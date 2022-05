Taille du marché de l’informatique de découverte de médicaments, analyse future, perspectives régionales jusqu’au rapport de recherche 2028 | Mises à jour DBMR

Des informations précieuses et exploitables sur le marché sont toujours importantes lorsqu’il s’agit de créer des stratégies commerciales durables et rentables. De même, le rapport fournit l’analyse et l’estimation des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et de la part de marché, etc. Il donne des mesures clés, le statut des fabricants et constitue une source importante d’orientation pour les entreprises et les organisations. L’analyse SWOT est la méthode standard, renommée et à toute épreuve pour mener l’étude de marché qui est utilisée pour formuler un rapport particulier. La portée géographique des produits est également réalisée de manière exhaustive pour les principales zones mondiales, ce qui permet de définir des stratégies pour la distribution des produits dans ces zones.

Le marché mondial de l’informatique de découverte de médicaments devrait passer de sa valeur initiale estimée de 1,85 milliard USD en 2018 à une valeur estimée de 4,34 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 11,27 % au cours de la période de prévision 2019-2026. L’augmentation des investissements en R&D est le moteur de la croissance de ce marché.

Définition du marché: marché mondial de l’informatique de découverte de médicaments

L’informatique de découverte de médicaments est une méthode qui génère une grande quantité de données et d’informations sur les médicaments et les maladies qui sont utilisées pour la recherche et le développement. Il est généralement utilisé pour accélérer le criblage des molécules médicamenteuses. L’informatique de découverte de médicaments crée des données correctes en temps réel et accélère le processus d’innovation de médicaments. L’augmentation des maladies chroniques comme le cancer, le diabète, etc. est le principal facteur qui alimente le marché.

Analyse compétitive:

Le marché mondial de l’informatique de découverte de médicaments est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché informatique de découverte de médicaments pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché :

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché de l’informatique de découverte de médicaments sont Jubilant Life Sciences Ltd., IBM Corporation, Infosys Limited, Thermo Fisher Scientific, PerkinElmer Inc., Schrödinger, LLC, Dassault Systèmes, Charles River, Selvita, Certara, LP, GVK Biosciences Private Limited, Collaborative Drug Discovery, Inc, OpenEye Scientific Software, IO Informatics, Inc., Albany Molecular Research Inc., Insilico Medicine, Charles River, Boehringer Ingelheim International GmbH.

Facteurs de marché:

L’augmentation du taux d’oncologie et de maladies infectieuses est le moteur de la croissance de l’informatique de découverte de médicaments.

L’augmentation des investissements en R&D stimule le marché

Contraintes du marché :

Le coût d’installation élevé freine la croissance de ce marché

Le manque de professionnels formés et qualifiés est contraignant.

Segmentation: marché mondial de l’informatique de découverte de médicaments

Par fonction Séquençage et analyse des données cibles Amarrage Modélisation moléculaire Bibliothèques et préparation de bases de données Autres fonctions

Par solutions Logiciel Prestations de service

Par utilisateur final Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques Organismes de recherche sous contrat (CROS) Autres utilisateurs finaux

Par produit Informatique de découverte Informatique de développement

Par modes Informatique interne Informatique externalisée



Développements clés sur le marché :

En novembre 2018, Accenture a annoncé le lancement de son écosystème de partenaires ouverts dont l’objectif principal est d’aider les éditeurs de logiciels et les entreprises des sciences de la vie à faire de la découverte de médicaments. Il aidera les entreprises à améliorer leur efficacité et leur productivité. Cela donnera également aux chercheurs l’accès à l’analyse des données génomiques, au stockage des données biologiques, à l’enregistrement biologique, etc.

En février 2018, Certara a annoncé le lancement de sa nouvelle version 10 de la plateforme informatique de D360™. Il s’agit d’une solution de visualisation qui sera utilisée dans les sources de données chimioinformatiques et bioinformatiques qui aident le chercheur à décider si cela est utile ou non. Cela aidera le chercheur à prendre une décision rapide. Il a également une nouvelle capacité de présentation qui convertira simplement les données brutes en vue d’échantillon.

Informations clés dans le rapport :

Analyse complète et distincte des moteurs et contraintes du marché

Principaux acteurs du marché impliqués dans cette industrie

Analyse détaillée de la segmentation du marché

Analyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués

