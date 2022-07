Taille du marché de l’informatique de laboratoire, part des revenus de l’entreprise, principaux moteurs et analyse des tendances, 2021-2028

La du marché mondial de l’informatique de laboratoire devrait atteindre 4,21 milliards USD avec un TCAC de revenus stable de 6,5 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance des revenus du marché de l’informatique de laboratoire devrait continuer à être tirée par des facteurs tels que le besoin croissant de solutions d’automatisation de laboratoire plus rentables et l’adoption croissante de systèmes de gestion des informations de laboratoire dans les biobanques ou les biodépôts. En outre, les progrès technologiques en constante évolution dans les solutions logicielles pour l’informatique de laboratoire et le besoin croissant de se conformer aux normes réglementaires sont d’autres facteurs majeurs qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché mondial de l’informatique de laboratoire au cours de la période de prévision.

L’informatique de laboratoire est une application spécialisée de la technologie de l’information conçue dans le but d’optimiser et d’étendre les opérations de laboratoire à l’aide d’un logiciel, d’instruments et d’outils de gestion de données. Il permet d’enregistrer, de traiter et d’interpréter les données scientifiques pour les utiliser et les stocker afin de soutenir les projets de recherche et développement et les efforts de test en laboratoire, tout en maximisant l’efficacité des opérations de laboratoire. Les outils informatiques aident à gérer les données de laboratoire et les progrès dans le flux de travail du laboratoire, et offrent une flexibilité en termes d’exploitation et de gestion des procédures de laboratoire via des applications mobiles.

La croissance constante des revenus du marché mondial de l’informatique de laboratoire peut être attribuée à des facteurs tels que le besoin croissant de solutions d’intégration de données scientifiques, le nombre croissant de tests de diagnostic en laboratoire, la prise de conscience croissante des avantages de l’automatisation tels que la haute précision et l’efficacité des résultats, et l’importance croissante de agences gouvernementales sur l’adoption de systèmes d’automatisation de laboratoire pour minimiser les erreurs humaines. Cependant, le manque de spécialistes qualifiés en informatique de laboratoire est un facteur majeur qui pourrait entraver la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. De plus, le manque de normes pour l’intégration des solutions informatiques de laboratoire, les coûts élevés de maintenance et de service sont d’autres facteurs qui pourraient entraver dans une certaine mesure le taux d’adoption de l’informatique de laboratoire.

Si vous êtes un fournisseur d'informatique de laboratoire et que vous traitez des importations d'exportations, cet article vous aidera à comprendre le volume des ventes avec des tendances d'impact.

les figures) @et perspectives par technologie et par région jusqu'en 2026. Le rapport met également en évidence les cas d'utilisation clés, les principaux fournisseurs du secteur, les stratégies d'adoption, des études de cas détaillées, les tendances perturbatrices et d'autres informations liées à l'informatique de laboratoire.

Paysage concurrentiel:

L’industrie mondiale de l’informatique de laboratoire est fortement consolidée en raison de la présence de puissants concurrents sur plusieurs segments régionaux et locaux du marché de l’informatique de laboratoire. On dit que ces acteurs dominent l’industrie en raison de leur forte portée géographique et de leurs grandes installations de production. Ces entreprises seraient en forte concurrence les unes avec les autres en termes de capacités technologiques, de développement et d’innovation de produits et de stratégies de tarification des produits.

Les principaux fabricants couverts dans ce rapport :

Agilent Technologies, Inc., Dassault Systèmes SE, LabLynx, Inc., Thermo Fisher Scientific, Inc., LabVantage Solutions, Inc., Cerner Corporation, McKesson Corporation, PerkinElmer, Inc., Accelerated Technology Laboratories , Inc. et Waters Corporation

Un aperçu rapide des tendances et des opportunités du secteur

L’étude évalue la dynamique en constante évolution du secteur qui devrait affecter la trajectoire du marché global. Nos analystes experts examinent les tendances historiques du marché et les comparent aux tendances contemporaines du marché, pour estimer la trajectoire que le marché pourrait suivre au cours de la période de prévision. Pour une discussion approfondie sur le marché mondial de l’informatique de laboratoire, les analystes segmentent les paramètres du marché en fonction de l’application, du produit et des utilisateurs finaux.

Les segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Perspectives des composants (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) logiciels des services



(Revenus, milliards USD ; 2018-2028) basées sur le des solutions hébergées sur le Web sur site



(Revenus, milliards USD ; 2018-2028) Cahiers de laboratoire électroniques Systèmes de gestion des informations de laboratoire Systèmes données scientifiques Capture électronique des données exécution des laboratoires Systèmes de gestion des données cliniques Gestion du contenu d’entreprise des systèmes de données chromatographiques



Analyse régionale

Le marché mondial de l’informatique de laboratoire se compose de divers segments régionaux importants. Dans cette section du rapport, la demande de produits, la production et la part de revenus estimée de chaque région ont été déterminées. Les régions les plus importantes qui dictent le marché mondial sont les suivantes :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Équateur, Chili)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée )

Moyen-Orient et Afrique (Égypte, Turquie, Arabie saoudite, Iran)

Table des matières :

1 Portée du rapport

1.1 Introduction au marché

1.2 Objectifs de la recherche

1.3 Années envisagées

1.4 Méthodologie

1.5 Analyse économique Indicateurs

1.6 Devise considérée

2 Résumé analytique

3 Informatique de laboratoire mondiale par acteurs

4 Informatique de laboratoire par régions

4.1 Taille du marché de l’informatique de laboratoire par régions

4.2 Croissance de la taille du marché de l’informatique de laboratoire des Amériques

4.3 Croissance de la taille du marché de l’informatique de laboratoire APAC

4.4 Croissance de la taille du marché de l’informatique de laboratoire en Europe

4 .5 Croissance de la taille du marché de l’informatique de laboratoire au Moyen-Orient et en Afrique

5 Amériques

6 APAC

7 Europe

8 Moyen-Orient et Afrique

9 Facteurs, défis et tendances

du marché 9.1 Facteurs et impact du marché

9.1.1 Demande croissante des régions clés

9.1.2 Demande croissante des applications clés et industries potentielles

9.2 Défis et impact

du marché 9.3 Tendances du marché

10 Prévisions du marché mondial de l’informatique de laboratoire

11 Analyse des acteurs clés

12 Résultats et conclusion de la recherche

