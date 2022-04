Taille du marché de l’informatique clinique 2022 – Principaux acteurs de l’industrie, mises à jour de l’industrie, croissance future, perspectives commerciales 2029

Le rapport sur l’industrie du marché de l’informatique clinique 2021 prend en compte des aspects importants du marché qui comprennent les données historiques, les tendances actuelles du marché, la croissance, la taille, la part, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie de l’informatique clinique. Une méthode d’étude de marché transparente a été réalisée ici avec les bons outils et techniques, ce qui fait de ce rapport d’étude de marché sur l’informatique clinique un rapport de classe mondiale. La segmentation du marché de ce rapport peut être élucidée plus clairement en termes de répartition des données par fabricants, région, type, application, état du marché, part de marché, taux de croissance, tendances futures, moteurs du marché, opportunités, défis, tendances émergentes, risques et entrée obstacles, canaux de vente et distributeurs.

Aperçu du marché de l’informatique clinique :

L’informatique clinique (IT) est l’étude de la technologie de l’information et de son application dans l’industrie de la santé. Une approche basée sur l’information est adoptée en étudiant et en pratiquant pour fournir une prestation de soins de santé efficace. Les données sont structurées d’une certaine manière afin qu’elles puissent être récupérées efficacement et utilisées dans une évaluation ou un rapport. L’informatique clinique (TI) est utilisée dans de nombreux contextes de soins de santé tels que les hôpitaux, les instituts de recherche, les cabinets médicaux, l’armée et autres. Aujourd’hui, l’industrie de la santé s’appuie fortement sur les données et la technologie pour fournir des traitements plus précis aux patients.

Le besoin croissant d’intensifier les essais cliniques et de fournir des solutions cliniques améliorées à moindre coût, les progrès technologiques, la forte demande de services cliniques rapides et pratiques et l’impact d’Internet et des smartphones sont les principaux facteurs qui animent le marché de l’informatique clinique. De plus, une augmentation du besoin de normalisation des données et des investissements des industries biotechnologiques et pharmaceutiques accélère également la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

En outre, une augmentation du nombre de fonds et de subventions par le gouvernement à l’appui des essais cliniques et l’utilisation de la technologie basée sur le cloud pour les activités de recherche et développement afin de générer des résultats favorables étendent les opportunités rentables pour le marché de l’informatique clinique. D’autre part, une pénurie de main-d’œuvre qualifiée pour opérer, des réglementations gouvernementales strictes et longues et des préoccupations liées à la confidentialité des données des patients sont des facteurs qui devraient entraver la croissance du marché. En outre, les réglementations d’importation / exportation, à la fois locales et mondiales, sur les emballages pharmaceutiques et le manque de sensibilisation aux solutions e-Clinical devraient défier le marché de l’informatique clinique au cours de la période de prévision susmentionnée.

Rapport sur le marché mondial de l'informatique clinique 2022 englobe une connaissance et des informations infinies sur la définition, les classifications, les applications et les engagements du marché et explique également les moteurs et les contraintes du marché qui sont obtenus à partir de l'analyse SWOT. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés.

Selon ce rapport, le marché mondial de l’informatique clinique passera de la crise de Covid-19 à un taux de croissance modéré de 2022 à 2029. Le marché de l’informatique clinique comprend des informations complètes dérivées d’une étude approfondie sur les données de marché historiques et prévisionnelles de l’industrie de l’informatique clinique. La taille du marché mondial de l’informatique clinique devrait se développer modérément en raison des nouveaux développements de l’informatique clinique et de l’impact du COVID19 sur la période de prévision 2022 à 2029.

Le rapport sur le marché de l’informatique clinique fournit une analyse approfondie de l’impact sur le marché et des nouvelles opportunités créées par la pandémie de virus COVID19/CORONA . Le rapport couvre le rapport sur le marché de l’informatique clinique est utile pour les stratèges, les spécialistes du marketing et la haute direction, ainsi que pour les acteurs clés de l’industrie de l’informatique clinique.

Segmentation clé de l’industrie mondiale de l’informatique clinique

Par type de produit (système de gestion des données cliniques (CDMS), système de gestion des essais cliniques (CTMS), saisie électronique des données (EDC), résultats électroniques déclarés par le patient (ePRO), fichier maître des essais électroniques (eTMF), gestion de la randomisation et de l’approvisionnement des essais (RTSM) ) et d’autres)

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché de l’informatique clinique est:

Oracle

Parexel International Corporation

OpenClinica, LLC

Brûlé LLC

Méditer

Bioclinique

Santé significative

Société Cerner

McKesson Corporation

COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE

Allscripts Healthcare, LLC

Royal Philips SA

Cognizant, athenahealth, Inc

Groupe UnitedHealth

Informations

3M

Advantech Co., Ltd

Groupe Agfa Gevaert.

Avitas, LLC

….

Le rapport informatique clinique affiche des données sur les acteurs clés, les collaborations majeures , les fusions et acquisitions, ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales . Le rapport met en évidence les tendances actuelles et futures du marché et analyse l’effet des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché. Les sujets clés qui ont été expliqués dans ce rapport sur le marché de l’informatique clinique comprennent la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Pour obtenir un retour sur investissement (ROI) maximal, il est très essentiel de connaître les paramètres du marché tels que la notoriété de la marque, le paysage du marché, les problèmes futurs possibles, les tendances de l’industrie et le comportement des clients où ce rapport informatique clinique entre en jeu.

Portée du marché de l’informatique clinique et taille du marché

Le marché mondial de l’informatique clinique est segmenté en fonction du type de produit. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de produit, le marché de l’informatique clinique est segmenté en système de gestion des données cliniques (CDMS), système de gestion des essais cliniques (CTMS), saisie électronique des données (EDC), résultats électroniques rapportés par les patients (ePRO), fichier maître des essais électroniques ( eTMF), randomisation et gestion de l’approvisionnement des essais (RTSM) et autres.

Le système de gestion des essais cliniques (CTMS) représente environ 31 à 32 % du marché de l’informatique clinique, suivi de la randomisation et de la gestion de l’offre d’essais (RTSM).

North America dominates clinical IT market because of the increase in research and development activities and the presence of big outsourcing firms in the region. Asia-Pacific is the fastest growing market due to the growth in number of life-science research companies and clinical studies in the forecast period of 2022-2029.

Key Benefits of the Report:

* Global, regional, country, product purity, application, and grade market size and their forecast from 2022-2029

* Identification and detailed analysis on key market dynamics, such as, drivers, restraints, opportunities, and challenges influencing growth of the market

* Detailed analysis on industry outlook with market specific Porter’s Five Forces analysis, PESTLE analysis, and Value Chain, to better understand the market and build expansion strategies

* Identification of key market players and comprehensively analyze their market share and core competencies, detailed financial positions, key products, and unique selling points

* Analysis on Key players’ strategic initiatives and competitive developments, such as joint ventures, mergers, sales contracts, and new product launches in the market

* Expert interviews and their insights on market shift, current and future outlook, and factors impacting vendors’ short term and long term strategies

* Detailed insights on emerging regions, product purity, application, and grade with qualitative and quantitative information and fact

* Identification of the key patents filed in the Clinical IT

Major Key Contents Covered in Clinical IT Market:

Introduction of Clinical IT with development and status.

Manufacturing Technology of Clinical IT with analysis and trends.

Analysis of Global Clinical IT market Key Manufacturers with Company Profile, Product Information, Production Information, and Contact Information.

Analysis of Global Clinical IT market Capacity, Production, Production Value, Cost and Profit

Analysis Clinical IT Market with Comparison, Supply, Consumption, and Import and Export.

Clinical IT market Analysis with Market Status and Market Competition by Companies and Countries.

2022-2029 Market Forecast of Global Clinical IT Market with Cost, Profit, Market Shares, Supply, Demands, Import and Export

Trending factors influencing the market shares of APAC, Europe, North America, and ROW?

Clinical IT Market Analysis of Industry Chain Structure, Upstream Raw Materials, Downstream Industry

Strategic Points Covered in Table of Content of Global Clinical IT Market:

Chapter 1: Introduction, market driving force product Objective of Study and Research Scope the Clinical IT market

Chapter 2: Exclusive Summary the basic information of the Clinical IT Market.

Chapter 3: Displaying the Market Dynamics- Drivers, Trends and Challenges of the Clinical IT

Chapter 4: Presenting the Clinical IT Market Factor Analysis Porters Five Forces, Supply/Value Chain, PESTEL analysis, Market Entropy, Patent/Trademark Analysis.

Chapter 5: Displaying market size by Type, End User and Region 2010-2019

Chapter 6: Evaluating the leading manufacturers of the Clinical IT market which consists of its Competitive Landscape, Peer Group Analysis, BCG Matrix and Company Profile

Chapter 7: To evaluate the market by segments, by countries and by manufacturers with revenue share and sales by key countries (2022-2029).

Chapter 8 and 9: Displaying the Appendix, Methodology and Data Source

Finally, Clinical IT Market is a valuable source of guidance for individuals and companies in decision framework.

