Taille du marché de l’informatique cognitive des soins de santé, part, profils d’entreprise, technologies émergentes, tendances, croissance de l’industrie | IBM, Microsoft, CognitiveScale, Numenta, Vicarious, Apixio, Healthcare X.0, Enterra Solutions

DBMR analyse la croissance du marché de l'informatique cognitive dans le domaine de la santé à un TCAC de 34,12 % au cours de la période. La demande croissante de soins de santé personnalisés est le principal facteur qui créera de nouvelles opportunités pour le marché.

DBMR analyse la croissance du marché de l’informatique cognitive dans le domaine de la santé à un TCAC de 34,12 % au cours de la période. La demande croissante de soins de santé personnalisés est le principal facteur qui créera de nouvelles opportunités pour le marché.

Aperçu du marché de l’informatique cognitive dans le domaine de la santé : l’informatique cognitive est largement utilisée dans le secteur de la santé afin que les médecins puissent facilement traiter leur patient en utilisant des données antérieures et identifier les risques et les fraudes. Ces calculatrices ont la capacité de gérer des quantités de données complexes et importantes.

L’augmentation des cas de maladies chroniques et l’augmentation des cas de cancer sont le moteur de la croissance de ce marché. Certains des autres facteurs affectant la croissance du marché sont la demande croissante de traitements spécifiques aux gènes, les progrès de l’industrie de la santé, l’adoption croissante de plates-formes informatiques tierces, l’augmentation des essais cliniques et des découvertes de médicaments et l’utilisation croissante des outils cognitifs. informatique pour un meilleur patient. comprendre ce qui devrait stimuler la croissance du marché.

Des facteurs tels que les coûts d’investissement élevés et le manque d’infrastructures de santé numérique adaptées entravent la croissance de l’informatique cognitive sur le marché de la santé.

Le rapport de recherche sur le marché mondial de l'informatique cognitive des soins de santé fournit également les dernières données sur les entreprises et les tendances futures de l'industrie, vous permettant d'identifier les produits et les utilisateurs finaux qui stimulent la croissance des bénéfices et la productivité.

Ce rapport couvre l’incidence récente de COVID-19 et son impact sur le marché mondial de l’informatique cognitive de la santé. La pandémie a largement affecté le scénario économique. Cette étude évalue le paysage actuel du secteur des entreprises en constante évolution et les effets présents et futurs de COVID-19 sur le marché. Chaque entreprise présentée dans le document de recherche est étudiée en tenant compte de divers facteurs tels que le produit et ses portefeuilles d’applications, la part de marché, le potentiel de croissance, les plans futurs et l’activité de développement comme les fusions et acquisitions, les coentreprises, le lancement de produits, etc. compréhension et connaissance du paysage concurrentiel. Plus important encore, le rapport met en lumière les stratégies importantes que les acteurs clés et émergents adoptent pour maintenir leur classement sur le marché mondial de l’informatique cognitive des soins de santé.

IBM Corporation

Microsoft

CognitiveScale

Numenta, Vicarious

Apixio

Healthcare X.0

Enterra Solutions

Nuance Communications

Intel Corporation

MEDWHAT

Le rapport met également laccent sur les principaux acteurs de premier plan de lindustrie mondiale du marché mondial Informatique cognitive de santé fournissant des informations telles que les profils dentreprise, limage et les spécifications du produit, le prix, la capacité, le coût, la production, les revenus et les informations de contact. Des analyses de matières premières et d'équipements en amont et de la demande en aval sont également effectuées. Les tendances du développement du marché mondial Healthcare Cognitive Computing et les circuits de commercialisation sont analysés.

L'analyse du marché Global Healthcare Cognitive Computing est fournie pour les marchés internationaux, y compris les tendances de développement, l'analyse du paysage concurrentiel et l'état de développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Ce rapport indique également la consommation d'import/export, les chiffres de l'offre et de la demande, les prix, les coûts, les revenus et les marges brutes.

Par technologie (traitement du langage naturel, apprentissage automatique, raisonnement automatisé, recherche d’informations, autres)

Par utilisateur final (hôpitaux, produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, assurance, autres), modèle de déploiement (Cloud, sur site),

Selon la segmentation régionale, le marché des roulements principaux fournit les informations couvrant les régions suivantes :

Amérique

du Nord Amérique du Sud

Asie et Pacifique

Europe

MEA (Moyen-Orient et Afrique)

Les pays clés de chaque région sont également pris en considération, tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, la Colombie, le Chili, l’Afrique du Sud, le Nigéria, Tunisie, Maroc, Allemagne, Royaume-Uni (UK), Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie, Russie, France, Pologne, Israël, Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud , Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande etc.

Étendue et taille du marché du marché mondial de l’informatique cognitive de la santé

Le marché de l’informatique cognitive dans le domaine de la santé est segmenté en fonction de la technologie, des utilisateurs finaux et du modèle de déploiement. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Sur la base de la technologie, le marché de l’informatique cognitive dans le domaine de la santé est segmenté en traitement d’apprentissage naturel, récupération d’informations, raisonnement automatisé, apprentissage automatique et autres.

Le marché de l’informatique cognitive des soins de santé sur la base des utilisateurs finaux est segmenté en hôpitaux, produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, assurances et autres.

Le segment du modèle de déploiement du marché cognitif de la santé est segmenté sur la base du cloud et sur site.

