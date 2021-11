Taille du marché de l’inspection avant expédition, tendances de l’industrie, opportunités commerciales, stratégies, analyse des acteurs clés et prévisions 2026

En travaillant sur un certain nombre d’étapes de collecte et d’analyse des données de marché, un rapport d’étude de marché sur l’inspection avant expédition est préparé avec une équipe d’experts. Pour construire ce rapport, une analyse de marché détaillée a été menée avec les contributions d’experts de l’industrie. Il décrit diverses définitions et segmentations ou classifications de l’industrie, les applications de l’industrie et la structure de la chaîne de valeur. Les entreprises peuvent obtenir une connaissance complète des conditions générales et des tendances du marché grâce aux informations et données contenues dans ce rapport fiable.

Le marché mondial de l’ inspection avant expédition devrait enregistrer un TCAC sain de 6,3 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Principaux concurrents/acteurs du marché

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont AIM Control Group, ALS Limited, Applus +, Asia Quality Focus, AsiaInspection, Bureau Veritas, Cayley Aerospace, CIS Commodity Inspection Services, Cotecna Inspection SA, Eurofins Scientific, Guangdong Inspection, Intertek Group plc, Groupe TÜV Nord, TÜV Rheinland, TUV SUD, DNV GL AS et apave.

Segmentation : marché mondial de l’inspection avant expédition

Le marché mondial de l’ inspection avant expédition est segmenté en trois segments notables qui sont le type d’approvisionnement, l’EXIM et l’application.

Sur la base du type d’approvisionnement, le marché est segmenté en interne et externalisé. En 2019, le segment interne croît au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. En juin, SGS a acquis Advanced Metrology Solutions pour fournir des services de précision en métrologie 3D et des processus de mesure d’inspection hautement techniques. Sur la base d’EXIM, le marché est segmenté en biens d’exportation et en biens d’importation. En 2019, le marché des biens d’exportation connaît une croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. En décembre, Bureau Veritas a acquis ICTK Co., Ltd. ICTK Co., Ltd. est un fournisseur mondial de solutions de transaction et de sécurité qui dessert plus de 200 clients dans le monde. L’acquisition a été bénéfique pour générer de bons revenus dans Transaction & Security Solution



Sur la base de l’application, le marché est segmenté en biens de consommation et vente au détail, agriculture et alimentation, produits chimiques, construction et infrastructures, industrie et fabrication, dispositifs médicaux et sciences de la vie, exploitation minière, pétrole et gaz et pétrole, transport et chaîne d’approvisionnement et logistique. Le segment des transports est sous-segmenté en automobile, aérospatiale, marine et ferroviaire. Le marché des biens de consommation et de détail croît au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision 2019-2026. En novembre, Bureau Veritas a acquis Primary Integration Solutions. Solutions d’intégration primaires fondées en 2005, la raison de l’acquisition était de construire le centre de mise en service/de données critique le plus élitiste



Principaux faits saillants du marché Inspection avant expédition dans la pandémie de Covid-19 couverts dans le rapport :

Le rapport fournit un impact de COVID-19 sur le marché Inspection avant expédition ainsi que son impact sur l’industrie et l’économie globales du monde. En outre, il ajoute des changements dans le comportement d’achat des consommateurs car il a un impact majeur sur la croissance du marché et les ventes. Des distributeurs et des commerçants sur l’analyse de la stratégie marketing en se concentrant sur les besoins de la région en cas de pandémie de covid-19 sont également ajoutés dans le rapport sur le marché Inspection avant expédition. Le dernier segment du chapitre sur l’impact de COVID-19 comprend la récupération et les changements majeurs choisis par les principaux acteurs impliqués dans le marché Inspection avant expédition.

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PAYSAGE CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : MOTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS D’ENTREPRISE

PARTIE 18 : ANNEXE

