Taille du marché de l’informatique à grande échelle, tendances des produits, entreprises clés, analyse de la part des revenus, 2021-2028

La du marché mondial de l’informatique à grande échelle a atteint 149,07 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 27,4 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La pénétration croissante des appareils de l’Internet des objets (IoT) et l’adoption croissante de la technologie des données d’appel d’offres sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance des revenus du marché mondial de l’informatique à grande échelle. La demande croissante de gestion des données, le besoin de stockage et la récupération rapide en raison de la tendance actuelle de l’IoT dans diverses industries, verticales et secteurs entraînent un besoin urgent et un déploiement de l’informatique à grande échelle.

Le dernier rapport de recherche fournit une étude précise de l'industrie Hyperscale Computing, en mettant l'accent sur ses composants essentiels, tels que l'analyse des importations et des exportations, les taux de production et de consommation, les canaux de vente et les bases de consommateurs dans les principales régions du marché mondial. Le rapport examine en outre les faits et chiffres cruciaux liés au paysage actuel du marché et propose des bases de données vérifiées par l'industrie pour les entreprises qui souhaitent investir sur le marché.

Notre équipe d’études de marché expérimentée a fourni des informations actualisées sur la pandémie de COVID-19 en cours et son impact économique négatif dans la dernière partie du rapport. L’épidémie de coronavirus a entraîné des changements drastiques dans le paysage commercial actuel de l’informatique à grande échelle, limitant les opportunités de croissance pour divers fabricants et acheteurs au cours des prochaines années. En plus de faire des spéculations sur le scénario post-COVID-19 du marché, le rapport discute de sa situation actuelle. Le rapport propose finalement des données concluantes liées à la croissance du marché Hyperscale Computing évaluée aux niveaux régional et mondial.

Principaux acteurs présentés dans le rapport :

Microsoft Corporation, Amazon Web Services Inc., Cisco Systems Inc., Google LLC, Apple Inc., International Machine Business Corporation (IBM) , Dell Technologies Inc., Celestica Inc., Intel Corporation et Hewlett Packard Enterprise Co.

Le rapport couvre une analyse complète des éléments vitaux du marché tels que les moteurs, les contraintes, les limites, les opportunités, les menaces et les risques, entre autres. Le rapport couvre un aperçu complet du paysage concurrentiel et fournit une analyse détaillée des décisions commerciales stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations et les lancements de produits, entre autres.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’informatique à grande échelle en fonction des composants, de la taille de l’organisation, du type, de l’utilisation finale et de la région :

Segmentation des types de produits du marché de l’informatique à grande échelle :

perspectives des composants (revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Solution

Serveur Stockage Réseautage

Services

Installation et déploiement Consultation de support et de maintenance

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Grandes Entreprises

petites et moyennes entreprises

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Nuage

données

Perspectives d’utilisation finale des

BFSI

Informatique & Télécommunication

Commerce de détail et commerce électronique

Gouvernement & Défense

Recherche et universitaires

Santé

Autres

Quelques points saillants du rapport

Le segment des solutions devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision en raison de l’attention croissante portée à l’informatique à grande échelle pour fournir des couches d’infrastructure de calcul, de stockage et de virtualisation dans une architecture à solution unique.

Le segment des grandes entreprises devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision en raison de l’attention croissante portée à l’amélioration des applications, du besoin croissant de mettre en œuvre un système de stockage cloud ou distribué robuste et évolutif pour gérer les données à volume élevé et de l’adoption croissante de l’informatique à grande échelle pour augmenter le traitement. la puissance, l’espace de stockage et l’optimisation des charges de travail de calcul.

Les revenus du segment des données devraient augmenter à un TCAC considérablement stable en raison du nombre croissant de centres de données à grande échelle, de l’adoption croissante de la technologie avancée des centres de données pour répondre aux besoins croissants des exigences de performance des centres de données et pour fournir des solutions écoénergétiques.

Table des matières :

Chapitre 1 : Cette section analyse l’introduction sur le marché mondial de l’informatique à grande échelle, les offres de produits, la portée, les opportunités de croissance, les risques du marché et les principales forces motrices.

Chapitre 2 : Ce chapitre présente une étude détaillée des principaux fabricants du marché Hyperscale Computing, avec des estimations des ventes et des revenus.

Chapitre 3 : Ceci élabore sur le scénario concurrentiel, avec des détails sur les principaux fabricants et fournisseurs.

Chapitre 4: Cette section étudie le marché mondial de l’informatique à grande échelle en fonction des régions.

Le rapport contient des informations pertinentes sur la part de marché régionale, la taille, les tendances actuelles et émergentes, les marges bénéficiaires et les marges brutes, l’analyse de la chaîne de valeur, la production et la capacité de fabrication, le rapport de l’offre et de la demande et d’autres éléments clés de l’industrie.

Perspectives régionales

Le rapport couvre également une analyse régionale complète pour offrir une vue panoramique du marché mondial de l’informatique à grande échelle. L’analyse régionale comprend l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale couvre le ratio de production et de consommation, l’analyse des importations / exportations, le ratio de l’offre et de la demande, la taille du marché, la part de marché et la contribution aux revenus de chaque région. Le rapport analyse également la part de marché et la part de marché de chaque segment et sous-segment clé dans chaque région et propose une analyse détaillée des principaux concurrents opérant dans la région.

Le rapport analyse le fonctionnement du marché pour proposer des recommandations aux entreprises établies ainsi qu'aux nouveaux entrants émergents sur le marché. Le rapport couvre une analyse complète de l'industrie Hyperscale Computing.

Le rapport peut être personnalisé en fonction des exigences des clients.

