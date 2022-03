Taille du marché de l’inspection avant expédition en Amérique du Nord, production, consommation, état et prévisions des importations et des exportations

Ce rapport d’étude de marché est une excellente approche pour comprendre les informations sur le marché. Il intègre l’estimation de la mesure du marché en termes de valeur et de volume. Diverses méthodologies ont été utilisées pour évaluer et approuver la taille du marché et, parallèlement, pour évaluer la mesure de différents autres sous-marchés sur ce marché. Les principaux acteurs du marché ont été reconnus grâce à la recherche auxiliaire. Et leurs parts ont été résolues grâce à des recherches primaires et secondaires ont été effectuées pour déterminer les parts des principaux acteurs du marché Ce. Le rapport d’étude de marché This rassemble des informations sur les individus ou les organisations émergeant sur le marché This. Cela aide finalement les clients à comprendre les besoins de la majorité des acheteurs.

Couverture par la société du marché nord-américain de l’inspection avant expédition (chiffre d’affaires, prix, marge brute, principaux produits, etc.): AIM Control Group, ALS Limited, Applus +, Asia Quality Focus, AsiaInspection, Bureau Veritas, Cayley Aerospace, CIS Commodity Inspection Services, Cotecna Inspection SA, Eurofins Scientific, Guangdong Inspection, Intertek Group plc, TÜV Nord Group, TÜV Rheinland, TUV SUD, DNV GL AS et apave.

Synthèse du marché

Ce rapport de recherche sur l’inspection avant expédition en Amérique du Nord fournit d’abord les données en analysant la vue d’ensemble du marché. Il commence par la portée et un aperçu du produit qui existe déjà sur le marché de l’inspection avant expédition en Amérique du Nord. Le rapport donne les chiffres des ventes et des revenus pour toutes les années de la période de prévision. Aperçu de l’analyse de la segmentation régionale et du marché fournie dans le rapport d’inspection avant expédition en Amérique du Nord.

Dynamique du marché :

Ce rapport de recherche sur l’inspection avant expédition en Amérique du Nord comprend la dynamique du marché qui analyse les moteurs et les contraintes du marché pour fournir des données complètes aux clients.

DEVELOPPEMENTS récents En août, DEKRA Certification a acquis MasterTest. MasterTest est une organisation de test et son réseau national de onze stations de test. DEKRA Certification se concentre davantage sur les services d’inspection et de test, d’où l’acquisition de MasterTest par DEKRA Certification En août, Intertek Group PLC a acquis Alchemy Systems. Alchemy est le leader mondial de la formation à la sécurité alimentaire et au travail pour les travailleurs de la production. Intertek Group plc a acquis Alchemy Systems pour développer une formation à la sécurité pour les travailleurs. En février, ALS Limited a acquis Mav-Tech Inc., où Mav-Tech Inc. fournit des services d’ingénierie des matériaux, de qualification des soudeurs et d’essais mécaniques aux industries pétrolière, gazière et pétrochimique. L’acquisition a été bénéfique pour l’expansion globale de l’activité en ajoutant des services de qualification des soudeurs et d’essais mécaniques En juin, Applus+ a été récompensé pour la division Énergie et industrie en Espagne par le PNUD. Ce prix a développé plus de popularité parmi les clients actuels.



Analyse régionale :

L’analyse par région est mentionnée dans ce rapport de recherche sur l’inspection avant expédition en Amérique du Nord qui couvre les régions clés telles que

Amérique du Nord ((États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (EAU, Arabie Saoudite, Oman,)

Région Asie et Pacifique (Japon, Chine, Corée du Sud, Inde Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, etc.)

Segmentation du marché

Ce rapport de recherche sur l’inspection avant expédition en Amérique du Nord fournit une segmentation du marché qui divise le rapport en production, consommation et revenus.

Sur la base du type d’approvisionnement, le marché est segmenté en interne et externalisé. En 2019, le segment interne croît au TCAC le plus élevé de la période de prévision de 2019 à 2026. En juin, SGS a acquis Advanced Metrology Solutions pour fournir des services de métrologie de précision 3D et des processus de mesure d’inspection hautement techniques.

Sur la base de l’EXIM, le marché est segmenté en biens d’exportation et en biens d’importation. En 2019, le segment des biens d’exportation croît au TCAC le plus élevé de la période de prévision de 2019 à 2026. En décembre, Bureau Veritas a acquis ICTK Co., Ltd. ICTK Co., Ltd. est un fournisseur mondial de solutions de transaction et de sécurité qui sert plus de 200 clients dans le monde. L’acquisition a été bénéfique pour générer de bons revenus dans Transaction & Security Solution

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en biens de consommation et vente au détail, agriculture et alimentation, produits chimiques, construction et infrastructure, industrie et fabrication, dispositifs médicaux et sciences de la vie, exploitation minière, pétrole et gaz et pétrole, transport et chaîne d’approvisionnement et logistique. Le segment des transports est sous-segmenté en automobile, aérospatiale, marine et ferroviaire. Le segment des biens de consommation et de la vente au détail affiche le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision 2019-2026. En novembre, Bureau Veritas a acquis Primary Integration Solutions. Solutions d’intégration primaires fondées en 2005, la raison de l’acquisition était de construire le centre de données/mise en service critique le plus élitiste

Méthodologie de recherche : Marché de l’inspection avant expédition en Amérique du Nord Principaux répondants : OEM, fabricants, ingénieurs, professionnels de l’industrie. Participants de l’industrie : PDG, vice-présidents, responsables marketing/produits, responsables de l’intelligence du marché et responsables nationaux des ventes.

Informations clés mentionnées dans le rapport de recherche sur l’inspection avant expédition en Amérique du Nord

Il donne un aperçu de l’industrie avec une introduction de base au marché

Comprend les profils des principales entreprises opérant sur le marché

Données historiques, taille actuelle du marché et prévisions jusqu’en 2026.

Des analyses telles que l’analyse SWOT, l’analyse Porters Five Force et l’analyse PESTLE sont incluses dans le rapport.

Les principaux acteurs du marché sont couverts dans le rapport. il comprend les ventes, les revenus et la part de marché de l’analyse du marché par les acteurs, les produits et les applications.

Ce que les rapports fournissent.

Analyse approfondie complète du marché parent de l’inspection avant expédition en Amérique du Nord

Détails de la segmentation du marché

Analyse de marché antérieure, en cours et projetée en termes de volume et de valeur

Évaluation des développements de l’industrie de niche

Changements importants dans la dynamique de l’industrie de l’inspection avant expédition en Amérique du Nord

Analyse des parts de marché

Stratégies clés des grands acteurs

Segments émergents et marchés régionaux

Témoignages aux entreprises afin de renforcer leur présence sur le marché de l’inspection avant expédition en Amérique du Nord.

