les principaux contributeurs à la croissance des revenus du

marché Taille du marché – 2,51 milliards USD en 2020 Croissance du marché – TCAC de 39,8 %, tendances du marché systèmes d’assistance à la conduite, véhicules autonomes, voitures connectées et systèmes de surveillance des conducteurs

La taille du marché mondial unité de contrôle de domaine automobile (DCU) devrait atteindre 36,76 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 39,8% sur la période de prévision, selon un dernier rapport de Reports & Data. Les principaux facteurs de croissance des revenus du marché mondial sont l’augmentation des ventes de voitures sans conducteur/autonomes, la demande croissante d’unités de contrôle de domaine automobile parmi les fabricants d’équipement d’origine (OEM) et les progrès technologiques dans les voitures connectées, les véhicules autonomes, les systèmes avancés d’assistance à la conduite et le conducteur. systèmes de surveillance. L’unité de contrôle de domaine automobile (DCU) contrôle un large éventail de fonctions du véhicule liées à des domaines tels que l’expérience utilisateur, la sécurité active, la carrosserie et le châssis. Les DCU sont généralement gourmandes en ressources de calcul et connectées à divers périphériques d’entrée/sortie. Exemples de pertinence Par exemple, un DCU de sécurité active reçoit des entrées de divers capteurs tels que des radars et des caméras dans le véhicule et les utilise pour créer une émulation de l’environnement environnant.

Les autres facteurs majeurs de la croissance des revenus du marché mondial des unités de contrôle de domaine automobile (DCU) sont l’intégration rapide de systèmes avancés de sécurité et de commodité automobiles tels que ADAS, la demande croissante de véhicules électriques à batterie (BEV) et de véhicules électriques hybrides (HEV), l’augmentation les réglementations gouvernementales pour l’inclusion de systèmes de sécurité de base tels que l’ADAS, l’ABS, le TPMS et les airbags dans les véhicules, et l’utilisation croissante d’électronique avancée telle que les modules de caméra, les HUD de pare-brise, les sélecteurs de mode de conduite et la télématique avancée pour le traitement des informations en temps réel.

Bosch, Visteon, Continental, Veoneer, Aptiv, Denso, Faurecia Clarion Electronics, Panasonic, Samsung Harman, LG Electronics, Plateforme de pilotage automatique Tesla, Infeon Technologies, TTTech, Huawei, Desay SV, Neusoft Group, Noble Automotive, Foryou Group, Freetech, Technomous , Yingbo Super Computing, Baidu, IN-DRIVING, HiRain Technologies, Hong Jing Drive, Hangsheng Electronics, BICV, UAES, Cookoo, ECO-EV, Idriverplus, DJI Automotive, Enjoy Move et Superstar Future sont les acteurs clés de l’industrie automobile mondiale. marché des unités de contrôle de domaine (DCU).

Quelques points saillants du rapport :

Selon le type de véhicule, le segment des véhicules utilitaires légers devrait représenter la plus grande part des revenus de l’unité mondiale de contrôle du domaine automobile (DCU) au cours de la période de prévision. L’urbanisation rapide, la production et les ventes croissantes de véhicules utilitaires légers dans le monde, l’utilisation croissante des DCU et d’autres systèmes électroniques avancés dans les véhicules de luxe pour une sécurité accrue, un meilleur confort et une plus grande commodité, ainsi que le pouvoir d’achat croissant des consommateurs sont les principaux facteurs de croissance de ce segment.

Sur la base des applications, le segment ADAS détenait la plus grande part de revenus sur le marché mondial des unités de contrôle de domaine (DCU) automobiles en 2020, en raison de nombreux facteurs favorables. L’utilisation croissante des DCU ADAS dans les systèmes de contrôle automobile pour l’avertissement de collision, la surveillance de la pression des pneus et d’autres fonctions importantes, et l’utilisation croissante des DCU automobiles dans les véhicules autonomes de niveau 3 sont parmi les principaux facteurs expliquant la croissance de ce segment.

Parmi les marchés régionaux, le marché de l’unité de contrôle de domaine automobile (DCU) de l’Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance des revenus le plus rapide du marché mondial au cours de la période de prévision. L’augmentation de la production et des ventes de véhicules de tourisme et commerciaux, la demande croissante de véhicules électriques et de véhicules autonomes, la demande croissante de systèmes de sécurité automobile avancés et l’augmentation des revenus disponibles des consommateurs – en particulier dans les pays en développement comme l’Inde et la Chine – sont parmi les principaux facteurs. contribuer à la croissance des revenus du marché Asie-Pacifique.

Segments couverts par le rapport

:du type de véhicule, du type de propulsion, de l’application, du canal de vente et de la région :

DCU

fonctionVéhicules Véhicules

utilitaires Véhicules utilitaires

légers Véhicules utilitaires

moyens et lourds

Perspectives du type de propulsion (Revenus, milliards USD ; 2018 – 2028)

ICE

des véhicules électriques

(Revenus, milliards USD ; 2018 – 2028)

Conduite autonome

Châssis

Cockpit

Infotainment

ADAS

Body Control

Powertrain

Perspectives du canal de vente (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018 – 2028)

OEM (fabricants d’équipement d’origine)

Perspectives

régionales du marché secondaire (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018 – 2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Af rica

Principaux avantages du rapport de l’unité de contrôle de domaine automobile (DCU):

Identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par l’industrie experts après des recherches primaires et secondaires

approfondies Analyse régionale approfondie de l’industrie Unité de contrôle de domaine automobile (DCU)

des principaux acteurs ainsi que leur aperçu commercial, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Profilagecompréhension du paysage concurrentiel

faisabilité et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

En conclusion, tous les aspects du marché Unité de contrôle de domaine automobile (DCU) sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

