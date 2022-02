Taille du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) 2028 – Par application, type et fabricants en Amérique du Nord, Europe, APAC, Amérique du Sud et Siemens Healthcare GmbH General Electric Carre Read more: https://www.digitaljournal.com/pr/internet-of-medical-things-iomt-market-size-2028-by-application-type-manufacturers-across-north-america-europe-apac-south-america-and-siemens-healthcare-gmbh-general-electric-carre#ixzz7LVUYiyWP

Le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) devrait connaître une croissance du marché à un taux de 24,60% au cours de la période de prévision 2021-2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) fournit une analyse et des informations concernant les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Scénario de marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT):

L’Internet des objets médicaux (IoMT) est une infrastructure combinée d’appareils médicaux, d’applications logicielles et de systèmes et services de santé, qui transforme rapidement le rôle de la technologie médicale dans les soins de santé. L’Internet des objets médicaux aide les organisations de soins de santé à rationaliser leur gestion clinique et leur flux de travail et à étendre leurs soins aux patients à partir d’emplacements éloignés.

Le marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT) s’est développé grâce aux progrès technologiques et à l’accessibilité accrue aux soins de santé personnels. D’autre part, l’absence d’infrastructures et de spécialistes formés dans les secteurs hospitalier et médical a entravé l’expansion du marché. Une augmentation de la demande d’appareils connectés dans le secteur de la santé devrait créer diverses opportunités pour la croissance du marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT). Cela aurait tendance à maintenir l’avenir du marché fort et avancé.

Le rapport sur le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, décisions stratégiques, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT), contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du rapport :

Marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) rapport d’activité, il devient facile de comprendre les types de consommateurs, leurs opinions sur le produit, leurs intentions d’achat et leurs idées pour l’avancement d’un produit. Pour prendre connaissance de tous les facteurs ci-dessus, ce rapport de marché transparent, étendu et suprême est généré. Et pour cela, le rapport couvre également tous les principaux sujets de l’analyse des études de marché, notamment la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse de la concurrence, les développements majeurs du marché et une méthodologie de recherche admirable. Un rapport cohérent a été élaboré grâce aux efforts vigilants d’une équipe innovante et expérimentée d’analystes, de chercheurs, d’experts de l’industrie et de prévisionnistes. Ce rapport englobe également toutes les informations, y compris la définition du marché, les classifications, les développements clés, les applications,

TOP ACTEURS CLÉS du marché Internet des objets médicaux (IoMT)

Siemens Healthcare GmbH

General Electric

Carré Technologies Inc. (Hexoskin)

Éthylomètre Inc.

BIOTRONIK

Medtronic

Meru Santé

Société scientifique de Boston

Hill-Rom Services, Inc.

Neurometrix, Inc.

Honeywell International Inc.

VitaConnect

EKso Bionics

BL Healthcare, Inc.

BioSérénité

Royal Philips SA

Technologie de l’information sur les soins de santé Lenovo (Lenovo HIT)

AliveCor, Inc.

Originaux de la santé

Développements du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT)

En juin 2021, Medtronic a annoncé un essai clinique pour l’essai STROKE AF déterminant la supériorité du moniteur cardiaque insérable Reveal LINQ (ICM) pour détecter les battements cardiaques anormaux, autrement connus sous le nom de fibrillation auriculaire (FA). Medtronic propose la gamme la plus complète de technologies médicales innovantes pour le traitement interventionnel et chirurgical des maladies cardiovasculaires et des arythmies cardiaques, développée en collaboration avec les meilleurs cliniciens, chercheurs et scientifiques du monde. La société s’efforce de fournir des produits et des services de haute qualité qui offrent une valeur clinique et économique aux consommateurs et aux prestataires de soins de santé.

En juin 2020, Boston Scientific Corporation a annoncé le lancement aux États-Unis de la technologie DIRECTSENSE, un outil de surveillance de l’effet de l’apport d’énergie par radiofréquence (RF) pendant les procédures d’ablation cardiaque. La technologie DIRECTSENSE fournit des données sur l’impédance autour de l’extrémité du cathéter pour mesurer la capacité du tissu à répondre à l’énergie RF avant que les médecins n’administrent le traitement. Pendant l’ablation, l’outil suit le changement d’impédance locale qui, en conjonction avec d’autres mesures, offre aux médecins une compréhension distincte des caractéristiques des tissus et de la façon dont elles affectent ce tissu. Ces informations peuvent indiquer un changement de température dans les tissus, aidant à réduire les risques de sur-ablation et à éviter les complications.

En mars 2021, GE Digital a ajouté des améliorations aux logiciels CIMPLICITY et Tracker qui fournissent une aide à la décision critique aux opérateurs pour les rendre plus efficaces. La plate-forme d’automatisation haute performance fournit CIMPLICITY HMI/SCADA fournit une visualisation client-serveur pour surveiller et contrôler avec précision les opérations. L’entreprise a amélioré la productivité opérationnelle et la fonctionnalité de l’IHM/SCADA.

