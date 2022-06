Taille du marché de l’informatique quantique, opportunités, croissance de l’industrie, risque, analyse, principaux leaders et prévisions 2029

Le rapport d’étude de marché de l’informatique quantique a été préparé avec la collecte et l’évaluation systématiques des informations sur le marché qui sont présentées sous une forme qui explique divers faits et chiffres à l’entreprise. Les données de marché présentées dans le rapport aident à reconnaître les différentes opportunités de marché présentes à l’échelle internationale. Ce document commercial fournit des informations exactes sur les tendances du marché, les changements industriels et le comportement des consommateurs, etc. L’adoption d’un tel rapport d’étude de marché est toujours bénéfique pour toute entreprise, qu’elle soit à petite ou à grande échelle, pour la commercialisation de ses produits ou services. L’étude analytique du rapport sur le marché universel de l’informatique quantique aide à formuler des stratégies de croissance pour augmenter les ventes et renforcer l’image de marque sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des motos connectées afficherait un TCAC de 48,2 % pour la période de prévision et devrait atteindre 1 940,01 millions USD d’ici 2029.

Une moto connectée est une solution de mobilité intelligente qui utilise une connexion cellulaire pour connecter les motards à l’unité de contrôle télématique (TCU). Il est doté d’une technologie de pointe qui avertit le conducteur de la circulation, des nids-de-poule, des virages, du niveau d’huile, de la pression des pneus et de l’autonomie de la batterie. Il permet également une surveillance à distance en suivant les véhicules volés, en collectant des données pour l’analyse des performances et en fournissant des informations opérationnelles, une assistance routière et des mises à niveau par liaison radio (OTA), entre autres.

Principaux concurrents/acteurs du marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des motos connectées sont Robert Bosch GmbH, Continental AG, Starcom Systems Ltd, Vodafone Limited, BMW AG, TE Connectivity., Panasonic Corporation, Aeris., KPIT, Autotalks Ltd., DXC Technology Company, FACOMSA, Kawasaki Motors Europe NV, Embien Technologies India Pvt Ltd., Piaggio & C. SpA, Telefónica SA, Cubic Telecom Ltd., e-Novia SpA, Triumph Motorcycles, HARMAN International., Zero Motorocycles, Inc., entre autres acteurs nationaux et mondiaux . Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation : marché mondial de la moto connectée

Le marché des motos connectées basé sur le service d’appel a été segmenté en appel d’urgence (ECALL), appel de dépannage (BCALL) et appel d’information (ICALL).

Sur la base du service, le marché de la moto connectée a été segmenté en assistance à la conduite, infodivertissement, sécurité, gestion et télématique du véhicule et assurance.

Sur la base du matériel, le marché des motos connectées a été segmenté en véhicules embarqués et connectés.

Sur la base du type de communication, le marché des motos connectées a été segmenté en V2V et V2I.

Sur la base du type de réseau, le marché des motos connectées a été segmenté en Cellular V2X (C-V2X) et Dedicated Short-Range Communication (DSRC).

Sur la base du type de propulsion, le marché des motos connectées a été segmenté en moteur électrique et moteur à combustion interne.

Basé sur la technologie, le marché des motos connectées a été segmenté en données de covoiturage, de navigation et de recharge.

Sur la base du fournisseur de services, le marché des motos connectées a été segmenté en fabricants tiers et fabricants d’équipement d’origine (OEM).

La moto connectée a également été segmentée sur la base de l’utilisateur final en privé et commercial.

Raisons d'acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Contenu:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

